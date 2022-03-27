Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ученые выяснили, как гены родителей влияют на формирование поведения и когнитивные функции детей

Гены матери оказывают сильное влияние на решения, принимаемые сыновьями, в то время как гены отца формируют поведение и когнитивными способности дочерей
[ ] для раздела Блоги
1
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Одним из главных предметов спора среди психологов всегда были дискуссии на тему "природа против воспитания", определяющие, в какой степени те или иные аспекты нашего поведения являются результатом наследственных (заложенных в нас генетически) или приобретенных (полученных в результате обучения) признаков. В новом исследовании ученые из Университета Юты доказали, что гены, унаследованные от каждого родителя, оказывают свое влияние на гормоны и важные нейромедиаторы, которые регулируют наше настроение и поведение.

реклама

Интересно, что некоторые из этих генетических признаков зависят от пола. К примеру, ученые обнаружили, что генетика, унаследованная от матери, может определять решения и действия сыновей, в то время как гены отца имеют преимущественное влияние на дочерей.

Credit: Pixabay

Я получил это от мамы и папы

Как и хромосомы, гены тоже бывают парными. У матери и отца есть по две копии, или аллели, каждого из генов, но каждый родитель передает ребенку только одну копию каждого из них. Эти гены определяют развитие различных признаков, например, цвет волос или кожи.

анонсы и реклама
-70000р на RTX 3060
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
В полтора раза подешевела RTX 3060
Core i7 11700 вдвое подешевел
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Но гены влияют не только на нашу внешность. В новом исследовании ученые обнаружили, что два гена (тирозингидроксилаза и дофа-декарбоксилаза), принимающие активное участие в синтезе гормонов и нейромедиаторов, таких как дофамин, серотонин и эпинефрин, по-разному экспрессируются в материнских и отцовских генотипах. Они играют решающую роль в регуляции целого ряда важнейших функций организма - от формирования настроения до управления двигательной деятельностью.

На снимке: Кристофер Грегг. Кредит: Джен Пилгрин.

Эти гены также участвуют в выработке надпочечной железой адреналина, который запускает реакцию "бей или беги", в момент, когда мы сталкиваемся с опасностью или стрессом. В совокупности эти механизмы образуют ось "мозг - надпочечники".

реклама

"Ось мозг - надпочечники контролирует порядок принятия решений, реакцию на стресс и выброс адреналина, который иногда называют реакцией "бей или беги". Наше исследование показывает, как гены матери и отца контролируют эти процессы у своего потомства и влияют на выброс адреналина. Гены матери контролируют мозг, а гены отца - надпочечники", - рассказывает Кристофер Грегг, руководитель эксперимента и доцент кафедры нейробиологии Университета Юты.

Чтобы изучить, как наследуемые гены влияют на формирование материнских или отцовских факторов, ученые модифицировали гены мышей, прикрепив флуоресцентные метки к ферменту допа-декарбоксилазы. Используя микроскоп, они определили, от кого был унаследован тот или иной ген - от матери (красный цвет) или от отца (синий цвет).

 

В результате эксперимента учёные обнаружили, что в  11 областях мозга, нейроны содержат только материнскую копию гена. С другой стороны в надпочечниках были идентифицированы  группы клеток, которые экспрессировали исключительно копию гена, унаследованную от отца.

В рамках эксперимента ученые продолжили изучать поведение грызунов. Животные были помещены в просторный вольер, где могли свободно исследовать окружающую среду, причем любое внешнее воздействие было сведено к минимуму.

реклама

Оказалось, что сталкиваясь с различными препятствиями, одни животные предпочитали рисковать и продолжать "охоту" за едой, другие же отступали в безопасное укрытие, выжидали некоторое время, и только потом возобновляли поиски пищи.

Эти механизмы и поведение на первый взгляд выглядят случайными и хаотичными, но алгоритм, разработанный исследователями, позволил обнаружить тонкие, но важные закономерности. Когда модели поведения были разложены на составляющие, исследователям удалось определить поведенческие различия, связанные с копией генов допа-декарбоксилазы каждого из родителей.

"Мы столкнулись с большим скептицизмом со стороны научного сообщества. Для ученых было сложно понять, каким образом мы исследовали процесс принятия решений. Сообщество было удивлено тем, что такие хорошо изученные гены (Th и Ddc) экспрессируют копии генов матери и отца в разных клетках мозга и надпочечников. Нам пришлось проделать большую работу, чтобы продемонстрировать, насколько убедительны подтверждения нашего открытия", - сказал Грегг.

 Когнитивное искажение

Грегг начал изучать проблему влияния биологических факторов на наши решения, когда впервые познакомился с работами Дэниела Канемана в области поведенческой экономики.  В 1970-х годах Канеман и Амос Тверски ввели термин "когнитивное искажение" для описания наших систематических, но ошибочных моделей реагирования на суждения и проблемы принятия решений.

реклама

Например, понятие "ошибка игрока" - ошибочное восприятие случайности событий. Связана с тем, что, как правило, интуитивно, человек не осознаёт тот факт, что вероятность каждого последующего исхода не зависит от предыдущих исходов случайного события. Игрок считает, что с каждым броском монеты вероятность выпадения "орла" увеличивается, но на самом деле это не так и шансы по-прежнему 50 на 50. Однако существует множество других предубеждений, и в Википедии их насчитывается не менее 180.

Когнитивные искажения можно представить в виде четырех групп: переизбыток информации; трудности в понимании; необходимость быстро реагировать и соотношение вспоминаемого и забытого

Грегг убежден, что когнитивное искажение, как и другие процессы принятия решений глубоко укоренились в биологии человека и млекопитающих. И при дальнейших исследованиях, возможно, удастся изменить дезадаптивное поведение, что в перспективе поможет найти новые методы лечения таких заболеваний, как тревожность или депрессия.

