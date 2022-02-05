В ноябре прошлого года мы писали, что британский пациент получил первый в мире 3D-печатный протез глаза. И поскольку технологии 3D-печатных протезов развиваются такими высокими темпами, нет ничего удивительного в известии об очередном блестящем применении этого метода.
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На днях польский производитель 3D-принтеров Zortrax Inventure рассказал историю студента Мацея Щепаньского, который разрабатывает и создает 3D-печатные протезы для травмированных собак. Благодаря новым протезам собаки-инвалиды обретают новую жизнь.
3D-печатные протезы
Мацей заканчивает на последний курс ветеринарного факультета Вроцлавского университета наук об окружающей среде и жизни и изучает ветеринарную хирургию в части ортопедии животных. Исследования Щепаньского в области 3D-печати начались, когда он заметил, что использование протезов для животных в Польше не так популярно, как, например, в США. Поэтому он решил самостоятельно разобраться с этой проблемой. "Я хотел создать протезы, которые улучшили бы качество жизни животного, которое будет их использовать", - поделился Щепаньский.
Его первыми пациентами стали Соня и Лето, две собаки, ставшие жертвами трагических дорожно-транспортных происшествий. Чтобы помочь этим очаровательным существам, Мацей изготовил из альгината (съедобного полисахарида естественного происхождения, содержащегося в бурых водорослях) формы для слепков травмированных конечностей, которые затем заполнил специальным керамическим гипсом.
Трехдневный процесс
Затем юный биотехнолог отсканировал гипсовые слепки и создал цифровую 3D-модель будущего протеза. Весь процесс от начала до конца занял у него не более трех дней. "Благодаря 3D-печати я смог создать индивидуальные протезы, отвечающие особым потребностям животного", - говорит Щепаньски. "Мне больше не нужно отдавать эту работу сторонним организациям на аутсорсинг".
Напечатанные компоненты включают в себя гнездо, которое удерживает травмированную лапу собаки и элемент, который соприкасается с землей. Затем с помощью винтов все компоненты собираются вместе; внутрь получившейся 3D-печатной гильзы для повышения комфорта животного помещается слой ткани. Лабрадору Лето понадобилось все 15 минут, чтобы привыкнуть к своему новому протезу и начать передвигаться как здоровое животное. За последние годы 3D-печать сделала много шагов вперед, достигнув многого в технологическом плане, но это, возможно, одно из самых милых её применений.
Источники:
https://zortrax.com/blog/the-superhero-of-3d-printing-how-veterinary-medicine-can-benefit-from-the-am-technology/