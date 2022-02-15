Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Robotics Centre: Echo SAR превратит мобильные телефоны в спасательные маяки, отслеживаемые дронами
Устройство использует операционную систему Linux, весит 1,04 килограмма, имеет 32 Гб встроенной памяти и может работать при температуре от -20 до 50 ºC (от -4 до 122 ºF).
анонсы и реклама
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-23% за день на RTX 3070 Gigabyte
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Одной из важнейших задач при ликвидации последствий стихийных бедствий является поиск уцелевших людей, которые могут оказаться в ловушке среди обломков. Новый модуль предназначен для того, чтобы беспилотники могли выполнять такие задачи, обнаруживая радиосигналы мобильных аппаратов пострадавших.

реклама

Помимо прочего, Echo SAR может использоваться для поиска людей, попавших под снежную лавину. Robotics Centre

 

Разработанный канадской компанией Robotics Centre и изготовленный Teledyne FLIR Defense, модуль Echo SAR (поиск и спасение) включает в себя систему обнаружения мобильных телефонов Artemis, разработанную британской компанией Smith Myers, специализирующейся на технологиях сотовой связи.

Хотя система Artemis уже используется в самолетах с экипажем, это первая версия технологии, которая может быть установлена на борту небольшого беспилотника. Фактически, Echo SAR создан специально для использования на квадрокоптерах R80D SkyRaider и SkyRanger R70 компании Teledyne.

Echo SAR может управляться всего одним оператором. Robotics Centre

 

Как сообщается, когда один из дронов пролетает над местом катастрофы или стихийного бедствия, установленное в шасси устройство способно засечь сигнал любого мобильного телефона в этом районе - и неважно, есть там сотовая инфраструктура или нет.  Данный прибор не только показывает местоположение телефонов на карте, но и позволяет общаться с пользователями этих телефонов посредством SMS.

Сам модуль использует операционную систему Linux, весит 1,04 килограмма (2,29 фунта), имеет 32 Гб встроенной памяти и может работать при температуре от -20 до 50 ºC (от -4 до 122 ºF).

Наряду с использованием в местах стихийных бедствий, некоторые из других предполагаемых применений модуля включают поиск людей, потерявшихся в дикой природе, выявление нарушителей границ в пограничных пунктах, а также мониторинг передвижения бригад по тушению лесных пожаров или других наземных подразделений.

анонсы и реклама
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
Необычная RTX 3080 по цене 3070
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

Источник: Robotics Centre
 https://robotics-centre.com/products/echo/

#наука и изобретения #технология #наука #robotics centre
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Учёные из Гонконга обнаружили сверхэластичный сплав, который становится более упругим при нагревании
Учёные из MIT разработали эффективный метод опреснения воды на солнечных батареях всего за $4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Можно ли купить геймерскую видеокарту за 2000 рублей – GeForce GTX 275 vs 11 игр в тесте WG
56
Создатель мемной криптовалюты Shibnobi вывел $3 млн и оставил держателей и инвесторов без денег
15
Нейроинтерфейсы Илона Маска причиняют "невыносимые страдания" подопытным обезьянам
59
В Госдуме РФ предложили ввести криптоамнистию, а в США отменят налоговую отчётность для майнеров
21
Видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – геймерские модели NVIDIA и AMD со скидками до 33%
19
Эфир подорожает до $6500 после перехода на PoS и до $50 788 к концу десятилетия – аналитики AFF
52
Биткоин начал неделю с небольшого падения на фоне слухов о запрете майнинга Proof of Work в ЕС
38
GeForce GTX 1080 после майнинга vs GeForce RTX 3050 из магазина – оптимальный выбор по тестам Bk
45
15 смартфонов POCO получили глобальную прошивку MIUI 13
+
Белый хакер нашёл уязвимость в сети Ethereum, позволяющую клонировать монеты без ограничений
14
С 1 марта смартфоны и ноутбуки в магазинах РФ могут подорожать из-за появления новой маркировки
18
Утилита для создания MultiBoot дисков Ventoy теперь может загружать образы с локальных накопителей
5
Процессоры AMD Ryzen 7000 (Zen 4) получат ощутимый прирост IPC и увеличение частоты — инсайд
87
В коде Ethereum нашли критическую уязвимость, позволяющую создавать неограниченное количество монет
11
Вьетнамцы построили рабочую модель Bugatti Chiron из глины и подручных материалов и прокатились на ней по городу
12
AMD не планировала продавать Radeon RX 6500 XT по $200, а низкая цена была маркетинговой уловкой
20
NVIDIA выпустит GeForce RTX 3050 с 4 Гб памяти и урезанной версией мобильного GPU GA107 за $199
22
Вице-премьер РФ: в ближайшие 8 лет Россия должна стать лидером на мировом рынке электроники
65
Видео: геймплейный трейлер ураганного экшена Wanted: Dead по случаю Дня святого Валентина
+
Крупное обновление и некст-ген версию Cyberpunk 2077 с пробным доступом могут представить сегодня
6

