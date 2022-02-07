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Chainalysis: NFT используют для отмывания денег, искусственно завышая на них цены
Chainalysis выявил и отследил NFT, которые были проданы "туда и обратно" не менее 25 раз с одних и тех же криптовалютных кошельков
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В последние несколько месяцев NFT, похоже, постоянно попадают в заголовки новостей, либо таинственно исчезая, либо появляясь в виде спама. Неудивительно, что они снова попали в новости, на этот раз из-за того, что их стоимость была сильно завышена в результате мошеннических действий, по данным криптоаналитической компании Chainanalysis. Подобные скандалы заставляют задуматься: а так ли безопасно пространство NFT?

Выставка NFT CryptoArt в художественной галерее. gremlin/iStock

Цены на NFT выросли незаконно?

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 "Как и в случае с любой новой технологией, NFT обладают потенциалом для мошенничества", - говорится в отчете Chainalysis и далее называется один конкретный вид мошенничества: "отмывочная торговля с целью искусственного повышения стоимости NFT".

Wash trading (фишинговая сделка - форма манипулирования рынком) - это практика, когда трейдеры покупают свои собственные NFT на разные кошельки, чтобы создать впечатление, что их стоимость резко возрастает. Собственно говоря - это незаконно, но пространство NFT недостаточно хорошо развито, чтобы его можно было регулировать должным образом.

"Здесь нет тех правил, которые действуют в традиционном финансовом секторе", - сказал NBC Джарод Купман, директор по расследованию киберпреступлений из Налогового управления США. Вместо этого, по словам Коопмана, для борьбы с этим видом онлайн-преступлений Налоговое управление фокусируется на случаях, когда отдельные лица "целенаправленно манипулируют рынком, пытаясь раздуть его, чтобы воспользоваться преимуществами инвесторов с другой стороны сделки".

Сложно поймать

Самый активный "отмывающий NFT-трейдер", выявленный в ходе исследования Chainanalysis, совершил 830 сделок по адресам, которые он самостоятельно профинансировал, получив при этом прибыль в размере всего 8 383 долларов США. Более того, исследование показало, что большинство фиктивных трейдеров оказались в убытке, а вот малая часть самых успешных мошенников “сняла все сливки“ и получила огромную прибыль.

Компания отмечает, что "отследить и выявить настоящих профессионалов "отмывочной" торговлей, особенно сложно. Они идеально скрывают свою деятельность и, скорее всего, получают максимальную прибыль от этой практики".  Именно поэтому Кимберли Грауэр, директор по исследованиям Chainalysis, заявила NBC, что они "построили лишь очень, очень, очень осторожную оценку того, что может быть связано с отмывочной торговлей NFT". Реальные цифры могут быть гораздо выше.

Группы фиктивных трейдеров

Количество адресов 

Прибыль от отмывания 

Прибыльные wash-трейдеры

110

$8,875,315

Убыточные wash-трейдеры 

152

– $416,984

Всего

262

$8,458,331
110 прибыльных "отмывочных" трейдеров в совокупности получили почти $8,9 млн. прибыли от этой деятельности, по сравнению с $416 984 потерь, понесенных 152 убыточными "отмывочными" трейдерами. Эти $8,9 млн, скорее всего, были получены от продаж ничего не подозревающим покупателям, которые считают, что приобретаемые ими NFT растут в цене, продаваясь от одного коллекционера к другому.

Для тех, кто рассматривает возможность инвестирования в пространство NFT, возможно, стоит задуматься о том, а стоит ли это делать, по крайней мере, сейчас. В настоящий момент в этой сфере практически отсутствует регулирование и прозрачность, а это способствует тому, что она становится рассадником мошенников и аферистов. Действительно ли это та область, в которую вы хотите вложить свои сбережения?

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Источники:    
https://blog.chainalysis.com/reports/2022-crypto-crime-report-preview-nft-wash-trading-money-laundering/
https://www.nbcnews.com/tech/security/nft-sales-show-evidence-wash-trading-researchers-say-rcna14535

#nft #закон #мошенничество #крипотовалюта
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