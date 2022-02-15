Калифорнийский стартап Joby Aviation и крупнейшая японская авиакомпания ANA Holdings объединяет усилия для запуска услуг воздушного такси в Японии. В будущем поездка из Осака до международного аэропорта Кансай может быть сокращена с одного часа 14 минут.

Последняя разработка компании Joby Aviation, летательные аппараты eVTOL, направлены на создание новых вариантов мобильности для жителей Японии. Стартап заключил партнерство с крупнейшей авиакомпанией страны для реализации услуги совместного использования воздушного транспорта. В проекте также принимает участие компания Toyota с целью изучения вопросов интеграции аппаратов eVTOLs с наземным транспортом.

Полностью электрический самолет компании Joby проводит летные испытания недалеко от Биг Сур, Калифорния. Joby Aviation реклама

Компания Joby впервые заявила о себе еще в 2015 году, когда показала концепт электрического самолета, способного взлетать и садиться вертикально, а на высоте менять угол наклона пропеллеров для горизонтального полета с невероятной скоростью. А на днях появилась возможность убедиться в том, насколько быстро могут летать самолеты компании: так, экспериментальный образец электрического воздушного такси S4 разогнался до скорости 205 миль в час (330 километров в час), что быстрее, чем любой из существующих на сегодняшний день eVTOL.

Одновременно с проведением программы летных испытаний компания продвигается вперед и в административном плане, разработав концепцию вертикальных терминалов на крышах многоэтажных паркингов и продвигая свои усилия по сертификации в США, где состоялась презентация второй предсерийной модели eVTOL. В начале этого месяца компания уже заключила договор с местной телекоммуникационной компанией SKT о предоставлении услуг воздушного такси в Южной Корее.

Концепт пятиместного eVTOL от Joby Aviation. Joby Aviation

Анонсированное сегодня новое сотрудничество с авиакомпанией Ana подразумевает использование пятиместного полностью электрического самолета для воздушных путешествий по Японии. Максимальная скорость этого воздушного такси составляет 200 миль в час (321 километр в час), а максимальный запас хода - 150 миль (241 километр). Одним из первых возможных маршрутов рассматривается 31-мильная (50-километровая) поездка от станции Осака до международного аэропорта Кансай.

На автомобиле дорога занимает около часа, но летающее такси Joby, по словам разработчиков, справится с этой задачей за 14 минут. Ana и Joby будут совместно работать над подготовкой пилотов, инфраструктурой, вопросами управления воздушным движением и нормативными документами. Корпорация Toyota, которая фактически является крупнейшим инвестором Joby и сотрудничает со стартапом с 2019 года, будет изучать возможности интеграции в сервис наземного транспорта.

"Joby существует для того, чтобы помогать людям экономить время и одновременно сокращать их углеродный след", - сказал ДжоБен Бевирт, основатель и генеральный директор Joby. " Япония предлагает нам потрясающую возможность это реализовать: в стране 92 процента населения проживает в городах, а Токио входит в двадцатку самых перегруженных городов мира".

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Источники: Joby Aviation

https://www.jobyaviation.com/news/ana-holdings-and-joby-partner-bring-air-taxi-service-to-japan/

https://www.ana.co.jp/group/en/