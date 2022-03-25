Группа ученых обнаружила, что "толстый диск" Млечного Пути появился примерно на два миллиарда лет раньше, чем считалось ранее

Это удивительное открытие пополнило список уникальных моментов в истории нашей галактики.

реклама

Команда немецких исследователей из Института Макса Планка пришла к выводу, что "толстый диск" Млечного Пути появился примерно 13 млрд. лет назад, то есть на два миллиарда раньше, чем считалось до этого момента, сообщается в пресс-релизе. То есть наша Галактика начала свое формирование всего через 800 млн. лет после Большого взрыва.

Milky Way.Alex-Mit/iStock

Хронология возникновения нашей Галактики

Наша галактика Млечный Путь состоит из двух частей: гало и диска. Диск состоит из двух частей: тонкого диска, который содержит большую часть звезд, и толстого диска, который вдвое превосходит тонкий диск, но при этом вмещает лишь малую долю всех звезд галактики. Специалисты смогли описать эволюцию Млечного Пути, обнаружив в различных регионах звезды-субгиганты.

Это открытие было сделано астрономами Маошенгом Сяном и Хансом-Вальтером Риксом из Института астрономии Макса Планка, которые использовали данные проекта Gaia European Space Agency (амбициозного проекта по созданию трехмерной карты распределения звёзд нашей Галактики) и результаты измерений химического состава звезд, полученные с помощью китайского телескопа Го Шоуцзин (LAMOST).

Исследователи проанализировали данные примерно 250 тысяч астрономических объектов возрастом от 13,8 до 15 млрд. лет, проследив расширение нашей Галактики путем сопоставления их жизненных циклов с движением Млечного Пути.

По результатам эксперимента, опубликованного в научном издании Nature, возраст звезд отражает два периода в жизни нашей галактики: Толстый диск начал генерировать звезды на первом этапе, всего через 800 миллионов лет после Большого взрыва, а тонкий диск звезд, в котором находится Солнечная система, образовался на втором этапе развития галактики.





На пути к открытию Млечного Пути

Анализ показал, что после бурного звездообразования, вызванного слиянием нашей галактики с карликовой Гайя-Саузаж-Энцелад, толстый диск продолжал генерировать звезды, до тех пор, пока газ полностью не иссяк спустя примерно 6 млрд. лет после Большого взрыва.

"С момента открытия древнего слияния с Gaia-Sausage-Enceladus в 2018 году астрономы предполагали, что Млечный Путь уже существовал до формирования гало, однако у нас не было четкой картины - как выглядел этот Млечный Путь", - сказал Маошэн, (постдок в Институте астрономии Макса Планка). Благодаря полученным результатам мы узнаем мельчайшие подробности об этой части нашей галактики, такие как дата ее рождения, скорость звездообразования и история обогащения металлами. Объединение этих открытий с помощью информации Gaia меняет наше представление о том, когда и как сформировалась наша Вселенная".

Это удивительное открытие дает нам представление о том, что нас ждет в будущем. Инновационный космический телескоп Джеймса Уэбба, например, был разработан для изучения самых старых галактик Вселенной, похожих на Млечный Путь, и возможно, в ближайшем будущем мы станем свидетелями многочисленных наблюдений открывающих тайны мироздания.

Кроме того, 13 июня этого года Gaia (космический телескоп оптического диапазона), опубликует финальную версию каталога (Gaia DR3), который будет содержать спектры и производную информацию, такую как возраст и металличность космических объектов. Благодаря этим данным астрономы смогут добавить еще больше захватывающих деталей к удивительной истории нашей Вселенной.

Космическая компания E-Space планирует уже в это году запустить первые тестовые спутники с помощью ракеты-носителя Rocket Lab Electron. Компания планирует построить на низкой околоземной орбите ячеистую спутниковую сеть для оптимизации космической связи, а также для улавливания космического мусора. На сегодняшний день это не единственная компания, разрабатывающая технологии космической связи, на днях ее конкурент компания SpaceX вывела на орбиту 53 интернет спутника Starlink. Стартап Aquarian Space намерен в течение двух лет соединить широкополосным Интернетом Землю и Луну.

анонсы и реклама Core i9 11900K вдвое подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA В полтора раза подешевела RTX 3060 Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке Core i3 на треть подешевел в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Источники: Phys Org, European Space Agency, NASA

https://sci.esa.int/web/gaia

https://phys.org/news/2022-03-gaia-mission-milky-older.html