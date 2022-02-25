Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Sanofi и GSK: Новая вакцина от COVID-19 обеспечивает 100-процентную эффективность против тяжелых форм заболевания
и повышает уровень антител до тридцать раз при использовании в качестве бустера.
анонсы и реклама
3070 Ti Gigabyte Gaming по цене 3070 не Ti
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
RTX 3050 дешевеют
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

Сотрудничество фармацевтического гиганта GlaxoSmithKline (GSK) с Sanofi позволило создать вакцину, которая предотвращает тяжелые заболевания и госпитализации, связанные с инфекцией COVID-19, утверждает компания в пресс-релизе.

реклама

С момента возникновения пандемии более двух лет назад компании и исследовательские институты применяли различные подходы к борьбе с вирусом. В то время как такие компании, как Pfizer, использовали мРНК для имитации вирусной структуры, AstraZeneca использовала генную инженерию для модификации вируса шимпанзе, чтобы он вел себя как вирус, вызывающий COVID, но без летального исхода. Однако партнерство GSK и Sanofi использовало для своей вакцины проверенный и испытанный подход - субъединицу белка.

Компания GSK-Sanofi опубликовала предварительные данные испытаний третьей фазы. Solarseven/iStock

Что такое субъединичные вакцины?

При таком подходе безвредные белковые фрагменты вируса используются для тренировки иммунной системы организма, чтобы она могла начать соответствующую реакцию при появлении настоящего вируса. Эти белковые фрагменты синтезируются в других организмах, таких как дрожжи или бактерии, затем собираются, очищаются и смешиваются с адъювантом, который может вызвать иммунный ответ при введении в организм хозяина.

Этот метод, хотя и более трудоемкий и дорогой, чем подход, основанный на мРНК, был испытан и широко использовался, например, для вакцины против гепатита-B или вакцины против коклюша. Кроме того, вакцина может храниться при обычной температуре в холодильнике, что позволяет избежать необходимости ультрахолодного хранения и облегчает транспортировку вакцины даже в отдаленные уголки планеты.

Во время первых испытаний вакцина не вызвала устойчивого иммунного ответа у пожилых людей, сообщает CNN. Поэтому компании сделали шаг назад, изменили формулу вакцины и начали испытания заново. Это отодвинуло процесс на много месяцев назад, и испытания фазы 3 смогли начаться только в мае 2021 года.

Многообещающие результаты

Теперь компании опубликовали предварительные данные этих испытаний, в которых приняли участие более 10 000 человек в различных странах Африки, Азии и Латинской Америки, а также в США.

Согласно пресс-релизу, схема введения двух доз вакцины показала 100-процентную эффективность в предотвращении тяжелой формы заболевания COVID-19, включая госпитализацию, и 75-процентную эффективность в предотвращении умеренной и тяжелой формы заболевания.  

Вакцина также смогла предотвратить возникновение симптоматики, подобной COVID-19, примерно в 58 процентах случаев. Хотя это может показаться низким показателем по сравнению с результатами, полученными другими производителями вакцин в ходе испытаний, однако компания GSK-Sanofi указала, что во время проведения исследования в обществе уже присутствовали несколько вариантов вируса.

"Ни одно другое глобальное исследование эффективности 3-й фазы не проводилось в этот период с таким количеством вариантов, включая Omicron, и эти данные по эффективности схожи с последними клиническими данными по разрешенным вакцинам", - заявил Томас Триомфе, исполнительный вице-президент Sanofi Vaccines, в пресс-релизе.

Возможность использования в качестве бустерной дозы

Помимо использования вакцины в качестве бустера после собственной двухразовой терапии, компании также провели испытания вакцины в роли бустера после вакцинации вакциной Pfizer или AstraZeneca.

Было замечено, что уровень нейтрализующих антител увеличился в 18-30 раз у людей, получивших предыдущую вакцину на другой платформе. В пресс-релизе утверждается, что уровень антител был от 84 до 153 раз выше у лиц, получивших в качестве предыдущей дозы вакцины белковые субъединичные вакцины компании GSK-Sanofi.

Учитывая, что значительная часть населения в США и Европе уже прошла первичную вакцинацию, GSK-Sanofi стремится к тому, чтобы эта вакцина была одобрена в качестве бустерной в этих регионах, и в ближайшее время подаст заявку на получение разрешения регулирующих органов.

