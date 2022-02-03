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Результаты первого в мире исследования по заражению добровольцев COVID-19 позволяют детально изучить инфекцию
Исследование, проведенное в Великобритании, является первым экспериментом по намеренному заражению добровольцев вирусом SARS-CoV-2. В результате ученые смогли установить самые ранние стадии эволюции инфекции.
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Первые данные, полученные в ходе исторического исследования здоровых взрослых людей, намеренно зараженных вирусом SARS-CoV-2, позволили получить новые и весьма неожиданные сведения о самых ранних стадиях COVID-19. Полученные данные свидетельствуют о том, что инкубационный период вируса короче, чем ожидалось, а экспресс-тесты на антигены очень эффективны для выявления людей, в то время как они наиболее заразны.

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Исследование, проведенное в Великобритании, является первым экспериментом по намеренному заражению молодых добровольцев вирусом SARS-CoV-2, что позволило ученым отследить самые ранние стадии эволюции инфекции. Depositphotos

 

В так называемых "исследованиях с контролируемым инфицированием" ученые намеренно заражают здоровых взрослых людей болезнетворными микроорганизмами уже более ста лет. Несмотря на этические противоречия, исследования на людях послужили основой для медицинских инноваций в отношении ряда вирусных инфекций, включая холеру, брюшной тиф и грипп.

В начале 2020 года, вскоре после появления нового коронавируса SARS-CoV-2, некоторые исследователи стали призывать к проведению исследований на людях, чтобы ускорить изучение этого нового вируса. Прогресс в изучении SARS-CoV-2 был медленным, поскольку многие с осторожностью относились к одобрению такого рода экспериментов. Только в начале 2021 года начались первые испытания на людях, и теперь, спустя год, стали известны предварительные данные этих испытаний.

В первом исследовании приняли участие 35 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 29 лет без предшествующей инфекции SARS-CoV-2. В эксперименте использовался образец одного из первых штаммов SARS-CoV-2, взятый у пациента в самом начале пандемии, до появления более опасных вариантов.

Поскольку это было первый эксперимент по заражению человека SARS-CoV-2, испытывался крайне малый штамм вируса. Всем добровольцам вводилась назально одна капля вирусного материала. Количество вируса, использованного в исследовании, было в 10 раз меньше дозы, рекомендованной независимой консультативной группой.

Несмотря на чрезвычайно низкую дозу, у 53 процентов участников исследования развилась инфекция SARS-CoV-2, подтвержденная методом ПЦР. Из 18 положительных случаев инфицирования в исследовании только у двух не было симптомов.

Однако у этих двух бессимптомных участников исследования в верхних дыхательных путях постоянно наблюдалась повышенная концентрация вируса, практически такая же, как и у участников с симптомами. Это говорит о том, что бессимптомные инфекции могут быть такими же заразными, как и симптоматические.

Кроме того, исследование показало, что время от момента первоначального заражения вирусом до появления первых симптомов в среднем составляло всего 42 часа. Что значительно короче, чем инкубационный период от трех до пяти дней, первоначально рассчитанный для оригинального штамма SARS-CoV-2.

Вирус был впервые обнаружен в горле добровольцев, а затем перешел в носовую полость примерно через три дня после заражения. Уровень вируса в носовой полости был более высоким по сравнению с ротовой полостью, что позволило исследователям сделать вывод о том, что передача вируса из носа представляет большую угрозу для окружающих, чем из горла и гортани.

"Поскольку вирус присутствует в значительно более высоких титрах в носу, чем в горле, эти данные представляют собой четкое доказательство, подчеркивающее критическую важность применения защитных средств в области носа и рта", - пишут исследователи в своем исследовании.

У 16 испытуемых, участвовавших в исследовании, были выявлены различные ожидаемые симптомы, включая головную боль, боль в горле, недомогание и ринит. У семи испытуемых развилась лихорадка, и примерно половина испытуемых полностью потеряли обоняние.

В пяти случаях наблюдались признаки длительного течения COVID, выражающиеся, прежде всего, в потере обоняния и сохранявшиеся более шести месяцев. В ходе 12-месячного наблюдения все симптомы исчезли у всех участников.

Одним из наиболее ценных выводов, сделанных в ходе исследования, стала корреляция между положительными результатами быстрого теста на антиген и высокой вирусной нагрузкой. Главный аналитик эксперимента Кристофер Чиу заявил, что эти тесты, известные в Великобритании как метод "бокового потока", очень эффективно определяют, когда человек наиболее заразен.

"Мы обнаружили, что в целом тесты бокового потока очень хорошо коррелируются с наличием вирусных инфекций", - сказал Чиу. "Даже если в первый день или два они могут быть менее эффективными, если использовать их правильно и постоянно, и принимать меры в случае положительного результата, это окажет значительное влияние на предотвращение распространения вируса".

Чиу отметил, что, хотя данное исследование проводилось с использованием оригинального штамма вируса, полученные результаты все же дают важное представление о природе инфекций, вызванных SARS-CoV-2, которое будет применимо и к более поздним циркулирующим вариантам.

"Хотя существуют различия в трансмиссивности вследствие появления таких вариантов, как Delta и Omicron, по сути, это та же болезнь, и те же факторы будут отвечать за защиту от нее", - сказал Чиу. "С точки зрения передачи вируса, связанной с очень высокой вирусной нагрузкой, мы, скорее всего, недооцениваем способность к распространению инфекции, потому что мы использовали более старый штамм вируса. При использовании более нового штамма, возможно, будут различия с точки зрения размера реакции, но в конечном итоге мы ожидаем, что наше исследование будет в основном показательным для такого рода инфекции".

"Это первый шаг в развитии исследований COVID-19 на людях", - сказал Джонс. "Хотя основной целью данного эксперимента было создание безопасного и успешного протокола, на который можно будет опираться в будущем, не следует недооценивать его значение. В долгосрочной перспективе мы надеемся, что эти результаты откроют новый путь для создания платформы, которая позволит нам ускорить разработку новых вакцин, противовирусных препаратов и средств диагностики против COVID-19".

Новое исследование еще не прошло рецензирование, но оно доступно в виде препринта на сайте Research Square.

 

Источники:
https://www.researchsquare.com/article/rs-1121993/v1
https://www.imperial.ac.uk/news/233514/covid-19-human-challenge-study-reveals-detailed/

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#covid-19 #медицина
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