Популярная торговая площадка NFT OpenSea сообщила в своем twitter-аккаунте, что почти 80% NFT, созданных бесплатно на их платформе, являются мошенничеством, спамом или плагиатом.

NFT настолько просты и увлекательны в использовании, что даже 12-летняя девочка заработала миллионы, продавая свое искусство в виде NFT. В октябре сообщалось, что NFT поглотили все интернет-мемы, а в ноябре они якобы таинственным образом исчезли. Нет нужды говорить, что вокруг NFT было много шума, и последние события не стали исключением. Популярная торговая площадка NFT OpenSea сообщила в своем twitter-аккаунте, что почти 80% NFT, созданных бесплатно на их платформе, являются либо спамом, либо плагиатом.

NFT неиграбельные токены - криптоискусство. steved_np3/iStock

Системой манипулируют

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"Изначально мы создали наш контракт с общей витриной, чтобы сделать его удобным для авторов", - написал OpenSea в Твиттере. "Однако в последние месяцы мы заметили, что масштабы злоупотреблений этой функцией растут в геометрической прогрессии. Более 80% товаров, созданных с помощью этого инструмента, были плагиатом, фальшивыми коллекциями и спамом".

Представьте свое состояние, когда при посещении цифровой галереи OpenSea обнаруживается, что ваше собственное произведение размещено под чужим именем. Чтобы избежать подобных инцидентов, OpenSea объявила в четверг, что сократит создание бесплатных NFT на своей платформе до 50.

Естественно, что такое решение не было положительно воспринято пользователями платформы и вызвало целую волну недовольства. В результате OpenSea отменила свое решение, но при этом заявила, что будет усиленно бороться с недобросовестными пользователями своей платформы.

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Решение отменили

"Помимо отмены решения, мы прорабатываем ряд вариантов, чтобы обеспечить поддержку наших творцов и одновременно сдержать недобросовестных пользователей", - написал OpenSea в своем твиттере.

Кроме того, торговая площадка объявила, что предварительно обсудит нововведения со своими пользователями, и обратилась к своим подписчикам с просьбой оставить отзывы и предложения по развитию своих услуг. Суть этих изменений заключается в том, что создатели, по всей видимости, готовы рискнуть тем, что их творения могут быть сплагиачены, лишь бы только они и дальше могли создавать новые работы.

Подобного развития событий компания OpenSea никак не могла ожидать, и поэтому ей пришлось пройти сложный путь через негативную реакцию пользователей. И все же, сейчас компания находится на пути к совершенствованию своего продукта, на который пользователи могут полностью положиться, и пытается сделать процесс создания NFT более увлекательным и доступным, чем когда-либо.

27 января, в четверг, в первой половине дня по восточному времени , хакерам понадобилось всего 20 минут, чтобы воспользоваться уязвимостью в платформе Qubit Financ, и похитить около 80 миллионов долларов в криптоактивах. Официальные представители платформы в своем twitter-аккаунте обратились к взломщикам и теперь надеются, что хакеров удастся убедить вернуть средства предложив им вознаграждение в размере 250 тысяч долларов США.

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Источники:

https://gizmodo.com/nearly-all-nfts-created-with-opensea-s-free-minting-too-1848445234