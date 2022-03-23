'Спутниковый стартап E-Space планирует запустить свои первые тестовые спутники на борту ракеты-носителя Rocket Lab Electron в течение года

Частная компания E-Space разрабатывает спутниковую ячеистую сеть для работы на геостационарной орбите с целью улучшения космической связи, а также для очистки космического мусора, сообщает Forbes.

реклама

В понедельник, 21 марта, компания объявила, что намерена запустить первые три тестовых спутника уже в конце этого года. Если все пойдет по плану, будут проведены тестовые испытания, после чего компания намерена перейти к коммерческому внедрению своей технологии.

Космическая мусорная свалка. janiecbros/iStoc

E-Space столкнётся с сильной конкуренцией

E-Space - не единственная компания, претендующая на создание системы космической связи. Ее конкурент SpaceX на днях вывел на геостационарную орбиту 53 космических аппарата Starlink. Эта же спутниковая сеть вскоре будет протестирована для космической связи в рамках гражданской миссии Polaris Dawn, запуск которой запланирован на конец этого года. Другая компания, Aquarian Space, планирует в 2024 году запустить свою первую тестовую сеть для высокоскоростного космического интернета, который в перспективе должен соединить Землю, Луну и возможно Марс.

Одноранговые сети в космосе

От конкурирующих компаний E-Space выгодно отличается благодаря своей миссии "демократизации космоса" с помощью одноранговой системы связи. Благодаря такой концепции, клиенты смогут создавать свои собственные сети, основанные на топологии безопасности "нулевого доверия". "Это не только позволит сократить расходы, но и существенно повысит безопасность", - заявил Уайлер в интервью Forbes.

Компания заключила контракт с Rocket Lab на запуск спутников на геостационарную орбиту во втором квартале 2022 года на одной из своих ракет Electron. В заявлении на сайте компании E-Space основатель Rocket Lab Питер Бек сказал: "E-Space воплощает в жизнь революционную идею - открыть космос для всех, поставив на первое место устойчивое развитие. Rocket Lab разделяет эту миссию, чтобы помочь обществу и бизнесу ответственно подойти к использованию космических технологий через инновации".

Что касается устойчивости, то во время нахождения на орбите спутники E-Space будут захватывать определенное количество космического мусора. После чего космический "мусорный контейнер" сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Как только тестовые спутники E-Space будут выведены на орбиту в конце этого года, компания протестирует их маневренность и качество связи. Обновление программного обеспечения позволит команде управления оптимизировать работу во время испытаний. Если испытания E-Space пройдут успешно, компания в конечном итоге запустит "целое созвездие" спутников, которые помогут решить глобальную проблему космического мусора.

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Источники: Forbes

https://www.forbes.com/sites/alexknapp/2022/03/21/these-satellites-both-securely-communicate-and-clean-up-space-junk-and-theyre-launching-this-year/?sh=589b36a81a38