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Обнаружена первая в истории "блуждающая" черная дыра, перемещающаяся по галактике cо скоростью 45 км/с
Изолированная черная дыра звездной массы обнаружена с помощью астрометрического микролинзирования
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Астрономы считают, что им удалось обнаружить первую " блуждающую" черную дыру, которая в одиночку путешествует по галактике. Этот объект был обнаружен, когда он проходил перед на фоне звезды, изгибая свет своей мощной гравитацией.

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Количество черных дыр, обнаруженных в космосе, сильно занижено по сравнению с тем, сколько их предположительно существует. Впрочем, это не удивительно - эти объекты являются самыми темными из всех возможных на фоне бескрайнего космического пространства.   Многие черные дыры обнаруживают свое присутствие по другим признакам, например, по горячим ярким дискам вещества, вращающимся вокруг них, вспышкам света, когда они пожирают и звезды, или гравитационным волнам, возникающим при их столкновении. Недавно даже был обнаружен новый тип черных дыр способных рождать новые звезды. Но уже давно было предсказано, что гораздо большее их количество скрывается вдали от других объектов, оставаясь по сути невидимыми.

Художественное изображение черной дыры, создающей эффект гравитационного линзирования на фоне звезд. Depositphotos

 

Однако есть один способ, с помощью которого эти изолированные черные дыры могут проявить себя - гравитационное линзирование. Когда они движутся перед фоновым источником света, интенсивная гравитация слегка искривляет этот свет, делая его ярче и заставляя искажаться. На протяжении десятилетий астрономы следили за событиями гравитационного линзирования, которые невозможно было объяснить видимыми объектами, такими как звезды и галактики, что наводило на мысль о невидимой черной дыре. И вот теперь, вероятно, такая черная дыра наконец-то обнаружена.

В 2011 году два отдельных проекта - Microlensing Observations in Astrophysics (MOA) в Новой Зеландии и Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE) в Чили - заметили звезду, которая, как им показалось, стала ярче. В течение следующих шести лет ученые, участвовавшие в новом исследовании, периодически наблюдали за звездой с помощью Хаббла, чтобы понять, как меняется ее свет. Звезда не только продолжала менять яркость, но и ее видимое положение на небе слегка изменилось, что указывает на гравитационное микролинзирование.

Изображение HST в фильтре F814W (I-диапазон) области 800 × 800 с центром на MOA-11-191/OGLE-11-0462, полученное учеными в последнее наблюдение в августе 2017 года. Север находится вверху, восток - слева. Зеленым обведена звезда-источник, которая сейчас вернулась к базовой светимости. Объект различим на фоне источника, гораздо более яркой соседней звезды в 0,004 к северо-западу и нескольких близлежащих более слабых звезд. Внутренний голубой круг диаметром 100, соответствует типичной наилучшей видимости на снимках наземного микролинзирования; диаметр внешнего голубого круга равен 200 и это зона необычной видимости.  Источник, яркий сосед и несколько более слабых звезд  смещаются, и это смешение увеличивается с увеличением видимости.

 

Следующим шагом было необходимо было проверить, действительно ли линзирующий объект является черной дырой или просто обычной слабой звездой. Тщательный анализ показал, что объект не испускает собственного света. По расчетам специалистов, его масса примерно в семь раз превышает массу Солнца. Это стандартная масса для черной дыры, но слишком большая для нейтронной звезды или белого карлика. Все эти данные указывают на то, что объектом является именно черная дыра.

Астрофизики установили, что черная дыра находится на расстоянии чуть более 5 000 световых лет от Земли и движется со скоростью около 45 км (28 миль) в секунду. Это говорит о том, что вероятно она была "отброшена" породившей ее сверхновой звездой, отправившей ее в одинокое путешествие по галактике.

Астрономы, участвовавшие в исследовании, утверждают, что это первое бесспорное обнаружение изолированной черной дыры.

Исследование размещено на онлайновом сервере препринтов arXiv.

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Источники: Phys.org
https://arxiv.org/abs/2201.13296
https://arxiv.org/pdf/2201.13296.pdf
 https://phys.org/news/2022-02-free-floating-black-hole-roaming-interstellar.html

#космос #наука #астрономия #черная дыра #астрофизика
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