Команда из трех архитекторов разработала прототип жилья для колонии на Марсе с учетом экологического подхода

Мы начали смотреть на бескрайнее небо много лет назад, удивляясь звездам, галактикам и другим небесным телам на протяжении всей истории человечества. Со временем наше любопытство к космосу росло, и теперь у нас есть технология, позволяющая покинуть нашу планету и исследовать другие миры, звезды, галактики и даже наблюдать за ранней Вселенной с помощью космического телескопа NASA James Webb, который может обнаружить инопланетную жизнь всего за 20 часов.

Courtesy of Burak Celik, Naz Kaplan and Zeynep Ege Odabasi реклама

По мере изменения климата и загрязнения окружающей среды нам, возможно, придется искать новую планету для колонизации уже в ближайшем будущем.

С тех пор как стало известно, что на Марсе есть вода, предметом пристального внимания стало изучение Красной планеты и разработка систем для выживания на ней.

Поэтому три архитектора, Бурак Селик, Наз Каплан и Зейнеп Эге Одабаси, разработали Genesis v.2 - прототип внеземного дизайна для колонии на Марсе с учетом принципов устойчивого развития.

В рамках создания устойчивой системы, способной реагировать на текущие и будущие условия на Красной планете, проект создает адаптируемую систему, которая может приспособиться к новым сценариям колонизации Марса. Благодаря своей круглой форме и минимальной площади, а также системе модулей, которая реагирует на развитие колонии, проект представляет собой перспективное решение для будущих марсианских поселений.

Courtesy of Burak Celik, Naz Kaplan and Zeynep Ege Odabasi

Команда архитекторов назвала свой проект в честь миссии NASA Genesis, целью которой был поиск наших космических истоков. Genesis v.2 нацелен на распространение нашего наследия на другой планете с помощью устойчивого подхода, используя знания и уроки, извлеченные из нашего прошлого на Земле.

Genesis v.2 стремится соблюсти тонкий баланс между потреблением и производством и сохранить природную среду планеты.

Поверхность Марса не совсем безопасна для человека. Одной из самых больших проблем в его среде является радиация. Чтобы противостоять этой проблеме, проект предполагает организовать заселение кратеров. Это также поможет реализовать систему регулируемой архитектуры Genesis v.2.

Courtesy of Burak Celik, Naz Kaplan and Zeynep Ege Odabasi В частности, была разработана кольцевая система вокруг главной производственно-циркуляционной башни, и благодаря регулировке радиуса этой системы, поселение может быть расположено на кратерах различных размеров.

С целью снижения воздействия человека на окружающую среду и повышения производительности при адаптации поселений к различным кратерам, основная структурная стабильность достигается только за счет соединительных швов вокруг основного кольца, которое крепится к кратеру, и винтообразного выступа основной башни, который фиксируется на нижнем уровне кратера.

Courtesy of Burak Celik, Naz Kaplan and Zeynep Ege Odabasi Цель конструкции - обеспечить колонию максимум возможной продукции при минимуме ресурсов. Для достижения этой цели используется адаптивная/динамическая концепция поселения, позволяющая структуре реагировать на изменения света, температуры и других погодных условий путем перемещения своих компонентов.

Этот постоянный поиск Genesis v.2 наилучшего местоположения должен способствовать развитию производственных процессов в его системе, в которой используются различные устойчивые энергетические технологии, а также производство биотоплива с помощью культивирования водорослей.

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Архитекторы утверждают, что Genesis v.2 выступает в качестве концептуального дизайна, основанного на исследованиях, что побудило их к дальнейшей работе над футуристическими архитектурными проектами. Они стремятся исследовать новые задачи в области дизайна, которые расширят их творческий потенциал.