Доктор Рональд Е. Тернер, старший научный советник NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts), рассказал о концепциях, которые удалось реализовать в миссиях

Бонни Данбар, профессор аэрокосмической инженерии Техасского университета A&M в Колледж-Стейшене, представляет экономичные высокоэффективные скафандры для исследования Марса.

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Концепция, которая может помочь человечеству изучать далекие, похожие на Землю экзопланеты, является детищем нобелевского лауреата и астрофизика из Центра космических полетов NASA имени Годдарда в Гринбелте, штат Мэриленд, Джона К. Мазера.

Сара Сигер, профессор физики и планетологии Массачусетского технологического института, разрабатывает концепцию зонда, который поможет ученым изучить Венеру.

Несколько концепций, награжденных NIAC. NASA

Все вышеперечисленные проекты являются победителями программы NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC), которая была объявлена на прошлой неделе. Представленные проекты, иллюстрируют гениальные, передовые технологии, которые могут изменить будущие космические миссии, превратив фантастику в реальность.

"Здесь есть множество новых концепций, которые мы не видели раньше, - рассказывает доктор Рональд Е. Тернер, старший научный советник NIAC.

Среди них также концепция бесшумного электрического самолета, пилотируемый космический корабль, обеспечивающий надежную защиту от радиации во время длительных путешествий, маленькие роботы-скалолазы, которые смогли бы исследовать подземные пещеры на Марсе, и 3D-печатные плавающие микророботы, способные осваивать океанские миры, на таких планетарных телах как Энцелад, Европа или Титан.

Высокоэффективный скафандр для исследования Марса. NIAC NASA

Исследователи, от предприятий до ведущих университетов, представляют в NIAC свои аэрокосмические и отчасти футуристические идеи. Победители получают гранты на дальнейшее развитие, а программа поддерживает их реализацию на всех этапах. В рамках новой программы 17 исследователям из девяти штатов будет выделено в общей сложности 5,1 миллиона долларов США.

Если в этом году для участия в I этапе было отобрано 12 новых проектов, то награды II этапа, в который войдут пять разработок, позволят исследователям продолжить работу над инновационными концепциями. Стипендиаты первого этапа получат на девятимесячное исследование по 175 000 долларов США, а стипендиаты второго этапа - 600 000 долларов США сроком на два года.

"Каждый год общие критерии оценки немного изменяются, чтобы убедиться, что мы хорошо информируем сообщество о том, что нам нужно. На протяжении всей программы мы убеждаемся, что ищем инновационные идеи, способные изменить будущее. Еще одним изменением в наших критериях является то, что мы хотим, чтобы вы изложили свою инновацию в контексте миссии, так чтобы мы поняли, какие преимущества дает ваша идея", - сказал Тернер.

Под своим нынешним названием NIAC существует уже почти 10 лет. Первоначально программа была основана в 1998 году как Институт передовых концепций NASA.

Графическое изображение гибридной обсерватории для поиска землеподобных экзопланет (HOEE). NIAC NASA

Огромные успехи человечества

Тернер говорит, что иногда они также финансируют концепции, которые представляют собой уже готовые идеи, но переработанные таким образом, который раньше не рассматривался. "Например, сверхмалые спутники CubeSats, которые были задействованы в миссии на Марсе, являются результатом исследования, которое NIAC финансировал несколько лет назад. Скоро состоится еще одна миссия, которая является результатом другого исследования, финансируемого нами", - сказал он.

Творчество космического сообщества в полной мере проявляется в программе NIAC, и ученые с нетерпением ждут, когда эти проекты воплотятся в жизнь.

Для Тернера самая захватывающая часть программы - это возможность общаться с умными людьми. "И когда в наши дни вас окружает столько пессимизма, приятно иметь что-то оптимистичное и устремленное в будущее", - добавил он.

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Источники:

https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/niac/2022/Spacesuit_Digital_Thread/

https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/niac/2022/Hybrid_Observatory_for_Earth_like_Exoplanets/

https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/niac/2022/Venus_Atmosphere_and_Cloud_Particle_Sample_Return_for_Astrobiology/

