Одной из собак понадобилось всего 15 минут, чтобы освоиться с новым протезом.

В ноябре прошлого года мы писали, что британский пациент получил первый в мире 3D-печатный протез глаза. И поскольку технологии 3D-печатных протезов развиваются такими высокими темпами, нет ничего удивительного в известии об очередном блестящем применении этого метода.

реклама

На днях польский производитель 3D-принтеров Zortrax Inventure рассказал историю студента Мацея Щепаньского, который разрабатывает и создает 3D-печатные протезы для травмированных собак. Благодаря новым протезам собаки-инвалиды обретают новую жизнь.

Лабрадор Лето на своей первой прогулке с 3D-печатным протезом, который изготовил Мацей. Zortrax

3D-печатные протезы

Мацей заканчивает на последний курс ветеринарного факультета Вроцлавского университета наук об окружающей среде и жизни и изучает ветеринарную хирургию в части ортопедии животных. Исследования Щепаньского в области 3D-печати начались, когда он заметил, что использование протезов для животных в Польше не так популярно, как, например, в США. Поэтому он решил самостоятельно разобраться с этой проблемой. "Я хотел создать протезы, которые улучшили бы качество жизни животного, которое будет их использовать", - поделился Щепаньский.

Его первыми пациентами стали Соня и Лето, две собаки, ставшие жертвами трагических дорожно-транспортных происшествий. Чтобы помочь этим очаровательным существам, Мацей изготовил из альгината (съедобного полисахарида естественного происхождения, содержащегося в бурых водорослях) формы для слепков травмированных конечностей, которые затем заполнил специальным керамическим гипсом.

3D-печатные элементы протеза собаки до сборки (слева). Собранный 3D-печатный протез (справа). Zortrax

Трехдневный процесс

Затем юный биотехнолог отсканировал гипсовые слепки и создал цифровую 3D-модель будущего протеза. Весь процесс от начала до конца занял у него не более трех дней. "Благодаря 3D-печати я смог создать индивидуальные протезы, отвечающие особым потребностям животного", - говорит Щепаньски. "Мне больше не нужно отдавать эту работу сторонним организациям на аутсорсинг".

Мацей Щепаньский с одним из своих пациентов.

Напечатанные компоненты включают в себя гнездо, которое удерживает травмированную лапу собаки и элемент, который соприкасается с землей. Затем с помощью винтов все компоненты собираются вместе; внутрь получившейся 3D-печатной гильзы для повышения комфорта животного помещается слой ткани. Лабрадору Лето понадобилось все 15 минут, чтобы привыкнуть к своему новому протезу и начать передвигаться как здоровое животное. За последние годы 3D-печать сделала много шагов вперед, достигнув многого в технологическом плане, но это, возможно, одно из самых милых её применений.

анонсы и реклама 3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% -40% в Киберпонедельник в Ситилинке Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно <b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Источники:

https://zortrax.com/blog/the-superhero-of-3d-printing-how-veterinary-medicine-can-benefit-from-the-am-technology/