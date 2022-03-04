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В 1979 году в пещере, расположенной в долине Ач, Германия, была обнаружена небольшая табличка из слоновой кости, датируемая периодом между 32 500 и 38 000 годами. На табличке была сделана резьба, изображающая человекоподобную фигуру с вытянутыми руками и ногами в той же позе, что и звезды созвездия Ориона. Некоторые специалисты считают, что на этой табличке изображена первая звездная карта. Это позволяет предположить, что люди уже имели представление об этом масштабном звездном созвездии, расположенном на небесном экваторе и содержащем одни из самых ярких звезд ночного неба, около 10 из которых, как сегодня считается, являются экзопланетами.

Туманности Конская голова и Пламя в созвездии Ориона.triphecta/iStock реклама

Орион входит в число наиболее видимых с Земли созвездий, и в нем расположены некоторые из самых ярких звезд нашего неба, такие как Ригель и Бетельгейзе.

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Орион - 26-е по величине созвездие на нашем небосклоне, в нем находятся семь главных звезд и множество других небесных объектов. Расстояние между Землей и созвездием Ориона составляет от 243 до 1360 световых лет. Ближайшая к нашей планете звезда Беллатрикс находится на расстоянии около 244 световых лет, а самая далекая - Альнилам, расположенная на расстоянии 1 344 световых лет.

Созвездие названо в честь охотника Ориона, персонажа, упоминаемого в греческой мифологии, поэтому его еще называют созвездием охотника.

Трапеция в созвездии Ориона. Источник: C.R. O'Dell and S.K. Wong (Rice University) and NASA/ESA

Где именно можно найти созвездие Ориона?

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Созвездие Ориона расположено на юго-западе неба, если вы находитесь в Северном полушарии, или на северо-западе, если вы находитесь в Южном полушарии. Его лучше всего наблюдать на широтах от 85° до -75°. с правым восхождением в пять часов и склонением в пять градусов. Она входит в число 15 звездных конфигураций, пересекающих небесный экватор. Расположенный на площади около 594 квадратных градусов, Орион граничит с созвездиями Моноцера, Тельца, Лепуса, Близнецов и Эридана.

Бельгийский астроном Эжен Жозеф Дельпорт определил границы Ориона (вместе с другими созвездиями) в 1930 году. Созвездие Ориона можно легко наблюдать днем в период с мая по июль, в то время как для ночных наблюдений лучше всего подходят месяцы с ноября по февраль.

Объекты Мессье в созвездии Ориона

Когда в конце 1700-х годов французский астроном Шарль Мессье занялся поиском комет, он наткнулся на множество иных небесных тел. Повторное появление этих объектов отвлекало Мессье от поиска комет. Поэтому, начиная с 1764 года, чтобы избежать путаницы с кометами, он начал вести отдельный каталог этих астрономических феноменов, в чем ему позже помог его друг и коллега Пьер Франсуа Мешен.

Его первоначальный каталог состоял из 41 записи, а окончательный вариант, опубликованный в 1781 году, содержал уже 103 готовые статьи. Позднее эти объекты были названы объектами Мессье. В созвездии Ориона также находятся три таких объекта под названиями Мессье 78 (Отражательная туманность), Мессье 43 (Туманность де Майрана) и Мессье 42 (Туманность Ориона).

Мессье 78

Мессье 78. Source: Igor Chekalin/ESO реклама

В 1780 году Пьер Мешен, обнаружил в Орионе отражательную туманность диаметром 10 световых лет. Эта огромная туманность находится на расстоянии около 1600 световых лет от Земли, и в ней расположено несколько звезд типа Таури, которые, как считается, сформировались в течение последних 10 миллионов лет. Несмотря на то, что они достаточно яркие, их ядра пока еще недостаточно готовы к реакциям ядерного синтеза. Потребуются еще десятки миллионов лет, чтобы они достигли полной "звездности".

Мессье 42

Мессье 42 - большая туманность Ориона. Эмиссионная и отражательная туманность, а также область звездообразования в созвездии Ориона. Википедия

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Известная также как туманность Ориона, Мессье 42 (М42) находится на расстоянии около 1344 световых лет от Земли и является ближайшей к нашей планете звездообразующим регионом. Она является частью гораздо более крупной туманности, известной как Молекулярный облачный комплекс Ориона. Недалеко от центра M42 находится молодое звездное скопление, в котором доминирует группа из четырех гигантских звезд, названных Трапецией, (так как они расположены в форме трапеции). Ультрафиолетовый свет, испускаемый этими звездами, возможно, препятствует формированию сотням меньших звезд расположенных поблизости.

Тета-1 Орионис C имеет магнитуду 5,13 и является самым массивным членом Трапеции. Температура поверхности Orionis C оценивается примерно в 44 726,85°C (45 000 кельвинов), что более чем в семь раз превышает температуру Солнца.

Мессье 43

Туманность де Мерана - эмиссионная туманность Мессье 43 в созвездии Ориона

Мессье 43, или туманность Де Майрана, отделена от туманности Ориона плотной полосой космической пыли. Туманность была обнаружена французским астрономом Жан-Жаком д'Ортусом де Мейраном в 1731 году как отдельная от туманности Ориона. Эта туманность сформирована всего одной звездой. Обе туманности являются частью Молекулярного облачного комплекса Ориона - огромного звездного питомника, в который также входят туманность Конская голова (Барнард 33) и туманность Пламя (NGC 2024). Расстояние между М43 и Землей составляет примерно 1 600 световых лет, и, по данным NASA, январь - лучшее время для наблюдения за этим объектом Мессье.

Интересные факты о созвездии Ориона

Источник: Guillermo Ferla/Unsplash

Вот несколько интересных фактов, которые еще больше демонстрируют значимость звездного Ориона:

Интересно, что воздушные шахты двух больших пирамид, расположенных в Мексике, которые, как считается, были построены во втором веке до нашей эры, и трех пирамид на плато Гиза могут быть обращены к звездам, расположенным в поясе Ориона. Древние египтяне ассоциировали звезды Ориона с Осирисом, богом возрождения и загробной жизни, и считали, что боги произошли от трех звезд пояса Ориона.

На сегодняшний день Международный астрономический союз присвоил имена 10 звездам в созвездии Ориона. Девять из них - голубые, желтые или голубовато-желтые звезды, но вот звезда под названием Бетельгейзе - это сильно светящийся красный гигант. Она настолько отличается от остальных звезд Ориона, что разницу между ними можно заметить даже невооруженным глазом. Бетельгейзе также считается десятой по яркости звездой на нашем небе. Она более или менее сравнима по яркости с Ахернаром, но поскольку Бетельгейзе - переменная звезда, чья величина может меняться, ей обычно отводят десятое место.

Хотя Орион назван в честь греческого охотника, созвездие упоминается и в других культурах и имеет несколько разных названий. Например, норвежцы называли пояс Friggerock (Frigg's distaff) - дистаф является частью прялки, и название относится к прялке, принадлежавшей богине Фригге, а то, что мы видим как меч, висящий на поясе, они считали веретеном. Древнеиндийские Веды описывали Орион как изображение Бога Шивы, а народ лакота называл созвездие Таямниканху и видел в нем позвоночник бизона. В испанской традиции три звезды, образующие пояс Ориона (Альнилам, Минтака и Альнитак), назывались "Las tres Marías" ("Три Марии").

Созвездие Ориона также связано с ежегодным метеорным потоком Ориониды, который наблюдается каждый год в октябре. Этот поток вызывается фрагментами, которые образуются, при пересечении Землей орбиты кометы Галлея. Точка излучения Орионидов находится в направлении созвездия Ориона, отсюда и название - Ориониды.

Бета Ориона, или Ригель, в настоящее время является седьмой по яркости звездой, видимой на небе, и самой яркой звездой в созвездии Ориона, наблюдаемой невооруженным глазом. Это голубой сверхгигант, находится на расстоянии около 864 световых лет от нашей Солнечной системы. Его также называют Ригель, и считается, что его светимость от 61 500 до 363 000 раз превышает светимость нашего Солнца.

Орион, возможно, является самым древним из известных созвездий, которое хранит в себе множество неразгаданных тайн. Будем надеяться, что со временем нам откроются новые тайны этого созвездия, которые помогут нам лучше понять космос.