Популярные статьи

О новой соц. сети Павла Дурова на криптовалюте TON и возможности на этом заработать
66
ATI/AMD vs Nvidia - нелегкий выбор лучшего производителя видеокарт. Немного "диванной" аналитики
148
Российские процессоры-кентавры «Мультикор» - разбираемся, на что они способны и где применяются
55
Выбираем кресло для работы за компьютером и игр вместе с AeroCool
31
Hellgate: London - краткий обзор игры
40
Большая распродажа лицензий на Windows и Microsoft Office со скидками до 62%
Обзор облачного сервиса Synology C2 Backup
33
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
6
Мои впечатления от игры Driver San Francisco. Часть четвертая заключительная
+
Мои впечатления от игры Call of Juarez
+

Сейчас обсуждают

warmuza
00:19
Интересна всем, купим только я и зелот, потому что у вас всех столько денег нет.
Основатель NVIDIA выступит на открытии GTC 2022 через пять недель
warmuza
00:17
2022 год аффтор Kachka до сих пор не знает, что компания ещё 15 лет назад отказалась от формы записи "nVidia" и теперь правильно писать только "NVIDIA"
RTX 3090 Ti выйдет в начале марта и с жидкостным охлаждением
mistergrim
00:15
2 vs 3 можно и подраться.
Ubisoft готовит AAA-переосмысление серии Might and Magic
mistergrim
00:12
Учитывая, что они давно уже больше ничем не отличаются, почему бы и нет?
Упавший беспилотник Газпрома испугал жителей деревни вблизи Луганска, сообщивших о начале вторжения
SeTi2019
00:07
Отдавал как-то материнку по гарантии Ситилинку (сгорел аудиочип и тут же юсб перестали работать), он ее отправил в фирменный сервис Асрок. Я думал придет новая. А нет, пришла та же - выпаяны микрухи з...
Newegg продала известному блогеру сломанную материнскую плату и отказалась возвращать деньги
Night_RedCat
00:07
Одним словом пост Заглота
Почему GeForce GTX 1080 Ti горят во время майнинга Эфира – причины и описание проблемы от VIK-off
korney
00:05
Майнер разблокировал BIOS на видеокарте Radeon RX 5600/5700 при помощи безопасной прошивки
Midnight Sun
23:55
Почему не существовали? Существовали, конечно. А теперь вспомни, где была столица Рюрика. Это был Новгород (нынешний Великий Новгород). И только Олег впоследствии захватил Киев и решил перенести столи...
Упавший беспилотник Газпрома испугал жителей деревни вблизи Луганска, сообщивших о начале вторжения
ахахах
23:54
вся страна тогда его была.Тогда никто даже и незадумывался о развале СССР.Это ты хохлолиберальный олень
Упавший беспилотник Газпрома испугал жителей деревни вблизи Луганска, сообщивших о начале вторжения
jura12
23:52
я перевел ноут и стационар.
Геймеры массово переходят на Windows 11 – больше 14% установили новую ОС по данным Steam
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем