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Maserati представила кроссовер Grecale с бензиновыми, гибридными и электрическими двигателями
Maserati представила кроссовер Grecale и среди модификации есть полностью электрические варианты
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Наконец-то Maserati добавила в свой модельный ряд новый кроссовер Grecale, анонсированный еще осенью 2020 года.

Мировая премьера Maserati Grecale. Maserati

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Новая линейка спортивных кроссоверов в очередной раз подтвердила репутацию Maserati как производителя стильных и престижных автомобилей, предлагая покупателям "роскошные путешествия, оснащенные новейшими технологиями".  В новом кроссовере Maserati намерена предложить полный набор современных двигателей, начиная от легких гибридов, мощного твин-турбо, заимствованного у суперкара MC20, и заканчивая одним из своих первых полностью электрических двигателей.

Дизайн Maserati Grecale представляет собой смесь кроссовера, купе и хот-хэтча. Maserati

 

Новый кроссовер длиной 4 846 мм сразу выделяется на фоне других моделей: его внешний вид  определяется парой каплевидных фар и массивной решеткой радиатора с эмблемой трезубца, расположенной под самым капотом. Сочетание вытянутого корпуса, покатой крыши и колесной базы длиной 2 901 мм формирует спортивный, почти купеобразный профиль. Maserati утверждает, что острые задние фонари в форме бумеранга черпают свое вдохновение в Maserati 3200GT конца 90-х годов, созданной по проекту Джуджаро, но в этот раз они расположились на объемных профилированных крыльях.

Maserati планирует предложить электрический вариант Folgore для всех своих моделей к 2025 году, а к 2030 году полностью перейти на электромобили. Maserati

 

Grecale будет поставляться с различными модификациями двигателей, начиная с пары 48-вольтовых гибридов. Вариант GT будет иметь 296-сильный четырехцилиндровый гибрид, а Modena - 325-сильную гибридную четверку. Третьей моделью, доступной с момента запуска, станет высокопроизводительная Trofeo с 523-сильным 3,0-литровым V6 с двойным турбонаддувом. Этот шестицилиндровый двигатель базируется на силовой установке Nettuno, установленной в самом "сердце" MC20, и включает в себя систему деактивации «лишних» цилиндров для снижения расхода топлива.

Grecale будет выпускаться с тремя вариантами двигателей: двумя легкими гибридными четырехцилиндровыми двигателями и твин-турбо V6. Maserati

 

Trofeo разгоняется от 0 до 100 километров  в час за 3,6 секунды и достигает максимальной скорости в 285 километров в час. Стандартная пневматическая подвеска сглаживает неровности асфальта с помощью шести индивидуальных настроек, заложенных в выбранные водителем режимы движения.

Интерьер Maserati Grecale. Maserati

 

В следующем году, после появления полностью электрической модели GranTurismo "Folgore", Maserati представит Grecale Folgore с 400-вольтовой электрической архитектурой. Он будет накапливать энергию в 105-киловаттном аккумуляторном модуле, и выдавать до 590 фунт-фут (800 Нм) крутящего момента.

Интерьер Maserati Grecale. Maserati

 

Семейство Folgore будет использовать технологии, разработанные для Формулы E, а к 2025 году они распространятся на весь модельный ряд Maserati - суперкар MC20 Folgore, спортивный седан Quattroporte Folgore и внедорожник Levante Folgore дополнят модели GranTurismo и Grecale Folgore.

Интерьер Maserati Grecale. Maserati

 

В интерьере Grecale особое внимание уделяется сенсорному управлению и цифровым технологиям. Водитель контролирует управление салоном с   с помощью 12,3-дюймового сенсорного монитора (самого большого в истории Maserati), который дополнен нижней 8,8-дюймовой панелью с дополнительными функциями контроля. Сенсорное управление используется и в задней части салона, где у пассажиров есть свой собственный виртуальный экран. Приборная панель тоже полностью цифровая, как и центральные часы, которые при активации голосовой командой превращаются в виртуального помощника. Аудиосистема Maserati Intelligent Assistant Multimedia System идеально воспроизводит звук с помощью 3D-звуковой системы Sonus Faber с 14 или 21 динамиками в зависимости от комплектации.

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Grecale появится в Европе в первой половине 2022 года, а североамериканский старт продаж состоится осенью этого года. Для тех, кому очень хочется стать одним из первых владельцев Grecale на дороге, Maserati уже открыла бронирование на модель Grecale Modena Limited Edition, которая будет включать 325-сильный гибридный силовой агрегат, адаптивную пневматическую подвеску, аудиосистему Sonus Faber с 14 динамиками, 21-дюймовые алюминиевые диски и двухсекционный панорамный люк с электроприводом.

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Источник: Maserati
 https://www.media.maserati.com/en-us/releases/1692

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#автомобили #grecale #maserati
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