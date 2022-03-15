Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Немецкий стартап Sono Motors приступил к испытаниям и сертификации солнечного электромобиля Sion
Испытания будут проводиться в различных климатических условиях, на испытательных треках и дорогах общего пользования. Инженеры планируют оптимизировать работу солнечных батарей, улучшить динамику движения и провести краш-тесты.
анонсы и реклама
410 000р скидка на топ карту NVIDIA
-230 000 на Ryzen 3990x - цена тебя удивит
-112 000р на топовый смарт Samsung
-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-23000р на RTX 3060
-120 000р на RTX 3090 MSI

Немецкий автомобильный стартап Sono Motors объявил о производстве 37 прототипов для тестирования и сертификации семейного солнечного электромобиля Sion серийное производство, которого запланировано на 2023 год.

Прототипы третьего поколения солнечного электромобиля Sion в настоящее время изготавливаются для проведения проверочных и сертификационных испытаний перед началом серийного производства в 2023 году. Sono Motors

реклама

 

Первые рендеры семейного автомобиля с фотоэлектрической установкой от Sono Motors появились еще в 2016 году, а в 2017 году стартовала кампания по приёму предварительных заказов. Спустя пару лет были представлены первые серийные эскизы, а также информация об уникальной системе фильтрации воздуха с применением специального мха.

Естественная система фильтрации воздуха с использованием островного мха является главной достопримечательностью солнечного электромобиля Sion. Sono Motors

 

Семейный электромобиль Sion оснащен литий-железо-фосфатной (LFP) батареей емкостью 54 кВт-ч с жидкостным охлаждением, которая, согласно новому стандарту ездового цикла WLTP, обеспечивает запас хода на одной зарядке до 305 км. Однако 458 фотоэлектрических элементов, встроенных в капот, крышу, боковые и задние части автомобиля, увеличивают пробег до 245 км в неделю. Пользователи также могут воспользоваться технологией двунаправленной зарядки, обеспечивая электроэнергией бытовые приборы и инструменты.

На капоте, крыше, боковых сторонах и задней части Sion размещены 458 фотоэлектрических модулей, которые способны увеличить дальность хода до 245 км в неделю. Sono Motors

 

Sion оснащен 120-киловаттным (160 л.с.) двигателем с одноступенчатой трансмиссией и передним приводом, который обеспечивает крутящий момент 270 Нм и 9-секундное время разгона с нуля до 100 км/час. Максимальная скорость  транспортного средства может достигать  140 км/час.

Sono Motors строит 37 прототипов для серийных испытаний - 16 готовых автомобилей и 21 испытательную модель. Sono Motors

 

В передней части салона помимо уникальной системы аэрофильтрации, установлены элементы управления, 10-дюймовый информационно-развлекательный экран и цифровая приборная панель. Также поддерживаются технологии Apple CarPlay и Android Auto.

В настоящее время Sono Motors приступила к сборке небольшого парка тестовых моделей для проведения испытаний и сертификации. Серийное производство планируется начать во второй половине 2023 года.

После изготовления 37 прототипов Sion SEV будут проходить испытания в различных климатических условиях, во время которых инженеры будут оптимизировать систему солнечной зарядки и совершенствовать динамику движения. Sono Motors

 

Прототипы Sion третьего поколения будут состоять из 16 готовых автомобилей и 21 испытательной конструкции. Во всех автомобилях будут использоваться компоненты, указанные в финальном  техническом задании. Испытания будут проводиться в различных климатических условиях, на испытательных треках и дорогах общего пользования. Инженеры планируют оптимизировать работу солнечных батарей, улучшить динамику движения и провести краш-тесты.

Стоимость автомобиля составит  28 500 евро (около 31 000 долларов США). На сайте компании можно сделать предварительный заказ внеся предоплату от 500 евро.

