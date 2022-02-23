Исследователи из Университета Толедо проанализировали данные о госпитализации больных с COVID-19 и обнаружили, что прием иммуноукрепляющих добавок, таких как витамин C, витамин D и цинк, не снижает вероятность смерти от короновируса

Исследователи из Университета Толедо проанализировали 26 результатов исследований, включая ряд контролируемых клинических испытаний, с целью изучения влияния различных витаминных добавок на госпитализированных пациентов с COVID-19. Результаты показали, что добавки витамина D, витамина С и цинка не влияют на смертность в тяжелых случаях COVID-19.

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Новое исследование показало, что прием высоких доз витаминов госпитализированными пациентами с COVID-19 не влияет на уровень смертности от этого заболевания по сравнению с пациентами, не принимающими добавки. Depositphotos

Новое исследование было направлено на то, чтобы понять, есть ли клиническая польза от приема определенных витаминных добавок людьми, которые находятся в тяжелом состоянии в связи с COVID-19. В исследовании не рассматривался вопрос о том, увеличивает ли предшествующий дефицит витаминов тяжесть заболевания COVID-19 или может ли прием добавок предотвратить заражение.

В рамках системного обзора было рассмотрено 10 исследований, в которых сообщалось о результатах контролируемых клинических испытаний, и 16 наблюдательных исследований. Окончательный анализ включал 5 633 госпитализированных пациентов с COVID-19, и общий вывод заключался в том, что прием добавок с витамином D, витамином C или цинком не повлиял на уровень смертности по сравнению с больными, не принимающими эти добавки.

"У многих людей сложилось ошибочное мнение, что если принимать цинк, витамин D или витамин С, то это может улучшить клинический исход COVID-19", - сказал ведущий автор исследования Азизулла Беран. "К сожалению, это не соответствует действительности".

При более тщательном изучении данных исследователи обнаружили, что добавки витамина С и цинка не принесли никакой пользы госпитализированным пациентам с COVID-19 по сравнению с теми, кто не принимал добавки. Однако были получены небольшие сигналы, указывающие на то, что добавки витамина D могут снизить риск повторной госпитализации пациента и сократить общее время пребывания в больнице.

Исследователи с осторожностью отмечают, что существуют расхождения между исследованиями о пользе витамина D для лечения тяжелой формы COVID-19. Некоторые исследования не выявили никаких преимуществ от введения витамина D госпитализированным пациентам с COVID-19, в то время как другие исследования выявили незначительные преимущества. Беран и его коллеги призывают к проведению более масштабных и целенаправленных клинических испытаний для подтверждения влияния витамина D на исходы тяжелой формы COVID-19.

Хотя новое исследование было сфокусировано на приеме витаминов в качестве терапии для тех, кто уже страдает от тяжелой формы COVID-19, уже ведутся исследования, направленные на изучение влияния дефицита витаминов, на тяжесть заболевания. Пока результаты по этому вопросу неоднозначны: некоторые исследования показывают связь между предшествующим инфекции дефицитом витамина D и увеличением тяжести заболевания и смертности, а другие не обнаруживают какой-либо связи.

Национальные институты здравоохранения США (NIH) утверждают, что нет достаточных доказательств, чтобы рекомендовать или не рекомендовать использование витамина D, витамина С или цинка для лечения COVID-19. NIH также предупреждает, что чрезмерное потребление цинка может привести к желудочно-кишечным расстройствам.

Беран и его коллеги подчеркивают, что их результаты не советуют людям полностью отказаться от витаминных добавок, особенно если они испытывают их дефицит или неправильно питаются. Однако витаминные добавки не должны использоваться в качестве замены терапии COVID-19 при наличии убедительных показаний.

"Мы хотим сказать следующее: Если вы не нуждаетесь в этих добавках с медицинской точки зрения, не принимайте их, думая, что они защищают от COVID-19", - сказал Беран. "Они не предотвратят заражение и не уберегут вас от смерти".

Новое исследование было опубликовано в журнале Clinical Nutrition Espen.

Источники: Университет Толедо

https://clinicalnutritionespen.com/article/S2405-4577(22)00002-X/fulltext

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http://news.utoledo.edu/index.php/02_15_2022/utoledo-study-strengthens-case-that-vitamins-cannot-treat-covid-19