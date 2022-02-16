Житель Мэриленда признал себя виновным в заговоре с целью передачи конфиденциальных данных, связанных с проектированием военных кораблей с ядерными двигателями, лицу, которое, по его мнению, было представителем иностранного государства

Инженер ВМС США из Аннаполиса, работавший в программе Naval Propulsion Program в Мэриленде, признал себя виновным по обвинению в шпионаже и передаче закрытых данных об атомных военных кораблях, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции (Минюст).

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Джонатан Тоуббе и его жена Дианна были задержаны Федеральным бюро расследований (ФБР) в октябре прошлого года и обвинялись в нарушении Закона об атомной энергии. В жалобе Минюст обвинил дуэт в попытке передачи военно-морских "секретов" представителям иностранного государства, хотя по факту Тоуббе общался с агентом ФБР под прикрытием.

Фотография атомной подводной лодки. Alexyz3d/ iStock

Преступление

В течение нескольких месяцев Тоеббе общался с агентом под прикрытием, а после получения вознаграждения на сумму 10 000 долларов в криптовалюте отправился в Западную Вирджинию, чтобы "сбросить" зашифрованную SD-карту с секретными данными, которые он воровал в течение многих лет, используя свой служебный допуск. После чего агент ФБР перевел криптовалюту на сумму 20 000 долларов за ключ шифрования. Всё это время супруга была в курсе махинаций и отслеживала криптовалютные переводы.

В итоге Тоеббе сделал еще два таких сброса в обмен на большие суммы в криптовалютах, и в момент получения последнего "транша" в 70 000 долларов ФБР арестовало обоих супругов.

В рамках сделки Теббе поможет правительству вернуть криптовалюту, которую ему заплатили агенты ФБР под прикрытием в размере почти 100 000 долларов, а также секретную информацию, которая по-прежнему находятся в его распоряжении.

Джонатан Тоуббе и его жена Диана Тоуббе на фотографии, опубликованной в прошлом году Региональным управлением тюрем и исправительных учреждений Западной Вирджинии. Credit.. West Virginia Regional Jail and Correctional Facility Authority

Срок

Интересно, что его супруга Дианна не участвует в этой сделке, в которой, по признанию Джонатана, она участвовала в качестве наблюдателя, и является частью преступной схемы, а также, возможно, будет свидетельствовать против своей жены, если ее дело дойдет до суда

Бывшему инженеру грозило пожизненное заключение, но по условиям сделки ему светит от 12 до 17 с половиной лет тюрьмы и штрафа в размере до 100 000 долларов. Такой широкий диапазон, по словам чиновников Минюста, может свидетельствовать о том, что правительство хочет увидеть, какое дальнейшее сотрудничество Тоеббе окажет следователям.

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Источники

https://www.justice.gov/opa/pr/maryland-nuclear-engineer-pleads-guilty-espionage-related-offense

https://www.nytimes.com/2022/02/14/us/politics/navy-nuclear-engineer-pleads-guilty.html