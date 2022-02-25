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NASA готовится отправить к Луне космический корабль Artemis 1 Orion
NASA сообщило о начале "генеральной репетиции" космического корабля Orion, который в будущем отправит людей на Луну.
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NASA завершает последние приготовления перед запуском лунной миссии Artemis.

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Американское космическое агентство объявило на пресс-конференции в четверг, 24 февраля, что оно проведет "генеральную репетицию" для своего космического корабля Orion, который в конечном итоге отправит людей на Луну, сообщает Space.com. Новые сроки означают, что миссия Artemis 1, запуск которой был запланирован на апрель, скорее всего, не состоится до лета.

Ракета  NASA Space Launch System (SLS). NASA/Frank Michaux

 

Во время генеральной репетиции, назначенной на 17 марта, корабль Orion и ракета NASA Space Launch System (SLS) будут вывезены на стартовую площадку Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида. После этого управление полетами проведет обратный отсчет и остановится незадолго до точки "T-minus zero", чтобы убедиться, что все операции до этого момента прошли гладко. Ранее на этой неделе NASA сообщило, что недавние испытания двигателя RS-25 для ракеты SLS прошли успешно после того, как в декабре из-за сбоя в работе компьютерной системы двигателя запуск был отложен.

Полет на Луну

Если на предстоящей репетиции все пойдет по плану, NASA начнет подготовку к программе Artemis 1, в рамках которой космический корабль Orion без экипажа отправится вокруг Луны, запущенный одной из мегаракет SLS. Как отмечает Space.com, из-за недавних задержек запуск "Артемиды-1", запланированный ранее на апрель, теперь невозможен. Май тоже может доставить немало хлопот.

"Мы продолжаем оценивать майское окно, но мы также признаем, что впереди нас ждет много работы", - сказал Том Уитмсайер, заместитель помощника администратора по разработке систем разведки в штаб-квартире NASA в Вашингтоне, во время виртуальной пресс-конференции.

Изображение космического корабля "Orion", который должен достичь Луны. Источник: NASA

 

Если во время полета "Artemis-1" все пойдет по плану, то NASA будет готовиться к проекту "Artemis-2", который отправит астронавтов в путешествие вокруг нашего спутника на корабле " Orion". Затем в рамках программы "Artemis-3" на Луну высадится космический корабль SpaceX Starship. Проект Artemis 3 также рассматривается как первая программы, в рамках которой на Луну высадится первая женщина. Это будет первый случай высадки человека на Луну в этом веке.

Американское космическое агентство рассматривает первую лунную посадку "Артемиды" как пропуск в новую эру освоения космоса. Это позволит агентству поддерживать постоянное присутствие на Луне, а также планировать пилотируемые полеты на Марс, которые в настоящее время намечены на 2030-е годы.

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Источники:
https://www.space.com/nasa-artemis-1-moon-mission-launch-may-2022
https://www.nasa.gov/image-feature/nasa-powers-up-rs-25-engine-testing-for-deep-space-launches

#nasa #луна #artemis
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