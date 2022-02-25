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Несмотря на то, что внешне наши тела выглядят симметрично, в наших движениях не все так однозначно. Если вы похожи на большинство людей, то вы пишете, пользуетесь телефоном, принимаете пищу и выполняете практически любую задачу, требующую тактильной ловкости, правой рукой. Небольшая часть населения, примерно 10%, является левшами. Реже встречаются люди, которые могут свободно пользоваться обеими руками для выполнения различных, хотя и необязательно всех задач. Таких людей называют амбидекстрами, и на это способны менее 1% населения планеты.

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Пока не совсем понятно, почему некоторые люди являются амбидекстрами, но результаты проведенных исследований говорят о том, что причина скрывается в головном мозге. Амбидекстрия - это не такое уж замечательное качество, как может показаться на первый взгляд, поскольку исследования связывают одинаковое развитие функций обеих рук, с плохими показателями когнитивных функций и психического здоровья.

Credit: YouTube capture.

Что определяет преобладающую руку?

Мозг разделен на левое и правое полушария глубокой продольной бороздой нервов, которая называется мозолистым телом. Вы, вероятно, знаете об этих полушариях, а также слышали, что левое полушарие отвечает за развитие речевых навыков, обучение и другие аналитические процессы, в то время как правое полушарие обрабатывает образы и эмоции. Отсюда неминуемо появилось ошибочное представление о том, что некоторые люди, которые обладают "более логичным мышлением", относятся к левополушарному типу, а те, кто "более креативен", - к правополушарному.

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Несмотря на это устойчивое убеждение, не существует такого понятия, как "правополушарный" или "левополушарный" человек. Мы на самом деле "цельномозговые", поскольку используем оба полушария, когда говорим, решаем математические задачи или играем на инструменте. Но это вовсе не означает, что две области мозга не связаны друг с другом, и научные данные о том, как они взаимодействуют между собой, могут быть куда более обширными, чем просто вымысел.

Credit: ResearchGate.

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Не вдаваясь в утомительные подробности о том, как мозг осуществляет разделение обязанностей между всеми областями, мы можем просто понаблюдать за нашими двигательными функциями, чтобы увидеть латерализацию мозга в действии. У всех позвоночных правое полушарие управляет левой стороной тела через спинной мозг и наоборот. Почему так происходит, пока неизвестно, но некоторые ученые считают, что эта фундаментальная особенность нервной системы возникла еще до появления позвоночных.

Более 90% людей от природы являются правшами, причем эта предрасположенность может закладываться еще в утробе матери. Это позволяет предположить, что способность владения рукой - склонность к более умелому и удобному использованию одной руки вместо другой для выполнения таких задач, как письмо или бросок мяча - заложена генетически. Однако, как и большинство аспектов человеческого поведения, это сложная черта, на которую влияет множество других факторов, включая окружающую среду и случайность.

До недавнего времени считалось, что только один ген определяет формирование ведущей руки, но недавно ученые выявили еще около 40 генов, которые могут вносить свой вклад в развитие этого качества. Каждый ген по отдельности оказывает слабое влияние, но вместе они играют важную роль в развитие наших моторных навыков.

Эти гены связаны с некоторыми асимметриями мозга, особенно с областями, связанными с речью. Таким образом, можно предположить связь между предпочтением рук и языком в процессе развития и эволюции человека. Например, одним из таких генов является NME7, который, как известно, влияет на расположение висцеральных органов (сердца, печени и т.д.) по оси тела слева направо и может быть связан с асимметрией мозга и тела в эмбриональном развитии.

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Однако формирование ведущей руки не является простым вопросом наследственности - по крайней мере, не так, как цвет глаз или цвет кожи. Хотя дети, рожденные от левшей, с большей вероятностью сами будут левшами по сравнению с детьми праворуких родителей, общий шанс стать левшой относительно невелик. Следовательно, большинство детей, рожденных от леворуких родителей, являются правшами. Даже среди однояйцевых близнецов многие имеют противоположные предпочтения рук.

Согласно исследованию, проведенному в 2009 году, генетика влияет на формирование ведущей руки примерно на 25%, остальное приходится на факторы окружающей среды, такие как воспитание и культурное влияние.

У большинства праворуких людей языковая доминанта находится в левой части мозга. Однако это не означает, что у левшей стороны полностью поменялись - только у четверти из них доминирование речевых навыков приходится на правое полушарие. Другими словами, предпочтение руки - это всего лишь один из видов латерализованной функции мозга и необязательно отражает совокупность других функций.

Поскольку процесс письменной речи активизирует языковые и речевые центры головного мозга, вполне логично, что большинство людей используют правую руку. Однако при выполнении других задач большинство людей не проявляют такого сильного предпочтения рук, используя левую руку для одних и правую для других, за исключением задач, связанных с инструментами. Например, даже люди, предпочитающие использовать правую руку, лучше хватают движущийся мяч левой рукой; это соответствует специфике правого полушария для обработки пространственных задач и управления быстрыми реакциями.

Credit: ResearchGate.

