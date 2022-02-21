Компания SpaceX успешно запустила еще один флот спутников Starlink после потери 38 спутников из-за геомагнитной бури в начале этого месяца.

Компания SpaceX успешно запустила новый флот спутников Starlink после технической аварии, произошедшей с компанией, сообщается в твиттере частной аэрокосмической компании Илона Маска.46 спутников Starlink были запущены ракетой SpaceX Falcon 9 в 9:44 утра по восточному времени и транслировались в прямом эфире на YouTube-канале компании.

Старт ракеты SpaceX Falcon 9. SpaceX / Твиттер реклама

Таким образом, компания SpaceX смогла вернуться к намеченному графику после потери 38 из 49 спутников Starlink в начале этого месяца из-за геомагнитной бури.

Запуск SpaceX идёт по расписанию после небольшой задержки

Примерно через девять минут после старта первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX вернулась в атмосферу и совершила идеальную посадку на расположенную в Атлантическом океане беспилотную платформу компании "A Shortfall of Gravitas ", находящуюся в нескольких сотнях миль от побережья Флориды.

Эта миссия первоначально была запланирована на утро воскресенья, но была отложена на сутки в связи с неблагоприятной погодой для возвращения ракеты на платформу-космопорт. "В связи с погодными условиями для возвращения ракеты, запуск Starlink намечен на понедельник, 21 февраля, в 9:44 утра по восточному времени", - написала аэрокосмическая компания Маска в субботнем твите. Впрочем, погода в понедельник была отличной, и запуск прошел как по маслу.

Прямая трансляция: SpaceX запускает ракету Falcon 9 с 46 спутниками Starlink. В понедельник SpaceX запустила еще 46 спутников широкополосного интернета Starlink. Старт с площадки 40 космодрома на мысе Канаверал произведен в 9:44 утра по восточному времени.



Быстрое решение проблемы после потери 38 спутников из-за геомагнитной бури

Это уже четвертый запуск очередной партии спутников Starlink в 2022 году, два из которых были запущены в январе и один 3 февраля. Однако мощная солнечная вспышка вызвала геомагнитную бурю в верхних слоях атмосферы Земли, что увеличило воздействие на последнюю партию спутников Starlink. В результате 40 из 49 спутников снизили скорость настолько, что компания предполагала потерять их все. Однако только 38 упали и сгорели в атмосфере, а остальные поднялись на рабочие орбиты, сообщает портал Spaceflight Now.

На данный момент SpaceX уже вывела на орбиту 2 100 спутников Starlink, и более 200 сошли с орбиты и сгорели в атмосфере. Но, по мнению Маска, компания только начинает свою работу и уже получила разрешение на запуск еще 12 000 спутников, а в дальнейшем планирует отправить в космос еще 30 000 таких аппаратов. Все эти заявления появились через несколько недель после предупреждения NASA о том, что увеличение количества спутников уменьшит "способность нашей планеты обнаружить и, возможно, перенаправить потенциально катастрофический удар".

NASA предупреждает о высоком риске космических столкновений

На данный момент NASA отслеживает 25 000 орбитальных объектов, включая космический телескоп Хаббл, Международную космическую станцию и тысячи других спутников, ориентированных как в сторону космоса, так и в сторону Земли. И все они потенциально могут стать космическим мусором - скоростными обломками, которые могут представлять серьезную угрозу для государственных, частных, пилотируемых и даже национальных систем безопасности на низкоорбитальной орбите (НОО).

Даже если SpaceX и другие компании и агентства прекратят установку всех дополнительных средств на низкой околоземной орбите, в NASA опасаются, что "критическая точка" уже пройдена, и мусор будет продолжать накапливаться,(сообщает Дэвид Кесслер в своем репортаже журналу Scientific American). Учитывая растущую вероятность испытаний противоспутниковых ракет, а также жалобы Китая на то, что два спутника Starlink едва не врезались в его новую космическую станцию, проблема космического мусора приобрела международный характер. Время покажет, как частные аэрокосмические компании, правительственные агентства и общественное мнение будут меняться в ближайшие годы, когда опасные столкновения станут происходить все чаще.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Источники:

https://spaceflightnow.com/2022/02/21/falcon-9-starlink-4-8-live-coverage/

https://www.scientificamerican.com/article/space-junk-removal-is-not-going-smoothly/

https://spaceflightnow.com/2022/02/20/next-spacex-launch-to-deploy-fewer-starlink-satellites-into-higher-orbit/

