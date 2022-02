Инновационный пластик, разработанный в Университете RMIT, отталкивает жидкости и грязь - совсем как лист лотоса - и быстро распадается, попадая в почву.

Если вы занимаетесь разработкой пластика для таких применений, как упаковка для пищевых продуктов, необходимо, чтобы он оставался чистым, но при этом вы не хотите, чтобы после выбрасывания он оставался на века. Новый материал, вдохновленный листьями лотоса, может подойти для этих целей.

Жидкости всех типов собираются в шарики и скатываются с пластика, удерживая в себе частицы грязь. Университет RMIT реклама

Созданный учеными австралийского университета RMIT, прозрачный биопластик состоит в основном из крахмала и целлюлозы растительного происхождения.

Его поверхность напоминает лист лотоса, поскольку состоит из множества микроскопических, близко расположенных друг к другу столбиков. В то время как каждый столб растения покрыт восковым веществом, столбики пластика покрыты скользким органическим полимером, известным как PDMS (полидиметилсилоксан).

Микроскопические изображения листа лотоса (слева) и нового биопластика (справа) Университет РМИТ

Когда капля воды попадает на пластик - или на лист - столбики удерживают ее над поверхностью основного слоя, не позволяя ей растечься. В результате капля скатывается, собирая на своем пути частицы грязи.

В случае с пластиком крошечные столбики остаются неповрежденными даже после воздействия абразивных материалов, кислоты, этанола или высокой температуры. Ученые утверждают, что когда материал помещают в обычную почву, он быстро разлагается под воздействием бактерий и прочих микроорганизмов. В отличие от этого, некоторые другие биоразлагаемые пластики разрушаются только при воздействии высоких температур или специальных промышленных процессов.

"Мы разработали данный вид биопластика с расчетом на крупномасштабное производство, обеспечив его простоту изготовления и возможность легко интегрироваться в промышленные технологические процессы", - говорит ведущий разработчик Мехран Гасемлоу (Mehran Ghasemlou). "Наша конечная цель - создать упаковку, которую можно будет добавлять в обычный компост на заднем дворе или бросать в зеленый контейнер вместе с другими органическими отходами, что поможет предотвратить пищевое загрязнение при переработке".

Вдохновленные безупречным листом лотоса, исследователи разработали самоочищающийся биопластик, который прочен, устойчив и пригоден для компостирования. Университет RMIT





В настоящий момент команда уже сотрудничает с одной компанией по производству биопластиков, но продолжает искать других партнеров, которые могут быть заинтересованы в коммерциализации технологии. Статьи об исследовании были недавно опубликованы в журналах Science of the Total Environment и ACS Applied Materials and Interfaces.