анонсы и реклама
-65 000р на RTX 3080 ASUS
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
-45 000р на S21 Ultra в Ситилинке
В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X
-25% на Сore i5 12500 - cмотри цену
-250 000р на 85" TV 8K Samsung
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
-50 000р на iPhone 13
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Источники: Sono Motors
 https://sonomotors.com/en/press/press-releases/sono-motors-enters-series-validation-phase/

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#электромобиль #sion #sono motors
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Российский электромобиль «Кама-1», по прогнозам, поступит в продажу в 2024–2025 годах
Lexus представил концепт спортивного электромобиля с твердотельным аккумулятором и пробегом 700 км
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на видеокарты в магазинах РФ продолжают снижаться – флагманы NVIDIA и AMD со скидками до 41%
49
Китайские таможенники задержали курьера с партией из 160 процессоров Intel под одеждой
44
48 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 за март 2022 года
10
Рогозин заявил, что «Роскосмос» не оставит американского астронавта на МКС навечно
42
Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
170
Российская 1С-Битрикс отказалась от скидок, увеличив цену для постоянных клиентов в 4 раза
11
Илон Маск не будет продавать Догикоин и Биткоин, но советует инвестировать в акции и недвижимость
2
Россия может остаться без точных прогнозов погоды
39
Смартфоны Redmi серии K50 первыми в мире получат поддержку Bluetooth 5.3
2
Основатель NVIDIA разыграет в марте восемь видеокарт GeForce RTX 3090
1
США грозит сильный дефицит нефти, а Венесуэла не сможет остановить рост цен на бензин – Forbes
19
Геймер купил на Aliexpress прогретую б.у. GeForce RTX 3080 Ti за 422 000р – реальная история от DG
15
Биткоин может рухнуть из-за высокой инфляции в США, повышения ставки РФС и последствии санкций
14
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 полностью отказались от продаж игры в России
139
Астероид размером с автомобиль был обнаружен за 2 часа до столкновения с Землей
3
Гусеничный транспортер NASA CT-2 скоро доставит космический аппарат Orion на стартовую площадку
4
Asus сообщила об уходе из РФ – ожидается дефицит видеокарт и компьютерной техники
116
Проект YouTube Vanced закрыт
13
GSC Game World сменила подзаголовок S.T.A.L.K.E.R. 2 с Heart of Chernobyl на Heart of Chornobyl
83
О намерениях заблокировать Youtube заговорили в Госдуме
275

Популярные статьи

Получите лицензионный ключ Windows 11 в подарок во время большой весенней распродажи 2022
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 9
5
Тестирование процессора Intel Core i5-12400 (Alder Lake)
30
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
10

Сейчас обсуждают

0xffffh
22:10
пока пуйло не помер, точно не снимут )
Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
Profit
22:09
кому надо - перешли на 5600х за 17к с алика еще прошлым летом и пересидели на нем релиз алдеров и дальше пересидят следующие поколения и амд и интел
AMD объявила о расширенной поддержке процессоров Ryzen серии 5000 на чипсетах AMD 300
0xffffh
22:09
прокачаться можно, но только не при путине и ЕР
Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
Полный пинцет
22:04
Интел жуткий шлак, только АМД.
Тестирование процессора Intel Core i5-12400 (Alder Lake)
Валерий Муравицкий
22:04
В ЕС уровень жизни заметно выше, чем в богатейшей ресурсами России, а бороться за прогресс гораздо лучше для общества, чем бороться с братским народом
В Европе официально разрешили майнинг Биткоинов несмотря на рост выбросов парниковых газов
Артем Николаев
22:03
А как его держать? Можно примеры, как делают разные страны мира? Палеты с наличкой в подвалах?
Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
Полный пинцет
22:03
Отличная статья, как впрочем и все предыдущие по этой теме!
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 9
Валерий Муравицкий
22:00
Биткоин надёжней рубля, интернет прогрессивней чебурнета
В Европе официально разрешили майнинг Биткоинов несмотря на рост выбросов парниковых газов
ogrizocker
21:59
ты гиркина спроси чьи там сбили
Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
Gringo
21:58
В таком ключе могут рассуждать лишь ватные эксперты, которые оторваны от реальности либо отрабатывают заказ. На самом деле последствия санкций проявляются постепенно и со временем мы будем чувствовать...
Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем