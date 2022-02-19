Мы начали смотреть на бескрайнее небо много лет назад, удивляясь звездам, галактикам и другим небесным телам на протяжении всей истории человечества. Со временем наше любопытство к космосу росло, и теперь у нас есть технология, позволяющая покинуть нашу планету и исследовать другие миры, звезды, галактики и даже наблюдать за ранней Вселенной с помощью космического телескопа NASA James Webb, который может обнаружить инопланетную жизнь всего за 20 часов.
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По мере изменения климата и загрязнения окружающей среды нам, возможно, придется искать новую планету для колонизации уже в ближайшем будущем.
С тех пор как стало известно, что на Марсе есть вода, предметом пристального внимания стало изучение Красной планеты и разработка систем для выживания на ней.
Поэтому три архитектора, Бурак Селик, Наз Каплан и Зейнеп Эге Одабаси, разработали Genesis v.2 - прототип внеземного дизайна для колонии на Марсе с учетом принципов устойчивого развития.
В рамках создания устойчивой системы, способной реагировать на текущие и будущие условия на Красной планете, проект создает адаптируемую систему, которая может приспособиться к новым сценариям колонизации Марса. Благодаря своей круглой форме и минимальной площади, а также системе модулей, которая реагирует на развитие колонии, проект представляет собой перспективное решение для будущих марсианских поселений.
Команда архитекторов назвала свой проект в честь миссии NASA Genesis, целью которой был поиск наших космических истоков. Genesis v.2 нацелен на распространение нашего наследия на другой планете с помощью устойчивого подхода, используя знания и уроки, извлеченные из нашего прошлого на Земле.
Genesis v.2 стремится соблюсти тонкий баланс между потреблением и производством и сохранить природную среду планеты.
Поверхность Марса не совсем безопасна для человека. Одной из самых больших проблем в его среде является радиация. Чтобы противостоять этой проблеме, проект предполагает организовать заселение кратеров. Это также поможет реализовать систему регулируемой архитектуры Genesis v.2.
В частности, была разработана кольцевая система вокруг главной производственно-циркуляционной башни, и благодаря регулировке радиуса этой системы, поселение может быть расположено на кратерах различных размеров.
С целью снижения воздействия человека на окружающую среду и повышения производительности при адаптации поселений к различным кратерам, основная структурная стабильность достигается только за счет соединительных швов вокруг основного кольца, которое крепится к кратеру, и винтообразного выступа основной башни, который фиксируется на нижнем уровне кратера.
Цель конструкции - обеспечить колонию максимум возможной продукции при минимуме ресурсов. Для достижения этой цели используется адаптивная/динамическая концепция поселения, позволяющая структуре реагировать на изменения света, температуры и других погодных условий путем перемещения своих компонентов.
Этот постоянный поиск Genesis v.2 наилучшего местоположения должен способствовать развитию производственных процессов в его системе, в которой используются различные устойчивые энергетические технологии, а также производство биотоплива с помощью культивирования водорослей.
Архитекторы утверждают, что Genesis v.2 выступает в качестве концептуального дизайна, основанного на исследованиях, что побудило их к дальнейшей работе над футуристическими архитектурными проектами. Они стремятся исследовать новые задачи в области дизайна, которые расширят их творческий потенциал.