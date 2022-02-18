Исследователи из Австралии обнаружили доказательства того, что бактерии, живущие в носу, могут проникать в мозг через нервные структуры носовой полости, вызывая ряд процессов, которые могут привести к развитию болезни Альцгеймера. Эта работа дополняет растущее число доказательств того, что болезнь Альцгеймера может быть изначально спровоцирована вирусными или бактериальными инфекциями.

Новое исследование обнаружило доказательства того, что бактериальные носовые инфекции могут проникать в ткани мозга через нервные каналы и провоцировать целую цепь процессов, которые могут стать причиной развития болезни Альцгеймера.Depositphotos

Chlamydia pneumoniae - это распространенная бактерия, которая, как следует из ее названия, является основной причиной пневмонии, а также ряда других респираторных заболеваний. Но, что очень настораживает - ее неоднократно обнаруживали в тканях мозга, что указывает на то, что она может вызывать более коварные проблемы.

В новом исследовании ученые из Университета Гриффита и Квинслендского технологического университета поставили перед собой задачу выяснить, как C. pneumoniae может попасть в мозг и может ли она вызвать там разрушительные процессы. Ранее исследователи уже подозревали, как этот микроорганизм, поселившийся в носовой полости, может проделать этот путь.

" В нашей предыдущей работе было продемонстрировано, что различные виды бактерий способны стремительно, практически в течение суток, достичь центральной нервной системы через периферические нервы, пронизывающие носовую полость и мозг", - говорит Дженни Экберг, ведущий автор исследования.

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В ходе испытаний на мышах команда обнаружила, что в течение 72 часов после попадания в нос бактерия C. pneumoniae может инфицировать обонятельный и тройничный нервы, а затем обонятельную луковицу - небольшую нейронную структуру в переднем мозге, которая отвечает за обоняние. Оттуда она быстро добирается до остальных частей мозга.

Самым любопытным было то, что после попадания бактерий в центральную нервную систему они вызывали ряд изменений, которые ассоциируются с болезнью Альцгеймера. Спустя несколько дней начали образовываться бляшки бета-амилоида - одной из отличительных особенностей этого заболевания. Спустя еще пару недель команда обнаружила нарушения в работе нескольких геномных цепочек, также связанных с синдромом Альцгеймера.

Микроскопическое изображение обонятельной луковицы в мозге мыши - синим цветом обозначены клетки мозга, зеленым - бактерии Chlamydia pneumoniae, красным - бета-амилоидные бляшки. Университет Гриффита.

Это новое открытие дополняет растущее число научных исследований, которые указывают на то, что болезнь Альцгеймера первоначально может быть вызвана инфекциями, вызванными вирусами и бактериями. Вирус герпеса - наиболее вероятный кандидат, однако нарушение баланса бактерий во рту, особенно увеличение количества бактерий, вызывающих заболевания десен, похоже, является предвестником этого нейродегенеративного заболевания.

"Мы давно подозревали, что бактерии и даже вирусы могут привести к нейровоспалительным процессам и стимулировать формирование синдрома Альцгеймера, но, тем не менее, одних бактерий может быть недостаточно, чтобы вызвать болезнь", - говорит Экберг. "Вполне может оказаться, что для развития болезни Альцгеймера в долгосрочной перспективе необходимо сочетание генетической предрасположенности и таких микроорганизмов".

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Команда говорит, что поиск путей воздействия на эти бактерии может привести к новым профилактическим методам лечения болезни Альцгеймера.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Источник: Griffith University

https://www.nature.com/articles/s41598-022-06749-9

https://news.griffith.edu.au/2022/02/18/bacteria-in-the-nose-may-increase-risk-of-alzheimers-disease-study/