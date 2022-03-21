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Стартап Aquarian Space планирует соединить высокоскоростным интернетом Землю, Луну и возможно Марс
Компания Aquarian Space получила 650 000 долларов на разработку широкополосного интернета, который свяжет Землю и Луну, а также позволит своевременно получать данные по обнаружению потенциально опасных астероидов
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Стартап Aquarian Space объявил, что он только что привлек $650 000 начального финансирования для разработки технологии широкополосного Интернета, который соединит Землю, Луну и может быть даже Марс. В четверг, 17 марта, компания объявила о получении финансирования от Draper Associates. Компания намерена развернуть свою первую лунную систему уже в 2024 году, говорится в сообщении Space.

Спутники на орбите Луны. Nzoka John/iStock

"Мы же можем добиться большего"

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На своем сайте компания Aquarian Space утверждает, "несмотря на то, что люди тратят миллиарды долларов на запуски космических миссий, ограниченные возможности связи в межпланетном пространстве позволяют передать лишь малую часть тех жизненно важных научных данных, которые мы собираем. Мы же можем добиться большего".

Используя высокоскоростные спутниковые сети, Aquarian намерена разработать новую технологию Solnet со скоростью передачи данных 100 мегабит в секунду. Пока компания не представила практически никаких подробностей, но уже заявила, что проводит технические консультации с американскими партнерами, некоторые из которых являются участниками программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Программа CLPS была инициирована NASA, с целью привлечения частного сектора в создании лунных аппаратов для своих предстоящих лунных миссий Artemis.

"В 2021 году на Луне и в ее окрестностях находилось 13 посадочных модулей, орбитальных аппаратов и роверов", - сказал в своем заявлении Келли Ларсон, генеральный директор компании Aquarian Space. "А к 2030 году их будет уже около 200, что позволит создать многомиллиардную лунную инфраструктуру. Но это не может произойти без устойчивой, надежной связи между Землей и Луной", - добавила она.   

Роботизированный лунный посадочный модуль. ( Image credit: NASA)

 

Жесткая конкуренция за сети космической связи

Конечно, Aquarian - не единственная компания, создающая инфраструктуру связи для космических исследований. Компания SpaceX буквально вчера доставила на низкую околоземную орбиту 53 интернет-спутника Starlink. Эта же сеть спутников вскоре будет протестирована для космической связи в рамках коммерческой миссии Polaris Dawn, запланированной на конец этого года.

Однако NASA уже неоднократно предупреждало, что мега группировка Starlink может существенно ограничить возможности астрономов по отслеживанию потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей в ближайшем будущем. Компания Aquarian Space, с другой стороны,  утверждает, что ее спутники, наоборот, будут предоставлять необходимые данные по планетарной обороне, включая обнаружение астероидов и информировать о ситуации в космосе в целом.

И, тем не менее, стартапу Aquarian Space придётся немало потрудиться, чтобы составить конкуренцию компании SpaceX - крупнейшего партнера NASA в последние годы.

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Источники:
https://www.aquarianspace.com/about
https://www.space.com/aquarian-space-startup-high-speed-internet-moon-mars

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#nasa #луна #aquarian space #nasa интернет на луне #высокоскоростной интернет #интернет на луне
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Dmitry Mitry
22:46
Как легко и не парясь положить в карман 650 тысяч долларов. До Луны уже 50 лет никто долететь не может, зачем там интернет?
Стартап Aquarian Space планирует соединить высокоскоростным интернетом Землю, Луну и возможно Марс
ego0550
22:44
Как сага то называть будет не говорят еще, наверно "Сало та горілка." вместо Вино и крови? 😁
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