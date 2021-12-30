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Илон Маск отвергает обвинения в том, что SpaceX вытесняет конкурентов
И утверждает, что вокруг Земли есть место для десятков миллиардов космических аппаратов. Но учёных эти доводы не убедили.
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Генеральный директор SpaceX Элон Маск заявил, что отвергает утверждения о том, что спутники Starlink вытесняют конкурирующие компании в космосе, сообщило издание Financial Times. Маск ответил на претензии руководителя Европейского космического агентства (ЕКА) Йозефа Ашбахера, который в начале месяца заявил, что Маску позволяют устанавливать правила в космической отрасли.

Космический мусор на низкой околоземной орбите Земли.

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Мало кто сомневается в том, что SpaceX Маска является фаворитом в осуществлении космических полетов, а другие частные компании такие как Blue Origin даже не приблизились к нему в космической гонке. Однако доминирование SpaceX в этом секторе также рассматривается как проблема, поскольку у нее нет конкурентов.  К примеру, компания уже вывела на орбиту около 2 000 спутников для своих услуг Starlink, а всего планирует запустить более 30 000, как стало известно из отчета за 2019 год.

Ашбахер из Европейского космического агентства подчеркнул это в интервью Financial Times в начале этого месяца и добавил, что тысячи спутников SpaceX сильно ограничили радиочастоты и орбитальные маршруты, доступные для других компаний. Маск отверг это обвинение, сравнив свои спутники с другими своими товарами, электромобилями и грузовиками. В беседе с Financial Times Маск сказал, что подобно тому, как на земле насчитывается около двух миллиардов автомобилей, так и на низкой околоземной орбите найдется место для десятков миллиардов спутников.

Развивая свою мысль, Маск сказал, что каждая орбитальная оболочка больше поверхности Земли, и, размещая оболочку через каждые десять метров далее от планеты, можно расположить десятки миллиардов космических аппаратов. Однако экспертов эта аналогия не убедила.

Космические аппараты движутся со скоростью тысячи километров в час, и у них практически нет времени, чтобы скорректировать свой курс, если столкновение станет вероятным, сказал Financial Times астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра Джонатан Макдауэлл. Вместо этого, по его расчетам, в каждой из таких зон есть пространство только для 1 000 космических аппаратов.

Маневры по предотвращению столкновений требуют многочасового планирования, сказал Макдауэлл в интервью Financial Times, отметив, что пространство и так уже переполнено. Спутники SpaceX могут автономно выполнять эти процедуры. Однако в недавнем докладе утверждается, что в 2021 году они дважды не смогли этого сделать, что поставило под угрозу жизни астронавтов на борту китайской космической станции.

Лаура Форчик, аналитик космической консалтинговой группы, сказала Financial Times, что несмотря на то, что аналогия Маска была "легкомысленной", она действительно указывает на проблему управления трафиком, которая назревает в космосе, и для ее решения необходимы более скоординированные усилия стран.

Утилизация спутников после окончания срока их службы может стать решением проблемы, но для этого необходимо разработать новые пути решения проблемы.

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Источник: Financial Times  

#илон маск #spacex
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