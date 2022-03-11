За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

На протяжении многих лет археологи выдвигали много различных теорий, пытаясь объяснить, для чего был построен Стоунхендж. Теперь новое исследование пытается доказать, что круги Стоунхенджа служили календарем, который позволял отслеживать солнечный год, состоящий из 365,25 дней, выверенных по времени солнцестояний.

реклама

Однако, если это действительно так, то это очень странный календарь состоит из 12 месяцев продолжительностью по 30 дней, разбитых на 10-дневные недели. Подобные календарные структуры ранее встречались в Древнем Египте, и это может означать, что хронометрическая система Стоунхенджа могла иметь какие-то другие истоки.

Credit: Antiquity Journal.

Для чего использовался Стоунхендж?

Стоунхендж - самый известный в мире памятник эпохи неолита, но в то же время один из самых загадочных древних монументов, точное назначение которого до сих пор остается тайной. Во многом эта загадка связана с тем, что письменности в Англии не было до прихода римлян спустя 2 500 лет после возведения знаковых круглых каменных столбов. В результате образовавшегося информационного пробела были предложены различные более или менее доказательные теории.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Некоторые считают, что Стоунхендж - это астрономический калькулятор, религиозное место или важное место сбора общины, что-то вроде ратуши. Но как только дело доходило до какой-то интересной версии, тут же появлялись многочисленные сообщества и их необычные теории.

В 1960-е и 1970-е годы Стоунхендж был популярным местом для хиппи и религии "нового века", миллионы людей стекались на Солсберийскую равнину - место, которое, как считалось, было наделено магическими и мистическими силами. Один канадский гинеколог в 2003 году в эссе, опубликованном в медицинском журнале, предположил, что Стоунхендж является метафорической вульвой - отверстием, через которое Мать-Земля рождает свои растения и животных. В статье использовались иллюстрации Стоунхенджа в форме женских гениталий. Другие считают, что, как и египетские пирамиды, Стоунхендж не мог быть построен доисторическими людьми. Более того, они считают, что он был создан инопланетянами, которые использовали каменные столбы в качестве посадочной площадки для своих космических кораблей. Да...

реклама

Но древние инопланетные пришельцы, возможно, сделали одну вещь правильно: Стоунхендж, скорее всего, имел тесную связь с космосом и звездами, в частности, с горячим светящимся гигантским шаром из гелия и водорода, расположенном неподалеку от Солнца.

В новом исследовании, опубликованном сегодня в журнале "Antiquity", профессор Тимоти Дарвилл из Борнмутского университета в Англии заново проанализировал самые последние данные археологических раскопок в Солсбери и пришел к выводу, что Сарсеновые камни Стоунхенджа представляют собой календарь, в основе которого лежит тропический солнечный год. Но этот календарь - всего лишь инструмент. По мнению исследователей, его более важное предназначение заключалось в проведении праздников и церемоний.

"Я занимаюсь Стоунхенджем уже более 30 лет и в 2008 году провел раскопки внутри каменных сооружений в центре городища. Это привело к тому, что мы начали рассматривать отдельные компоненты памятника и задаваться вопросом, как они взаимосвязаны между собой. Вместо того чтобы рассматривать его как одну большую структуру, мы представляем его как несколько фрагментов, которые гармонично сочетаются друг с другом. Примерно так же, как в наше время можно рассматривать церковь или храм, состоящий из различных элементов, каждый из которых связан с различными аспектами работы объекта", - сказал Дарвилл в интервью ZME Science.

Небольшой сарсеновый камень S21 (слева) в Сарсенском круге, справа - сарсеновый камень S22 нормального размера. Вид снаружи изнутри круга. Credit: Antiquity Journal, Timothy Darvill.

Солнечное происхождение одного из самых загадочных мест на Земле

Большинство археологов сходятся во мнении, что сохранившемуся до наших дней Стоунхенджу предшествовал земляной холм, построенный примерно на том же месте и служивший, по-видимому, кладбищем для кремированных останков. Приблизительно через 500 лет, между 2600 и 2500 гг. до н.э., Стоунхендж был возведен в том виде, каким мы его знаем сегодня и перешел во 2-ю стадию, когда были построены три сарсеновых элемента - трилитоны, сарсеновый круг и прямоугольник из станционных камней. (Сарсеновыми камнями называются вертикальные столбы, которые были увенчаны горизонтальными перемычками).

реклама

Строительство Стоунхенджа с использованием технологий неолита - в буквальном смысле монументальная задача. Каждый сарсен в среднем весит 25 тонн, и для его транспортировки на расстояние 24 км (15 миль) потребовалось бы не менее 1 000 человек. Следовательно, для завершения проекта понадобилось несколько десятилетий. Однако известно, что после установки компоненты больше никогда не переставлялись и не меняли своего местоположения, что подтверждают результаты анализа, показывающие, что большинство камней было добыто из одного источника на Мальборо Даунс.