анонсы и реклама
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Подробные данные испытаний также будут опубликованы позднее в этом году, говорится в пресс-релизе.
Источники:
https://www.sanofi.com/en/media-room/press-releases/2022/2022-02-23-11-15-00-2390091

#covid-19 #вакцина #gsk #вакцина sanofi covid #вакцина sanofi gsk covid
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новое исследование американских ученых показало, что инфекция COVID-19 повышает риски развития психических расстройств
Ученые CSIRO: Новый метод позволит месяцами хранить вакцины без охлаждения, даже при температуре до 37°C
Многочисленные исследования показали, что витамины не могут излечить COVID-19
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайский луноход Юйту-2 обнаружил на темной стороне Луны прозрачные сферы
16
Xiaomi обменивает старые смартфоны на новый флагман Xiaomi 11T в России
12
Платформа Twitch окончательно заблокировала скандально известную стримершу под ником Amouranth
42
Разблокировки не будет - в NVIDIA RTX LHR v2 Unlocker нашли троян, а автор сбежал после разоблачений
23
Криптозима уже наступила – эксперты РБК рассказали о коррекции Биткоина и будущем рынка криптовалют
14
Видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 61 000 р
36
В операционных системах на базе Linux обнаружен бекдор Bvp47, который 10 лет сливал информацию АНБ
22
Пользователи Steam теперь сами могут проверить игры из своей библиотеки на совместимость со Steam Deck
2
В России ожидается резкий рост цен на игровые видеокарты и другие комплектующие
251
Видео: последний геймплейный трейлер боевика Shadow Warrior 3
1
Три флагмана Samsung получат новую прошивку One UI 4.1 на Android 12 до конца недели
+
Война с Украиной обвалила курсы популярных криптовалют: биткоин на 8.5%, Ethereum на 12% за ночь
139
Рынок криптовалют потерял $200 млрд, а эксперты Cryptonews ожидают падения Биткоина ниже $30 000
8
Intel Arc A380 в тестах сравнили с видеокартами от AMD и NVIDIA
3
Swiss: Инновационное покрытие AeroSHARK позволит значительно снизить расход топлива и эмиссию самолетов
2
Самый мощный ASIC-майнер с хешрейтом 1950 THash/s оказался фейком, а фото скачано из интернета
7
Известный майнер назвал утилиту RTX Unlocker для разблокировки видеокарт NVIDIA LHR фейком
11
Какую видеокарту купить, если у вас есть 50 000 р – GeForce RTX 3050 vs Radeon RX 580 в тесте TG
28
Известная пиратская группа CODEX объявила о прекращении своей деятельности
20
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
153

Популярные статьи

Моё мнение о Galaxy S22 Ultra от Samsung — его слишком много
31
Как выбрать надежную видеокарту — итоги просмотров сотен видео ремонтников
25
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer (AX5U6000C4016G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
7
О проблемах современной игровой журналистики
50
Лицензионная Windows 11 CD-KEY стоит всего $15.60 на большой зимней распродаже со скидками до 90%
Блокчейн - технология, которая делает реальными NFT, криптовалюты, смарт-контракты и метавселенные
7
Левша, правша или амбидекстр: что влияет на развитие наших моторных навыков
5
Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i5-11400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
3
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть вторая
+

Сейчас обсуждают

Hacknir
12:28
Они сюда не заходят
Intel заявила, что не опасается последствий украинского кризиса
Леди Яга
12:24
И хитрые китаезы будут постоянно кидать доверчивых лохов
США ввели санкции против РФ – часть электронной и высокотехнологичной продукции запрещена к экспорту
Hacknir
12:24
На эльбрусе
Intel заявила, что не опасается последствий украинского кризиса
Николай Тищенко
12:23
Счастливчик. Я себе R9 5950X за 95 косарей позволить не могу. )))
Низкопрофильный кулер LGA1700 справляется с могучим процессором Core i9-12900K
Hacknir
12:22
Раша естественно
Assassin’s Creed Valhalla стала временно бесплатной
skydan
12:21
Иди на бонгу жопой светить
Магазины в РФ подняли цены на электронику на 30% – DNS в первых рядах, а Ситилинк пока держится
Mugs
12:21
Верно. Следовало бы добавить, что паста жидкой сделана только для того, чтобы удобно намазывалась и максимально хорошо выдавливалась из под проца при прижиме радиатора. Бояться ее высыхания не нужно.
Как самостоятельно заменить термопасту в ноутбуке
Николай Тищенко
12:21
Ну это вы зря. Охлад R9 NANO спокойно справляется с охлаждением GPU, который в нагрузке потребляет 150 ватт, удерживая температуру в 85 градусов в корпусе с открытой боковой крышкой при окружающей тем...
Низкопрофильный кулер LGA1700 справляется с могучим процессором Core i9-12900K
skydan
12:19
Пора валить с этой страны...
Магазины в РФ подняли цены на электронику на 30% – DNS в первых рядах, а Ситилинк пока держится
Леди Яга
12:18
Электроника это сущая мелочь по сравнению с автомобилями и самолетами.
Магазины в РФ подняли цены на электронику на 30% – DNS в первых рядах, а Ситилинк пока держится
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем