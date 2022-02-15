Устройство использует операционную систему Linux, весит 1,04 килограмма, имеет 32 Гб встроенной памяти и может работать при температуре от -20 до 50 ºC (от -4 до 122 ºF).

Одной из важнейших задач при ликвидации последствий стихийных бедствий является поиск уцелевших людей, которые могут оказаться в ловушке среди обломков. Новый модуль предназначен для того, чтобы беспилотники могли выполнять такие задачи, обнаруживая радиосигналы мобильных аппаратов пострадавших.

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Помимо прочего, Echo SAR может использоваться для поиска людей, попавших под снежную лавину. Robotics Centre

Разработанный канадской компанией Robotics Centre и изготовленный Teledyne FLIR Defense, модуль Echo SAR (поиск и спасение) включает в себя систему обнаружения мобильных телефонов Artemis, разработанную британской компанией Smith Myers, специализирующейся на технологиях сотовой связи.

Хотя система Artemis уже используется в самолетах с экипажем, это первая версия технологии, которая может быть установлена на борту небольшого беспилотника. Фактически, Echo SAR создан специально для использования на квадрокоптерах R80D SkyRaider и SkyRanger R70 компании Teledyne.

Echo SAR может управляться всего одним оператором. Robotics Centre

Как сообщается, когда один из дронов пролетает над местом катастрофы или стихийного бедствия, установленное в шасси устройство способно засечь сигнал любого мобильного телефона в этом районе - и неважно, есть там сотовая инфраструктура или нет. Данный прибор не только показывает местоположение телефонов на карте, но и позволяет общаться с пользователями этих телефонов посредством SMS.

Сам модуль использует операционную систему Linux, весит 1,04 килограмма (2,29 фунта), имеет 32 Гб встроенной памяти и может работать при температуре от -20 до 50 ºC (от -4 до 122 ºF).

Наряду с использованием в местах стихийных бедствий, некоторые из других предполагаемых применений модуля включают поиск людей, потерявшихся в дикой природе, выявление нарушителей границ в пограничных пунктах, а также мониторинг передвижения бригад по тушению лесных пожаров или других наземных подразделений.

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Источник: Robotics Centre

https://robotics-centre.com/products/echo/