По словам Дарвилла, именно под этим видом унифицированной группы необходимо рассматривать сарсеновые элементы. Таким образом, их "числовое значение" позволяет предположить, что они являются строительными блоками для создания календаря, основанного на 365,25 солнечных днях тропического года. Каждый из 30 камней в круге сарсенов представляет собой день месяца. Один месяц делится на три десятидневной недели, при этом соответствующие камни указывают на начало недели.

"Понимание того, что элементы из сарсенового камня обладают целостностью, объясняется тем, что практически все они происходят из одного источника и установлены в одно и то же время. Принимая во внимание эти наблюдения, можно также предположить, что они обладают единой структурой. Новизна идеи заключается в том, что многие специалисты уже не раз пытались обнаружить календарь в расположении камней, но никто до сих пор не продемонстрировал, как он может работать. А вечный солнечный календарь очень прост в использовании", - говорит Дарвилл.

Согласно этой логике, каждый камень имеет свое место и назначение. Пять Трилитонов в центре участка представляют интеркалярный месяц, а четыре Станционных камня за пределами Сарсенского круга служат отметками для отсчета времени до високосного дня. Таким образом, древние создатели Стоунхенджа с помощью одной и той же пары камней могли ежегодно обозначать зимнее и летнее солнцестояния. Причем один из трилитов указывает на зимнее солнцестояние, возможно, отмечая наступление нового года.

Краткое изложение того, как нумерология сарсеновых элементов в Стоунхендже объединяется для создания вечного солнечного календаря. Элементы, не относящиеся к сарсенам, опущены для ясности. Drawing by V. Constant/Antiquity Journa

реклама

Календарь с 10-дневной неделей кажется довольно странным, но исследователи утверждают, что в этот период такие календари были весьма распространены. Очень похожий солнечный календарь был придуман в восточном Средиземноморье около 3000 лет до нашей эры и принят в Древнем Египте в качестве гражданского календаря, который широко использовался в Древнем царстве примерно в 2600 году до нашей эры. В связи с этим возникает реальная предпосылка, что календарь был завезен с континента, причем археологические данные подтверждают существование торговых и культурных связей, которые могли способствовать передаче этих знаний. В исследовании упоминается "Эймсберийский лучник", который был похоронен неподалеку примерно в тот же период, когда была возведена Стадия 2, но в действительности он родился за тысячи миль в Альпах и переехал в Британию подростком.

Однако Стоунхендж - это не просто огромный прибор для измерения времени. Колоссальные исследования, проведенные в районе Стоунхенджа, указывают на то, что древнее сооружение служило очень важной цели. Исследователи считают, что календарь помогал местным сообществам синхронизировать концептуальную космологию с солнечным циклом, "чтобы полученную информацию можно было интерпретировать таким образом, чтобы выстроить поведенческие модели и взаимоотношения". Таким образом, каменные круги были необходимы для определения времени проведения церемоний и различных ритуалов. Во-вторых, календарь помогал представителям элиты завоевывать и легитимизировать власть, так как именно им теперь принадлежал контроль над хронологией важных общественных событий и толкованием космологий как знамений и посланий богов.

"Подобные системы летоисчисления способствовали сближению сообществ с богами, гарантируя, что события происходят в благоприятные моменты времени. Астрология была важным, хотя и противоречивым, инструментом в древней медицине и лечебных обрядах. Точный календарь был необходим для достижения максимального эффекта, который зависел от присутствия людей в нужном месте в нужное время", - отмечают ученые в своем исследовании.

Однако, несмотря на правдоподобность этого вывода, далеко не все в нем уверены. В беседе с ZME Science археолог Майк Питтс назвал новое предложение "гениальным", но при этом добавил, что можно было бы придумать и другие объяснения.

"Например, могло существовать "Братство кольца" с пятью или десятью представителями. Самые большие и наиболее заметные камни - пять трилитонов (каждый из них состоит из двух стоек соединенных одной перемычкой). Они могут представлять пять различных обществ, образовавших союз, который они ознаменовали строительством Стоунхенджа. Если бы трилиты символизировали головы (скажем, лидеров - мужчины и женщины), то каждый из пяти мог бы быть представлять семью из шести потомков, символизируемых камнями круга (всего их 30)", - говорит Питтс, редактор издания "Британская археология" и автор ряда известных книг о Стоунхендже.

"Совершенно удивительная идея, но не лучше и не хуже, чем история про календарь".

Питтс добавил, что для социума Стоунхенджа было бы странно не использовать лунный цикл, тем более что лунный месяц может быть наглядно представлен 30 камнями круга.

"Почти все зафиксированные человеческие общества, в любое время и в любом месте, использовали солнце и луну для обозначения времени. То, что в году примерно 365 дней, - это факт земной жизни. Люди, построившие Стоунхендж, почти наверняка имели календарь, и весьма вероятно, что он был основан на наблюдениях за небом. Для объяснения этого нет необходимости ссылаться на связи с обществами на другом конце Европы", - сказал Питтс. Как бы там ни было, происхождение и значение Стоунхенджа еще недостаточно хорошо изучены. "О Стоунхендже еще многое предстоит узнать", - говорит в заключение Дарвилл.