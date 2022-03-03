Чем больше мы узнаем о масштабах загрязнения пластиком рек, океанов и даже горных вершин планеты, тем актуальнее становится необходимость широкомасштабных и скоординированных действий. В этот исторический момент мировые лидеры на Ассамблее ООН по окружающей среде одобрили первую в своем роде резолюцию, в которой рассматривается полный жизненный цикл материала для снижения его растущего воздействия на природу.

ООН подписала историческое соглашение о рассмотрении полного жизненного цикла пластмасс с целью предотвращения их постоянного загрязнения планеты. Depositphotos

В 1950 году в мире было произведено около двух миллионов метрических тонн пластика. К 2017 году этот показатель вырос до 348 миллионов метрических тонн, большая часть которых предназначена для одноразового использования и неправильно утилизируется, попадая в окружающую среду, где оказывает совершенно невероятное воздействие на живые организмы.

Хотя нам еще многое предстоит узнать о пластике в этом отношении, ученые начинают делать тревожные открытия об опасности, которую он представляет для людей, животных и даже растений. Благодаря исследованиям, опубликованным в последние годы, мы знаем, что частицы пластика могут изменять форму клеток легких, оказывать широкое токсическое воздействие на клетки человека, вызывать репродуктивные изменения у рыб и проникать через гематоэнцефалический барьер у мышей.

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Эксперты в этой области, вместо того чтобы выделить решения по очистке или представить способы предотвращения этих вредных воздействий на живые организмы, регулярно указывают на необходимость решения проблемы у ее первопричины как на лучший курс действий. Это означает работу в направлении таких аспектов, как циклическая технология производства пластика, разработка и использование альтернативных материалов.

Резолюция под названием "Покончить с пластиковым загрязнением", подписанная мировыми лидерами из 175 стран на Ассамблее ООН по окружающей среде, направлена на достижение этих целей. В этом году начнется работа над проектом юридически обязывающего соглашения к 2024 году, которое, как ожидается, будет касаться полного жизненного цикла пластика, включая его производство, дизайн и утилизацию. Это означает изучение альтернатив и разработку многоразовых и перерабатываемых продуктов и материалов.

"Сегодня планета Земля одерживает победу над одноразовыми пластиками", - сказал Ингер Андерсен, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде. "Это самое значительное экологическое многостороннее решение со времен Парижского соглашения. Это страховой полис для нынешнего и будущих поколений, чтобы они могли жить с пластиком, а не быть обречёнными им".

Источники: Программа ООН по окружающей среде

https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/historic-day-campaign-beat-plastic-pollution-nations-commit-develop