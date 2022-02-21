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Французский автопроизводитель Swincar построил квадрацикл которому не нужны дороги
Причудливый паукообразный вездеход теперь появился в версиях "тандем" и "мобайл"
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Swincar по-прежнему остается одним из самых удивительных и странных транспортных средств, и теперь эта электрическая диковинка, способная передвигаться по канавам, доступна в вариантах "тандем" и "мобайл".

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Замечательная система подвески Swincar великолепно справляется с крутыми склонами. Swincar

 

По сути, Swincar - это наклоняемый четырехколесный электромобиль, в каждом колесе которого установлен ступичный электродвигатель, а система маятниковой подвески позволяет ему скакать, как лунный багги, по совершенно неровной местности.

Маятниковая система подвески сохраняет кабину максимально ровной даже при движении по бездорожью. Swincar

 

Каждое колесо имеет свой собственный многошарнирный рычаг подвески, способный поднять его над кузовом автомобиля, что делает возможной езду по канавам при относительно устойчивом положении кабины, несмотря на то, что колеса скачут из стороны в сторону.

Тандемная версия c установленным сзади водителя задним сиденьем обеспечивает автомобилю дополнительную мощность. Swincar

 

Аппарат нельзя назвать стремительным: оригинальный e-Swincar выдавал всего 4 кВт (5,3 лошадиные силы) и разгонялся до скромных 30 километров в час (18,6 миль в час). Но зато он способен входить в повороты, как мотоцикл, преодолевать уклоны с крутизной более 50 процентов, ехать боком по уклонам более 50 процентов с ровным салоном и раздвигать колеса как ни одна машина в мире.

Версия Mobility опционально может быть оснащена дополнительными шарнирами для разворота рычагов подвески на 90 градусов, что позволяет легко перевозить инвалидное кресло.  Swincar

 

На сайте компании доступны версии e-Spider, e-Spider Tandem и e-Spider Mobility. Модели не сильно отличаются друг от друга; у Tandem есть пассажирское сиденье, отдельный рычаг тормоза для задних колес, немного усилена подвеска и на 50% увеличена двигатель, общая мощность которого составляет 6 киловатт (8 лошадиных сил).

Версия Mobility предназначена для водителей с ограниченными возможностями и предлагает откидывающееся сиденье для ралли, ремни безопасности и опциональные телескопические тяги для поворота шарнирных опор автомобиля на 90 градусов, что позволяет легко пересаживаться из инвалидного кресла. Органы управления теперь сгруппированы вокруг рулевого колеса и полностью управляются руками.

Гонки на Swincar Spider на фоне альпийского пейзажа. Swincar

 

Семейство Swincar теперь доступно в дорожных моделях. Для французских дорог он одобрен MAGA (нет, не MAGA) как сельскохозяйственное транспортное средство, и его скорость движения ограничена до 25 километров в час (15,5 миль в час). В остальной Европе он был одобрен как квадрицикл L6e-A, так что по закону он может развивать скорость до 45 километров в час (28 миль в час), правда пока у него нет такой возможности.

Компания Swincar расширяет свою международную дилерскую сеть, и теперь эти машины доступны в десятках различных точек по всей Европе, а также у дилеров в Турции, Дубае, Кении, Австралии, Новой Зеландии, Канаде и США. Некоторые из дилеров в качестве " эксперимента" сдают их в аренду.

Цены начинаются от 12 500 евро (14 200 долларов США) за обычный e-Spider и 15 000 евро (17 000 долларов США) за Tandem. Предполагается, что мобильные версии являются более доступными.

Посмотрите "экстремальное внедорожное" видео от Swincar ниже

SWINCAR E-Spider - экстремальное бездорожье.

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Источники: Swincar
 https://www.swincar.net/
https://www.facebook.com/swincar

#автомобили #swincar #swincar e-spider #технологи
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