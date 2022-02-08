Является ли спутниковый интернет более удобным, чем кабельное соединение в случае катастрофы?

Команда сотрудников SpaceX работает над восстановлением интернет-соединения на острове Тонга. В прошлом месяце извержение океанического вулкана вызвало цунами, разорвавшее подводный кабель и прервавшее связь острова с остальным миром.

Взрыв вулкана в Тонге. NASA реклама

Несмотря на то, что мы пользуемся преимуществами высокоскоростного беспроводного интернета, используя передачу данных на наших смартфонах или маршрутизаторы в наших домах и офисах, мир по-прежнему связан сетью кабелей, проходящих по морскому дну. Это может показаться удивительным, но интернет-компании ежегодно тратят миллиарды долларов на повышение скорости интернета по всему миру, а компания Meta, ранее принадлежавшая Facebook, удерживает рекорд по прокладке самого длинного подводного кабеля.

По оценкам, в мире насчитывается более 430 кабелей, протяженностью 1,3 миллиона км (800 000 миль).

Эти кабели соединяют между собой все страны мира, обеспечивая высокую скорость и не требуя при этом значительных затрат на эксплуатацию. К сожалению, чтобы получить такой доступ к сети, необходимо проживать в густонаселенных или городских районах. И даже в этом случае всегда существует риск, что непредвиденный случай, например, стихийное бедствие, может отрезать вас от интернета. В случае с пострадавшим от вулкана полинезийским королевством Тонга на восстановление оборванного кабеля может уйти более месяца, сообщает BBC.

Именно поэтому Маск в своем Твиттере поинтересовался у жителей Тонга, стоит ли SpaceX отправлять к ним терминалы Starlink или нет. Правда, Маск тут же уточнил, что установить интернет в этом регионе будет "довольно непросто", поскольку там нет достаточного количества спутников связи Starlink с лазерными линиями связи.

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Лазерные линии связи это собственная терминология Starlink для следующего поколения спутников компании, которые уменьшают задержку в сети. Согласно отчету PC Mag в сентябре прошлого года, Starlink откладывала запуски с июня, чтобы удостовериться, что все задействованные спутники оснащены "лазерной связью", которая должна значительно повысить качество обслуживания.

В твиттере представителя правительства Фиджи появилось подтверждение того, что команда SpaceX находится в стране, чтобы помочь королевству Тонга восстановить связь с внешним миром. Расстояние между островами Фиджи и архипелагом Тонга составляет примерно 500 миль (800 километров).

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Согласно отчету Business Insider, команда останется на Фиджи в течение шести месяцев и будет управлять там работой наземной станции. Спутник Starlink компании SpaceX, насчитывающий 1 800 спутников, уже обслуживает 145 000 клиентов по всему миру и, возможно в ближайшее время, сможет восстановить связь между архипелагом Тонга и остальным миром.



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Источники:

https://www.bbc.com/news/technology-60069066

https://earthdata.nasa.gov/worldview/worldview-image-archive/explosive-eruption-of-hunga-tonga-hunga-ha-apai-volcano