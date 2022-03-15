Испытания будут проводиться в различных климатических условиях, на испытательных треках и дорогах общего пользования. Инженеры планируют оптимизировать работу солнечных батарей, улучшить динамику движения и провести краш-тесты.

Немецкий автомобильный стартап Sono Motors объявил о производстве 37 прототипов для тестирования и сертификации семейного солнечного электромобиля Sion серийное производство, которого запланировано на 2023 год.

Прототипы третьего поколения солнечного электромобиля Sion в настоящее время изготавливаются для проведения проверочных и сертификационных испытаний перед началом серийного производства в 2023 году. Sono Motors реклама

Первые рендеры семейного автомобиля с фотоэлектрической установкой от Sono Motors появились еще в 2016 году, а в 2017 году стартовала кампания по приёму предварительных заказов. Спустя пару лет были представлены первые серийные эскизы, а также информация об уникальной системе фильтрации воздуха с применением специального мха.

Естественная система фильтрации воздуха с использованием островного мха является главной достопримечательностью солнечного электромобиля Sion. Sono Motors

Семейный электромобиль Sion оснащен литий-железо-фосфатной (LFP) батареей емкостью 54 кВт-ч с жидкостным охлаждением, которая, согласно новому стандарту ездового цикла WLTP, обеспечивает запас хода на одной зарядке до 305 км. Однако 458 фотоэлектрических элементов, встроенных в капот, крышу, боковые и задние части автомобиля, увеличивают пробег до 245 км в неделю. Пользователи также могут воспользоваться технологией двунаправленной зарядки, обеспечивая электроэнергией бытовые приборы и инструменты.

На капоте, крыше, боковых сторонах и задней части Sion размещены 458 фотоэлектрических модулей, которые способны увеличить дальность хода до 245 км в неделю. Sono Motors

Sion оснащен 120-киловаттным (160 л.с.) двигателем с одноступенчатой трансмиссией и передним приводом, который обеспечивает крутящий момент 270 Нм и 9-секундное время разгона с нуля до 100 км/час. Максимальная скорость транспортного средства может достигать 140 км/час.

Sono Motors строит 37 прототипов для серийных испытаний - 16 готовых автомобилей и 21 испытательную модель. Sono Motors

В передней части салона помимо уникальной системы аэрофильтрации, установлены элементы управления, 10-дюймовый информационно-развлекательный экран и цифровая приборная панель. Также поддерживаются технологии Apple CarPlay и Android Auto.

В настоящее время Sono Motors приступила к сборке небольшого парка тестовых моделей для проведения испытаний и сертификации. Серийное производство планируется начать во второй половине 2023 года.

После изготовления 37 прототипов Sion SEV будут проходить испытания в различных климатических условиях, во время которых инженеры будут оптимизировать систему солнечной зарядки и совершенствовать динамику движения. Sono Motors

Прототипы Sion третьего поколения будут состоять из 16 готовых автомобилей и 21 испытательной конструкции. Во всех автомобилях будут использоваться компоненты, указанные в финальном техническом задании. Испытания будут проводиться в различных климатических условиях, на испытательных треках и дорогах общего пользования. Инженеры планируют оптимизировать работу солнечных батарей, улучшить динамику движения и провести краш-тесты.

Стоимость автомобиля составит 28 500 евро (около 31 000 долларов США). На сайте компании можно сделать предварительный заказ внеся предоплату от 500 евро.

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Источники: Sono Motors

https://sonomotors.com/en/press/press-releases/sono-motors-enters-series-validation-phase/