и повышает уровень антител до тридцать раз при использовании в качестве бустера.

Сотрудничество фармацевтического гиганта GlaxoSmithKline (GSK) с Sanofi позволило создать вакцину, которая предотвращает тяжелые заболевания и госпитализации, связанные с инфекцией COVID-19, утверждает компания в пресс-релизе.

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С момента возникновения пандемии более двух лет назад компании и исследовательские институты применяли различные подходы к борьбе с вирусом. В то время как такие компании, как Pfizer, использовали мРНК для имитации вирусной структуры, AstraZeneca использовала генную инженерию для модификации вируса шимпанзе, чтобы он вел себя как вирус, вызывающий COVID, но без летального исхода. Однако партнерство GSK и Sanofi использовало для своей вакцины проверенный и испытанный подход - субъединицу белка.

Компания GSK-Sanofi опубликовала предварительные данные испытаний третьей фазы. Solarseven/iStock

Что такое субъединичные вакцины?

При таком подходе безвредные белковые фрагменты вируса используются для тренировки иммунной системы организма, чтобы она могла начать соответствующую реакцию при появлении настоящего вируса. Эти белковые фрагменты синтезируются в других организмах, таких как дрожжи или бактерии, затем собираются, очищаются и смешиваются с адъювантом, который может вызвать иммунный ответ при введении в организм хозяина.

Этот метод, хотя и более трудоемкий и дорогой, чем подход, основанный на мРНК, был испытан и широко использовался, например, для вакцины против гепатита-B или вакцины против коклюша. Кроме того, вакцина может храниться при обычной температуре в холодильнике, что позволяет избежать необходимости ультрахолодного хранения и облегчает транспортировку вакцины даже в отдаленные уголки планеты.

Во время первых испытаний вакцина не вызвала устойчивого иммунного ответа у пожилых людей, сообщает CNN. Поэтому компании сделали шаг назад, изменили формулу вакцины и начали испытания заново. Это отодвинуло процесс на много месяцев назад, и испытания фазы 3 смогли начаться только в мае 2021 года.

Многообещающие результаты

Теперь компании опубликовали предварительные данные этих испытаний, в которых приняли участие более 10 000 человек в различных странах Африки, Азии и Латинской Америки, а также в США.

Согласно пресс-релизу, схема введения двух доз вакцины показала 100-процентную эффективность в предотвращении тяжелой формы заболевания COVID-19, включая госпитализацию, и 75-процентную эффективность в предотвращении умеренной и тяжелой формы заболевания.

Вакцина также смогла предотвратить возникновение симптоматики, подобной COVID-19, примерно в 58 процентах случаев. Хотя это может показаться низким показателем по сравнению с результатами, полученными другими производителями вакцин в ходе испытаний, однако компания GSK-Sanofi указала, что во время проведения исследования в обществе уже присутствовали несколько вариантов вируса.

"Ни одно другое глобальное исследование эффективности 3-й фазы не проводилось в этот период с таким количеством вариантов, включая Omicron, и эти данные по эффективности схожи с последними клиническими данными по разрешенным вакцинам", - заявил Томас Триомфе, исполнительный вице-президент Sanofi Vaccines, в пресс-релизе.

Возможность использования в качестве бустерной дозы

Помимо использования вакцины в качестве бустера после собственной двухразовой терапии, компании также провели испытания вакцины в роли бустера после вакцинации вакциной Pfizer или AstraZeneca.

Было замечено, что уровень нейтрализующих антител увеличился в 18-30 раз у людей, получивших предыдущую вакцину на другой платформе. В пресс-релизе утверждается, что уровень антител был от 84 до 153 раз выше у лиц, получивших в качестве предыдущей дозы вакцины белковые субъединичные вакцины компании GSK-Sanofi.

Учитывая, что значительная часть населения в США и Европе уже прошла первичную вакцинацию, GSK-Sanofi стремится к тому, чтобы эта вакцина была одобрена в качестве бустерной в этих регионах, и в ближайшее время подаст заявку на получение разрешения регулирующих органов.

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Подробные данные испытаний также будут опубликованы позднее в этом году, говорится в пресс-релизе.

Источники:

https://www.sanofi.com/en/media-room/press-releases/2022/2022-02-23-11-15-00-2390091