Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Новый проект колонии на Марсе позволит защитить будущих обитателей от радиации
Команда из трех архитекторов разработала прототип жилья для колонии на Марсе с учетом экологического подхода
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
MSI Gaming RTX 3070 дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
3060 Gigabyte Gaming подешевела на 10%
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Мы начали смотреть на бескрайнее небо много лет назад, удивляясь звездам, галактикам и другим небесным телам на протяжении всей истории человечества. Со временем наше любопытство к космосу росло, и теперь у нас есть технология, позволяющая покинуть нашу планету и исследовать другие миры, звезды, галактики и даже наблюдать за ранней Вселенной с помощью космического телескопа NASA James Webb, который может обнаружить инопланетную жизнь всего за 20 часов.

Courtesy of Burak Celik, Naz Kaplan and Zeynep Ege Odabasi

реклама

 

По мере изменения климата и загрязнения окружающей среды нам, возможно, придется искать новую планету для колонизации уже в ближайшем будущем.

С тех пор как стало известно, что на Марсе есть вода, предметом пристального внимания стало изучение Красной планеты и разработка систем для выживания на ней.

Поэтому три архитектора, Бурак Селик, Наз Каплан и Зейнеп Эге Одабаси, разработали Genesis v.2 - прототип внеземного дизайна для колонии на Марсе с учетом принципов устойчивого развития.

В рамках создания устойчивой системы, способной реагировать на текущие и будущие условия на Красной планете, проект создает адаптируемую систему, которая может приспособиться к новым сценариям колонизации Марса. Благодаря своей круглой форме и минимальной площади, а также системе модулей, которая реагирует на развитие колонии, проект представляет собой перспективное решение для будущих марсианских поселений.

Courtesy of Burak Celik, Naz Kaplan and Zeynep Ege Odabasi

 

Команда архитекторов назвала свой проект в честь миссии NASA Genesis, целью которой был поиск наших космических истоков. Genesis v.2 нацелен на распространение нашего наследия на другой планете с помощью устойчивого подхода, используя знания и уроки, извлеченные из нашего прошлого на Земле.

Genesis v.2 стремится соблюсти тонкий баланс между потреблением и производством и сохранить природную среду планеты.

Поверхность Марса не совсем безопасна для человека. Одной из самых больших проблем в его среде является радиация. Чтобы противостоять этой проблеме, проект предполагает организовать заселение кратеров. Это также поможет реализовать систему регулируемой архитектуры Genesis v.2.

Courtesy of Burak Celik, Naz Kaplan and Zeynep Ege Odabasi

 В частности, была разработана кольцевая система вокруг главной производственно-циркуляционной башни, и благодаря регулировке радиуса этой системы, поселение может быть расположено на кратерах различных размеров.

С целью снижения воздействия человека на окружающую среду и повышения производительности при адаптации поселений к различным кратерам, основная структурная стабильность достигается только за счет соединительных швов вокруг основного кольца, которое крепится к кратеру, и винтообразного выступа основной башни, который фиксируется на нижнем уровне кратера.

Courtesy of Burak Celik, Naz Kaplan and Zeynep Ege Odabasi

 Цель конструкции - обеспечить колонию максимум возможной продукции при минимуме ресурсов. Для достижения этой цели используется адаптивная/динамическая концепция поселения, позволяющая структуре реагировать на изменения света, температуры и других погодных условий путем перемещения своих компонентов.

Этот постоянный поиск Genesis v.2 наилучшего местоположения должен способствовать развитию производственных процессов в его системе, в которой используются различные устойчивые энергетические технологии, а также производство биотоплива с помощью культивирования водорослей.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Необычная RTX 3080 по цене 3070
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Архитекторы утверждают, что Genesis v.2 выступает в качестве концептуального дизайна, основанного на исследованиях, что побудило их к дальнейшей работе над футуристическими архитектурными проектами. Они стремятся исследовать новые задачи в области дизайна, которые расширят их творческий потенциал.

#марс #проект #колонизация марса
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ошибка NASA стоила агентству дорогостоящего космического аппарата для исследования Марса в $125 млн
Возможно, инопланетяне будут больше похожи на макароны, чем на "маленьких зеленых человечков"
Почему луны Марса - Фобос и Деймос до сих пор остаются загадками для человечества
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин и Эфир обвалились, а эксперты JPMorgan ожидают ощутимого падения криптовалют в марте 2022 г
53
Общественное движение "Антиперекуп" против спекулянтов RTX 3050 и RX 6500XT набрало 10 000 подписей
142
Майнеры распродают накопленные Биткоины из-за падения доходности на 50% и обвала курса ВТС
55
GeForce RTX 4090 окажется в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 и выйдет в сентябре 2022 – Hardwaretimes
90
Google представляет новый шрифт Roboto Serif
3
Astrophysical Journal: 10 млрд лет назад Млечный Путь испытал крупное слияние с галактикой Gaia-Sausage-Enceladus
+
Оптимизации SAM в драйвере Radeon Adrenalin 22.2.2 до 24% ускорили мобильные платформы AMD
2
Майнеры ощутимо улучшили эффективность заблокированных видеокарт NVIDIA LHR в добыче Эфира
18
10 смартфонов Xiaomi получат стабильную прошивку MIUI 13 в России – опубликован официальный график
+
По мнению NVIDIA, самым узким местом в системе является пропускная способность памяти
36
Калифорнийский проект Nexus с бюджетом $20 млн накроет водные каналы солнечными панелями
14
30 смартфонов Xiaomi останутся без операционной системы Android 13
7
Акционеры Apple попытаются воспрепятствовать получению Тимом Куком вознаграждения в $99 млн
1
Российские банки начнут брать комиссии за каждый криптовалютный перевод и вывод цифровых денег
36
Из мира видеоигр: S.T.A.L.K.E.R. 2 без переносов, а в багах Battlefield 2042 виновата Halo Infinite
8
Китайская компания GUNNIR начала производство дискретных видеокарт Intel Iris Xe по цене $90
3
Против Monero готовится атака 51%, что может привести к резкому падению курса криптовалюты
18
Появились новые сведения о характеристиках топового игрового процессора Intel Core i9-12900KS
13
nubia Red Magic 7 Pro стал первым в мире смартфоном со 135-Вт зарядкой – цена стартует с $760
+
Xiaomi собрала почти $1 000 000 для выпуска робота-пылесоса ROIDMI EVA
6

Популярные статьи

Зачем компания AMD купила компанию Xilinx и чего ждать от будущих процессоров AMD
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro B660M-C D4-CSM
40
Ключ для Windows 10 Pro продают за $7.40 в магазине KeysOFF
Красные роверы: краткий путеводитель по всем марсоходам NASA и не только
9
Серия GRID, как типичный представитель кольцевых аркадных гонок
31
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3500Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
3
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14X (N7400P)
+
Crysis Remastered: краткий анализ графики и производительности системы i7-8700T + GTX 1070
2

Сейчас обсуждают

b2l
03:17
А почему перестали толкать рекламу ртх3050?)))))
Среднебюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ – серия GeForce GTX 1660 со скидками до 32%
Леди Яга
03:07
Эх не о том ты пишешь. Не о том... Вот главная проблема россиюшки - Депутаты Госдумы ходят голодными и постоянно недоедают Экс-кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов публично возмут...
Украина приняла закон о легализации цифровых валют
Евгений Быков
03:07
Тебе длину секции комментариев увеличить не чем кроме как ответами на посты уровня "мамка твоя".
Авторы God of War не собираются добавлять полноэкранный режим в PC-версию игры
Pavel Patron
03:03
Ну как там? Разбирают? Эфир 2750. 3070 по 100 штук уже даже в говнолинке...нехотя что то разбирают)
Российские майнеры скупают геймерские видеокарты на фоне роста курса Эфира выше 3000 долларов
Жорiн з Азову
02:52
Среднебюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ – серия GeForce GTX 1660 со скидками до 32%
Евгений Быков
02:49
Стримеры пользуются 2 мониторами для чата, а не сворачивают игру постоянно. И безрамочный режим не очень дружит с использованием 2 мониторов
Авторы God of War не собираются добавлять полноэкранный режим в PC-версию игры
ev_rus
02:49
и это случилось еще с приходом 2070.
Crysis Remastered: краткий анализ графики и производительности системы i7-8700T + GTX 1070
Алексей Белявский
02:46
драйвер нвидии один 700мб весит .... о чем вообще речь)))
Для запуска Android-приложений на Windows 11 рекомендуется использовать ПК с 16 Гбайт оперативной памяти
Евгений Быков
02:46
Как эта новость объясняет недовольство геймеров: "Многих это ПО КАКОЙТО ПРИЧИНЕ тревожит" Автор, я могу понять если ты не знаешь, но мог бы об этом факте промолчать, бездарь. Вот например что я знаю....
Авторы God of War не собираются добавлять полноэкранный режим в PC-версию игры
Anton Пыль
02:36
В данный момент, в данной компании не используется техника от амд, но это не значит, то я эту технику только на страницах браузера вижу 😉 Есть же простые сотрудники, которые как и многие из присутвую...
ATI/AMD vs Nvidia - нелегкий выбор лучшего производителя видеокарт. Немного "диванной" аналитики
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем