Немецкий автомобильный стартап Sono Motors объявил о производстве 37 прототипов для тестирования и сертификации семейного солнечного электромобиля Sion серийное производство, которого запланировано на 2023 год.
реклама
Первые рендеры семейного автомобиля с фотоэлектрической установкой от Sono Motors появились еще в 2016 году, а в 2017 году стартовала кампания по приёму предварительных заказов. Спустя пару лет были представлены первые серийные эскизы, а также информация об уникальной системе фильтрации воздуха с применением специального мха.
Семейный электромобиль Sion оснащен литий-железо-фосфатной (LFP) батареей емкостью 54 кВт-ч с жидкостным охлаждением, которая, согласно новому стандарту ездового цикла WLTP, обеспечивает запас хода на одной зарядке до 305 км. Однако 458 фотоэлектрических элементов, встроенных в капот, крышу, боковые и задние части автомобиля, увеличивают пробег до 245 км в неделю. Пользователи также могут воспользоваться технологией двунаправленной зарядки, обеспечивая электроэнергией бытовые приборы и инструменты.
Sion оснащен 120-киловаттным (160 л.с.) двигателем с одноступенчатой трансмиссией и передним приводом, который обеспечивает крутящий момент 270 Нм и 9-секундное время разгона с нуля до 100 км/час. Максимальная скорость транспортного средства может достигать 140 км/час.
В передней части салона помимо уникальной системы аэрофильтрации, установлены элементы управления, 10-дюймовый информационно-развлекательный экран и цифровая приборная панель. Также поддерживаются технологии Apple CarPlay и Android Auto.
В настоящее время Sono Motors приступила к сборке небольшого парка тестовых моделей для проведения испытаний и сертификации. Серийное производство планируется начать во второй половине 2023 года.
Прототипы Sion третьего поколения будут состоять из 16 готовых автомобилей и 21 испытательной конструкции. Во всех автомобилях будут использоваться компоненты, указанные в финальном техническом задании. Испытания будут проводиться в различных климатических условиях, на испытательных треках и дорогах общего пользования. Инженеры планируют оптимизировать работу солнечных батарей, улучшить динамику движения и провести краш-тесты.
Стоимость автомобиля составит 28 500 евро (около 31 000 долларов США). На сайте компании можно сделать предварительный заказ внеся предоплату от 500 евро.
Источники: Sono Motors
https://sonomotors.com/en/press/press-releases/sono-motors-enters-series-validation-phase/