Однако главная загвоздка заключается в том, что пока вся эта работа была проведена на мышах. В настоящее время Грегг и его коллеги разрабатывают технологию искусственного интеллекта под названием Storyline Health, которая будет анализировать принятие решений и поведение человека. Они рассчитывают обнаружить генетические факторы, управляющие нашим поведением и когнитивными способностями, аналогично тому, как это происходит у грызунов.

"Я очень воодушевлен новым направлением, которое появилось в результате нашей работы и объединило процессы принятия решений, машинное обучение и генетику. Мы собираемся узнать много нового о важных аспектах формирования решений в нашем сознании", - сказал он.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

Источники:    
https://storylinehealth.com/
https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(22)00236-4
 https://ru.wikipedia.org/wiki/

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

генетика гены родителей когнитивное искажение ошибка игрока
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i5-10600КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
1
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603Z)
20
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i7-11700КF
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Gaming X
16
Обзор и тестирование механических клавиатур Logitech G413 SE/TKL SE
30
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-9600KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 Godlike
7
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-A Gaming WIFI D4
4
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2022
50
Деньги вперед: главные игры второй половины марта 2022 года
13

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2022
20 марта 2022 50
Тестирование процессора Intel Core i5-12400 (Alder Lake)
15 марта 2022 44
Обзор и тестирование механических клавиатур Logitech G413 SE/TKL SE
23 марта 2022 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский майнер разместил на даче 340 видеокарт GeForce RTX 3000 и зарабатывает 3 000 000р в месяц
106
Роскомнадзор: почему использование VPN ни к чему хорошему не приведет
109
Полупроводниковые гиганты признали проблему нехватки неона, но не знают где брать дефицитный газ
101
Геймер купил новый ПК за 400 000р с GeForce RTX 3080, который не тянет игры – реальная история от DG
45
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3080 Ti со скидкой 200 000 р
17
Недорогие игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce GTX 1660S скинула половину стоимости
14
NASA планирует запустить две ракеты в область северного сияния
1
Несмотря на укрепление рубля цены на некоторые игры в российской рознице всё равно продолжили рост
45
Российские смартфоны BQ переводят на Harmony OS
21
Популярный блогер сломал во время ремонта материнскую плату – история ПК за 400 000 р продолжается
25
Лаборатория Касперского отстранена от программы по поиску уязвимостей Bug Bounty
17
Биткоин не смог подняться выше $45 000 из-за попыток майнеров и инвесторов зафиксировать прибыль
8
В Китае выпустили первую отечественную видеокарту Fenghua №1– 16 Гб GDDR6X на скорости 19 Гбит/с
33
Похоже, Blizzard готовит к выпуску для World of Warcraft Classic дополнение Wrath of the Lich King
7
В 4K разрешении GeForce RTX 3090 Ti может быть на 10% быстрее базовой версии видеокарты
+
Америка готова ввести против Китая санкции, если будут нарушены правила поставки полупроводников в РФ
190
Украинский сайт OLX начинает отделение от российского портала Avito
7
Эталонные платы Nvidia RTX 4090 имеют мощность 600 Вт
26
Первый квартал 2022 стал самым прибыльным для мобильных игр в истории
1
На конференции Xbox упомянули новую подписку от Sony
+

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 10
10
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603Z)
20
Цифровое порабощение и почему DRM это плохо
25
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i5-10600КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
1
Мои впечатления от игры Life Is Strange: Before The Storm. Часть первая
+
Ученые выяснили, как гены родителей влияют на формирование поведения и когнитивные функции детей
1
Мои впечатления от игры Life Is Strange: Before The Storm. Часть вторая
+

Сейчас обсуждают

Стас Михайлов
21:59
Как он односторонне работает, есть правильная точка зрения и запрещенная
Роскомнадзор: YouTube нарушает ключевые принципы свободного распространения информации
wwr222
21:58
Ты слюни прибереги. Еще пригодятся. Твоя пионерская эскапада меня не трогает.
Роскомнадзор: YouTube нарушает ключевые принципы свободного распространения информации
Ecowar
21:57
при кз у тебя должны все три автомата отключаться сразу,а они у тебя отдельные
Российский майнер разместил на даче 340 видеокарт GeForce RTX 3000 и зарабатывает 3 000 000р в месяц
Андрей Фролов
21:57
Ну а как ты хотел? Без закона? Закон как закон. Что-то именно не устраивает в законе?
Роскомнадзор: YouTube нарушает ключевые принципы свободного распространения информации
Ecowar
21:56
а ты посмотрел какого сечения у тебя подходящие провода от вру к счётчику?
Российский майнер разместил на даче 340 видеокарт GeForce RTX 3000 и зарабатывает 3 000 000р в месяц
Жора прапор
21:55
Роскомнадзор: YouTube нарушает ключевые принципы свободного распространения информации
Жора прапор
21:54
У тебя одни и те же картинкий, ты перегно :D По методичке работает, говноедко? :D
Роскомнадзор: YouTube нарушает ключевые принципы свободного распространения информации
Ecowar
21:54
этого говна валом,ещё с советских запасов,как и блоков от классики.
Из-за санкций «АвтоВАЗ» уберёт из автомобилей подушку безопасности и почти всю электронику
wwr222
21:54
Видно водочка тебе не помогла...Жаль, жаль...Медицина тут бессильна...
Роскомнадзор: YouTube нарушает ключевые принципы свободного распространения информации
Эовейн Триада
21:53
У меня были подписки на разные кино сервисы, посмотрев несколько сериалов, больше там и смотреть нечего, даже последнии месяцы триала и не смотрел уже там ничего. Сейчас вот подписка Яндекс плюс, ну.....
Цифровое порабощение и почему DRM это плохо
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем