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Ученые создают универсальные органы, пригодные для пересадки пациентам с любой группой крови
В новом исследовании ученые с помощью ферментных препаратов превратили восемь легких типа А в легкие типа О, которые с меньшей вероятностью будут атакованы иммунной системой пациента, независимо от его группы крови.
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Совместимость групп крови донора и реципиента является одной из основных проблем при трансплантации органов. Однако группа исследователей из Канады разработала ферментный препарат для "преобразования" донорских органов любой группы крови в органы с универсальной первой группой крови (O-группа), что позволит безопасно пересаживать их любому пациенту.

Экспериментальный ферментный препарат показал перспективность преобразования донорских органов в универсальную группу крови.Depositphotos

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Группа крови человека определяется по антигенам на поверхности его эритроцитов. У людей с группой крови А(II) есть антиген А, с группой В(III) - антиген В, у АВ(IV)  - оба антигена, а у О(I) - нет ни одного из них. Для переливания крови или пересадки органов эти группы должны соответствовать друг другу, чтобы предотвратить опасные иммунные реакции, такие как отторжение органов, но это сложный процесс, из-за которого многие пациенты остаются без медицинской помощи.

В последние годы было проведено много исследований по профилактике отторжения органов. Ученые экспериментировали со специальными покрытиями для кровеносных сосудов, препаратами, повышающими количество защитных Т-клеток в органах, наночастицами, которые "прячут" орган от иммунной системы, и белковыми ваннами, которые удаляют все клетки донора, чтобы их можно было заменить клетками реципиента.

В новом исследовании Канадские ученые протестировали экспериментальную ферментную терапию для удаления антигенов из донорских органов, по сути, превращая их в универсальный первый тип (тип О). Два фермента из кишечника человека, известные как FpGalNAc deacetylase и FpGalactosaminidase, уже использовались для преобразования клеток крови типа А в тип О, теперь ученые попытались проверить, их эффективность в отношении трансплантируемых органов.

Для этого они использовали систему Ex Vivo Lung Perfusion (EVLP), которая используется для восстановления органов перед трансплантацией путем их подогрева и насыщения питательными веществами. В данном случае в питательный состав входили указанные выше ферменты.

Донорские легкие человека в системе EVLP, подвергающиеся ферментной обработке. UHN

Команда экспериментировала на человеческих легких от доноров типа А (которые ранее были признаны непригодными для пересадки, потенциальным реципиентам). С помощью системы EVLP учёные провели восстановительную терапию, причем первая группа органов была обработана ферментами, очищающими их от антигенов,  а вторая - нет. Затем обе группы были протестированы с использованием крови, содержащей высокий уровень антигена-А, имитируя несовместимую трансплантацию.

В результате ферментного лечения из органов было успешно выведено более 97 процентов антигенов A. Обработанные легкие намного благоприятнее перенесли воздействие другой группы крови, минимизировав иммунное повреждение, в то время как контрольные легкие демонстрировали признаки отторжения.

Исследователи говорят, что это может стать важным шагом на пути к созданию универсальных органов, которые можно будет пересаживать любому пациенту.

"При существующей системе подбора органов время ожидания для пациентов, нуждающихся в пересадке, может значительно увеличиваться в зависимости от их группы крови", - сказал доктор Марсело Сипель, старший автор исследования. "Наличие универсальных органов означает, что мы сможем устранить барьер, связанный с совместимостью крови, и определять приоритеты пациентов в зависимости от срочности оказания медицинской помощи, спасая больше жизней и тратя меньше донорских органов".

Исследование было опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

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Источники: University Health Network
 https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abm7190
 https://www.uhn.ca/Corporate/News/PressReleases/Pages/Creating_universal_blood-type_organs_for_transplant.aspx

#наука #медицина #доноры
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