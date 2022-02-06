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Spacenews: NASA и SpaceX изучают причины задержки раскрытия парашюта Crew Dragon
Обе организации провели конференцию, на которой заявили, что с парашютами все в порядке.
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От правильного срабатывания парашютных систем на космических кораблях зависит жизнь астронавтов. Именно поэтому сотрудники NASA и SpaceX с тревогой восприняли сообщение о том, что в космическом корабле Dragon возникла проблема с парашютом, сообщает агентство Ars Technica. К счастью, позже эксперты заявили, что проблему несложно устранить, и она не представляет угрозы для будущих полетов.

Инфракрасное изображение спускаемого аппарата Crew Dragon во время миссии Crew-2 8 ноября, один из четырех парашютов раскрыт не полностью. Этот парашют раскрылся примерно через 75 секунд после остальных. Аналогичный инцидент произошел во время спуска грузового корабля CRS-24 "Dragon" 24 января 2022 года. Credit: NASA TV

На корабле Dragon достаточно парашютов

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Корабль Dragon компании SpaceX оснащен системой из четырех надежных парашютов, которые замедляют капсулу при возвращении с орбиты до момента ее падения в море. Даже если с одним парашютом что-то пойдет не так, космический корабль все равно сможет благополучно опуститься на воду, используя оставшиеся устройства.

При посадке космических кораблей в 2020 и 2021 годах все четыре парашюта работали соответствующим образом. Однако во время полета в ноябре 2021 года в одном из четырех парашютов произошел сбой: его задержка до полного раскрытия составила 75 секунд. Космическому кораблю удалось приземлиться, как и планировалось, но этот инцидент дал повод для беспокойства. NASA и SpaceX провели расследование данного инцидента и пришли к выводу, что он не представляет серьезной угрозы для будущих космических миссий. Но недавно ситуация повторилась.

На этот раз об инциденте сообщило издание Space News: во время выполнения миссии 24 января 2022 года один из четырех парашютов задержался в раскрытии на 63 секунды. Тем не менее, космический корабль Cargo Dragon благополучно опустился на воду.

Телевизионная съемка посадки Crew-2, сделанная NASA, показывает, что три основных парашюта развернуты полностью, а четвертый от них отстает. Credit: NASA TV

Миссии по-прежнему безопасны?

NASA обсудило этот инцидент в ходе телеконференции с журналистами. Старший инженер SpaceX Билл Герстенмайер объяснил, что рассматривает аварию как возможность улучшить протоколы обслуживания  и считает, что миссии NASA/SpaceX по-прежнему полностью безопасны.

"Для нас это отличный шанс научиться", - сказал он. "Я считаю это почти подарком, который мы получили на CRS-24. Мы можем сравнить два набора данных, чтобы улучшить наши модели, улучшить наши знания и сделать более безопасную систему для всех, кто использует эти парашюты в будущем".

В марте 2020 года из-за неудачного испытания парашюта запуск Crew Dragon был отложен, что свидетельствует о том, что и NASA, и SpaceX очень серьезно относятся к этим вопросам.

Crew Dragon предлагает NASA единственную в США возможность доставки астронавтов в космос. Космическое агентство финансирует компанию Boeing, которая разрабатывает космический корабль Starliner для полетов с экипажем. Но Boeing столкнулся с некоторыми техническими проблемами и, вероятно, не сможет отправить человека в испытательный полет, по крайней мере до следующего года. Но даже если бы Starliner летал сегодня и уже зарекомендовал себя с лучшей стороны, не было бы причин прекращать полеты Dragon, заявили представители NASA.

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Источники:
https://spacenews.com/nasa-and-spacex-investigating-delayed-dragon-parachute-opening/
https://arstechnica.com/science/2022/02/nasa-and-spacex-studying-parachute-issue-but-dont-see-major-safety-concern/

#технология #spacex #наука #nasa #crew dragon
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