Griffith University: Обитающие в носу бактерии могут быть причиной возникновения синдрома Альцгеймера
Исследователи из Австралии обнаружили доказательства того, что бактерии, живущие в носу, могут проникать в мозг через нервные структуры носовой полости, вызывая ряд процессов, которые могут привести к развитию болезни Альцгеймера. Эта работа дополняет растущее число доказательств того, что болезнь Альцгеймера может быть изначально спровоцирована вирусными или бактериальными инфекциями.
Chlamydia pneumoniae - это распространенная бактерия, которая, как следует из ее названия, является основной причиной пневмонии, а также ряда других респираторных заболеваний. Но, что очень настораживает - ее неоднократно обнаруживали в тканях мозга, что указывает на то, что она может вызывать более коварные проблемы.
В новом исследовании ученые из Университета Гриффита и Квинслендского технологического университета поставили перед собой задачу выяснить, как C. pneumoniae может попасть в мозг и может ли она вызвать там разрушительные процессы. Ранее исследователи уже подозревали, как этот микроорганизм, поселившийся в носовой полости, может проделать этот путь.
" В нашей предыдущей работе было продемонстрировано, что различные виды бактерий способны стремительно, практически в течение суток, достичь центральной нервной системы через периферические нервы, пронизывающие носовую полость и мозг", - говорит Дженни Экберг, ведущий автор исследования.
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В ходе испытаний на мышах команда обнаружила, что в течение 72 часов после попадания в нос бактерия C. pneumoniae может инфицировать обонятельный и тройничный нервы, а затем обонятельную луковицу - небольшую нейронную структуру в переднем мозге, которая отвечает за обоняние. Оттуда она быстро добирается до остальных частей мозга.
Самым любопытным было то, что после попадания бактерий в центральную нервную систему они вызывали ряд изменений, которые ассоциируются с болезнью Альцгеймера. Спустя несколько дней начали образовываться бляшки бета-амилоида - одной из отличительных особенностей этого заболевания. Спустя еще пару недель команда обнаружила нарушения в работе нескольких геномных цепочек, также связанных с синдромом Альцгеймера.
Это новое открытие дополняет растущее число научных исследований, которые указывают на то, что болезнь Альцгеймера первоначально может быть вызвана инфекциями, вызванными вирусами и бактериями. Вирус герпеса - наиболее вероятный кандидат, однако нарушение баланса бактерий во рту, особенно увеличение количества бактерий, вызывающих заболевания десен, похоже, является предвестником этого нейродегенеративного заболевания.
"Мы давно подозревали, что бактерии и даже вирусы могут привести к нейровоспалительным процессам и стимулировать формирование синдрома Альцгеймера, но, тем не менее, одних бактерий может быть недостаточно, чтобы вызвать болезнь", - говорит Экберг. "Вполне может оказаться, что для развития болезни Альцгеймера в долгосрочной перспективе необходимо сочетание генетической предрасположенности и таких микроорганизмов".
Команда говорит, что поиск путей воздействия на эти бактерии может привести к новым профилактическим методам лечения болезни Альцгеймера.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.
Источник: Griffith University
https://www.nature.com/articles/s41598-022-06749-9
https://news.griffith.edu.au/2022/02/18/bacteria-in-the-nose-may-increase-risk-of-alzheimers-disease-study/
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