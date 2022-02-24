Космический телескоп "Хаббл" только что поделился новым изображением, на котором запечатлено слияние трех галактик, спустя несколько недель после того, как ученые забеспокоились о судьбе культовой обсерватории.

Хаббл снова работает в полную силу после ряда серьезных технических неполадок

реклама

Новое изображение, полученное с космического телескопа "Хаббл", показывает слияние трех галактик, и это событие случилось всего через несколько недель после того, как ученые выразили озабоченность тем, что легендарная обсерватория в скором времени уже не сможет работать.

Столкновение трех галактик. ESA/Hubble

На новом снимке Хаббла (на фото выше) изображен космический объект под названием IC 2431, расположенный на расстоянии 681 миллиона световых лет от Земли. На первый взгляд, он выглядит как одна галактика. На самом деле это три отдельные галактики, сливающиеся в колоссальном событии, в результате которого все три соединятся в одну гигантскую галактику, говорится в заявлении для прессы.

Наблюдения за галактическими слияниями помогают нам понять, что происходит, когда сталкиваются эти огромные системы взаимосвязанных звезд, планет и космических обломков. В конце концов, это то, что однажды может произойти с Млечным Путем - в исследовании 2019 года астрономы заявили, что через миллионы лет Млечный Путь может быть поглощен своим ближайшим соседом, Андромедой. Раньше Млечный Путь уже "пожирал" другие галактики, и сейчас содержит в себе остатки этих "актов каннибализма".

Галактические слияния формируют нашу Вселенную

Бинарные галактические слияния являются наиболее распространенным типом галактических столкновений, но за прошедшие годы астрономы наблюдали и ряд тройных слияний. По мнению исследователей, черные дыры в центре каждой галактики при слиянии в конечном итоге объединятся и образуют огромную сверхмассивную черную дыру. Однако наблюдать такое событие пока не удавалось ни кому. В прошлом году астрономы из Университета Колорадо в Боулдере опубликовали исследование, в котором подробно описали свои предположения о том, что искаженная форма Андромеды обусловлена столкновением двух черных дыр, вызвавшим огромный "гравитационный удар".

Есть надежда, что, исследуя подобные слияния, научное сообщество получит больше информации об эволюции галактик. Несмотря на недавние технические проблемы, из-за которых многие астрономы опасались, что Хаббл не доживет до 32-й годовщины запуска, он продолжает получать изображения. Так как дни его сочтены, NASA недавно запустило космический телескоп James Webb, который позволит научному сообществу заглянуть еще глубже в космическое прошлое.

Что именно происходит, когда две большие галактики сталкиваются друг с другом? Любое изображение столкновения галактик фиксирует лишь один момент в процессе длящемся миллиарды лет, - этакий медленный вальс звезд и газа под действием гравитации. Эта визуализация столкновения галактик, созданная с помощью компьютерного моделирования, показывает всю последовательность процесса и сравнивает различные стадии столкновения с несколькими взаимодействующими парами галактик, наблюдаемыми космическим телескопом NASA/ESA Hubble. Благодаря такому сочетанию исследовательских симуляций и наблюдений высокого разрешения эти титанические столкновения становятся более понятными. Переходы между различными сливающимися галактиками сделаны на основе коллекции из пятидесяти девяти изображений сталкивающихся галактик - самой большой коллекции изображений Хаббла, из когда-либо представленных вместе. Как показывает этот удивительный атлас взаимодействующих галактик, их столкновения порождают огромное разнообразие сложных структур. Credit:NASA, ESA, и F. Summers (STScI)



анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Источники:

https://esahubble.org/images/potw2207a/

https://www.sciencealert.com/hubble-has-captured-the-beautiful-collision-of-three-galaxies