Амбидекстрия может нарушить асимметрию мозга - и это может быть не достоинством, а дефектом.

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Это наводит нас на мысль о навыке смешанного преобладания, при котором некоторые люди предпочитают определенную руку для выполнения определенных задач. На ступень выше стоят амбидекстры, которые считаются исключительной редкостью и могут одинаково хорошо выполнять задачи обеими руками.

Но если картина того, что делает людей левшами или правшами, довольно туманна, то амбидекстрия вызывает еще больше вопросов. Мы просто не знаем, почему очень небольшая группа людей, не более 1%, действительно обладает амбидекстрией. Однако, судя по тому небольшому количеству информации, что нам доступно, всё не так уж и радужно.

Исследования связывают амбидекстрию с плохой обучаемостью и психическим здоровьем. Амбидекстры хуже, чем левши и правши, справляются с различными когнитивными задачами, особенно с арифметикой, восстановлением памяти и логическим мышлением. Амбидекстрия также связана с проблемами речи и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также с более выраженным возрастным уменьшением объема мозга. Полученные результаты позволяют предположить, что мозг чаще сталкивается с нарушениями нейронных связей, когда обрабатываемая им информация перемещается между полушариями.

Опять же, никто точно не знает, почему так происходит, и ни одно из этих исследований не является достаточно убедительным, поскольку люди с амбидекстрией составляют лишь небольшую часть населения планеты, и любое исследование с их участием, естественно, будет подразумевать небольшую по количеству группу испытуемых, что требует осторожности при интерпретации результатов в статистически значимой форме. На данный момент ученые могут сказать лишь то, что амбидекстры от природы имеют нетипичную латерализацию мозга, то есть у них просто есть мозговые схемы и функции, которые, вероятно, отличаются от нормальной картины, которую мы видим у правшей и левшей.

Однако не все так плохо для людей с амбивалентностью руки. Возможность пользоваться обеими руками с (почти) одинаковой легкостью, безусловно, имеет свои преимущества, которые могут действительно окупиться, особенно в спорте, искусстве и музыке.

Можно ли стать амбидекстром?

Левши всегда были стигматизированы, их часто наказывали в школе и заставляли пользоваться правой рукой. Однако, начиная с конца XIX века, люди не только стали более терпимо относиться к левшам, но некоторые даже стали превозносить достоинства амбидекстрии и активно пропагандировать ее, обучая других, как правильно пользоваться обеими руками.

Например, в 1903 году Джон Джексон, директор гимназии в Белфасте, основал Общество культуры амбидекстров. Джексон считал, что полушария мозга различны и независимы. Доминирование правой или левой руки означало, что половина потенциала мозга тратится впустую. Чтобы использовать этот потенциал, Джексон разработал тренинг амбидекстрии, который, по его утверждению, в конечном итоге позволит каждой руке "быть абсолютно независимой от другой при выполнении любой работы. То есть, если потребуется, одна рука будет писать текст, а другая играть на пианино и при этом сила концентрации не уменьшится".

Хотя эти утверждения были доказаны как ложные, и по сей день в Интернете можно найти сомнительные программы, утверждающие, что они научат вас стать амбидекстром. Обучение включает в себя всевозможные упражнения, например, использование недоминирующей руки для письма, чистки зубов и других повседневных действий, требующих тонких манипуляций с инструментом. Это позволит вам укрепить нейронные связи в мозге и активизировать оба полушария, что может помочь вам мыслить более творчески (так они утверждают). Однако это не было доказано ни одним исследованием. Напротив, судя по экспериментам с природными амбидекстрами, подобная тренировка может ухудшить восприятие окружающего мира и психическое здоровье.

"Эти эффекты незначительны, но риски, связанные с обучением амбидекстрии, могут вызвать схожие проблемы. Два полушария мозга не являются взаимозаменяемыми. Например, левое полушарие обычно отвечает за обработку языка, в то время как правое полушарие часто занимается невербальными действиями. Такая асимметрия, вероятно, возникла для того, чтобы обе стороны мозга могли специализироваться. Попытка отменить или нарушить эту эффективную систему может привести к психологическим проблемам", - пишет Майкл Корбаллис, профессор когнитивной нейронауки и психологии Оклендского университета в Новой Зеландии, в статье для Scientific American.

"Можно научиться управлять неведущую рукой, чтобы повысить свою квалификацию. Пианисты демонстрируют превосходное мастерство владения обеими руками, но это умение скорее дополняет друг друга, чем конкурирует". Изобразительное искусство может усилить функции правого полушария мозга, но не за счет вербальной специализации левого полушария. Похоже, что мозг, работающий в сотрудничестве, функционирует более продуктивно, чем тот, в котором две стороны соперничают".

Владение руками - это удивительно сложная особенность, которую нелегко объяснить наследственностью. Будь вы левшой или правшой, это не делает вас обязательно умнее или лучше другого. Латерализация мозга существует не просто так, и это следует признать.



Источники:

https://www.pnas.org/content/118/47/e2113095118

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2014.01092/full

https://www.scientificamerican.com/article/can-training-to-become-ambidextrous-improve-brain-function/