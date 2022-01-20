Новый горизонтально взлетающий космический корабль компании Radian может быть заправлен и подготовлен к следующей миссии за 48 часов практически из любого аэропорта.

Компания Radian, расположенная в Вашингтоне, была основана в 2016 году и до сих пор работала в закрытом режиме силами 18 сотрудников. В своем пресс-релизе компания объявила о своих амбициозных планах по созданию первого в мире одноступенчатого орбитального корабля, который не только станет многоразовым, но и будет использовать существующую инфраструктуру для взлета и посадки.

Изображение космического самолета в условиях полета. Radian реклама

Запуск космического аппарата в космос всегда предусматривал вертикальный взлет. Единственным исключением из этого правила были запуски Virgin Galactic и Virgin Orbit, которые взлетали горизонтально, но для достижения орбиты использовали вторую ступень. Однако компания Radian Aerospace уверена, что одноступенчатый космоплан действительно возможно создать, и это позволит не только упростить управление, но и сделать его экономически выгодным.

Идея одноступенчатого космоплана не является чем-то совершенно новым. Как сообщает Ars Technica, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) совместно с компанией Boeing разрабатывало одноступенчатую многоразовую ракету-носитель под названием VentureStar или X-33. Однако на рубеже тысячелетий программу пришлось свернуть, поскольку технология композитных материалов, использовавшаяся для создания ракеты, на тот момент еще не была отработана.

Технический директор программы в компании Boeing, Ливингстон Холдер, предложил новую концепцию. Он стал одним из основателей компании Radian, которая уже завершила испытания своего первого полномасштабного двигателя, сообщает Ars Technica. В настоящее время команда разрабатывает свой первый космический самолет Radian One, который сможет доставить в космос пять человек и 5 000 фунтов (2 267 кг) груза.

Radian One, оснащенный тремя жидкотопливными двигателями, будет взлетать с обычной взлетно-посадочной полосы, подниматься на небольшую высоту и запускать свои ракетные двигатели для выхода на орбиту. Там он сможет находиться в течение пяти дней, а затем вернуться в атмосферу. Крылья самолета позволят ему приземлиться на любую взлетно-посадочную полосу длиной 10 000 футов (3 048 м), а затем дозаправиться и взлететь для нового полета менее чем за 48 часов. И все это без необходимости в строительстве башни, которая может поймать самолет в воздухе.

Представители компании уверены в успехе, поскольку после того как была закрыта программа X-33, прошло много времени, и технология создания легких композитов хорошо отработана. Другое препятствие, связанное с финансированием, - это работы по развитию, которые также были частично решены благодаря успеху SpaceX, которая продемонстрировала приток частного капитала в космические полеты, сказал Холдер в интервью Ars Technica.

В своем пресс-релизе компания заявила, что у нее есть соглашения о проведении запусков с коммерческими космическими станциями, производителями космической техники, спутниковыми и транспортными компаниями. Если все пойдет хорошо, компания планирует запустить свой космический аппарат к концу текущего десятилетия.

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Источник: https://www.prnewswire.com/news-releases/radian-aerospace-emerges-from-stealth-announces-seed-funding-led-by-fine-structure-ventures-301463373.html