Два брата из Турции обманули банк на сумму более 1 миллиарда долларов, используя обнаруженную лазейку в банковской системе. Как это ни странно, прежде чем их обнаружили, они расплатились с долгами всех своих родственников и друзей.

Два брата из черноморской провинции Самсун, Турция, были задержаны полицией после хищения из турецкого банка более 1 миллиарда долларов (16 миллиардов турецких лир).

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Согласно полицейскому расследованию, о котором сообщает Dünya (на турецком языке), два брата в возрасте примерно 20 лет, работающие на автозаправочной станции, воспользовались общим счетом, который они открыли в одном из частных банков.

Мошенник с помощью смартфона совершает хищение денег по интернету. motortion/iStock

По версии следствия, в какой-то момент младший брат обнаружил лазейку в мобильном банковском приложении и, совершив около 70 транзакций, перевел на личный счет 16 миллиардов лир с инвестиционного счета банка.

Лазейка в мобильном приложении, обнаруженная младшим братом, позволила периодически снимать с инвестиционного банковского счета, различные суммы денежных средств.

Молодой человек рассказал следователям, что, изначально, когда 26 февраля он решил проверить свой счет, денег на нем не было. Затем он выбрал в приложении опцию "инвестиционный счет", после чего появилось меню, в котором программа попросила его ввести сумму снимаемых средств. "Я наугад набрал случайное число и увидел, что указанная сумма была переведена на наш счет. Я решил попробовать ещё и ещё, и каждый раз эта средства перечислялись на депозит. В результате у нас на балансе оказалось около 16 миллиардов лир", - сказал он.

Списание долгов

"Я рассказал своей семье о ситуации, и мы решили оплатить неоплаченные долги всех, кого знали. Мы с моим братом отправили 80 000 лир нашим родственникам, имеющим долги", - объяснил молодой человек.

Через два дня банк узнал о ситуации и братьям позвонил сотрудник службы безопасности, с вопросом: "Что за огромная сумма денег переведена на их счет". Братья заявили, что перевели деньги со своего инвестиционного счета.

Первое, что сделали молодые люди на свои незаконно нажитые средства - купили дорогие мобильные телефоны за 100 тысяч TL и заказали по Интернету роскошный автомобиль за 300 тысяч TL. Затем братья выплатили долги членов своей семьи, а потом и всех друзей. "Мы также распространили новость среди жителей близлежащих районов, чтобы они приходили к нам, если у них есть какие-либо задолженности", - сказал старший брат. (На сегодняшний день общая сумма погашенных долгов остается неизвестной).

При этом младший брат заявил, что они не являются "злоумышленниками" и добавил: "Если бы мы были злоумышленниками, мы с братом уехали бы из страны с этими деньгами. Но мы этого не сделали". Молодые люди заявили, что они никого не "обманывали", и обвинили банк в том, что тот не заблокировал их счет, сразу позволяя снимать все больше и больше денег с каждой транзакцией.

"Мы собирались пожертвовать деньги государству", - добавил они.

В итоге братья были задержаны, но отпущены под надзором судебных органов, а их банковские счета были заморожены.

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Источники: Dünya

https://www.dunya.com/gundem/itirafci-olan-selahaddin-gulene-3-yil-4-ay-hapis-haberi-652663