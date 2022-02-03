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Калифорнийская компания Valkyrie разработала eVTOL с возможностями реактивного самолёта и амфибии
Концепт HoverJet Guardian авиакомпании Valkyrie сочетает в себе три режима работы: самолет, корабль на воздушной подушке, амфибия
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Компания Valkyrie Systems Aerospace из Рино выиграла исследовательский грант от ВВС США на дальнейшую разработку своего уникального концепта HoverJet Guardian, которая объединяет в себе электрический VTOL, скоростной реактивный самолет с возможностями амфибии и судна на воздушной подушке.

Концепт HoverJet Guardian авиакомпании Valkyrie 

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Концептуальная задача программы AFWERX - High-Speed Vertical Takeoff and Landing (HSVTOL), заключается в том, что военные предлагают частным компаниям поделиться своими идеями, которые в конечном итоге позволят создать самолеты VTOL нового поколения, которые смогут летать намного быстрее, чем нынешние машины VTOL, такие как V-22 Osprey..

Концепт HoverJet Guardian авиакомпании Valkyrie, идеально соответствует этим требованиям. По сути, он представляет собой мощное, опционально управляемое реактивное воздушное судно со встроенной электрической системой VTOL.

Система VTOL, по-видимому, использует схему квадрокоптера, четыре стойки (или, возможно, даже восемь, установленных соосно) расположены прямо в крыльях. Они позволяет ему плавно подняться над землей, после чего  за дело берутся турбовентиляторные двигатели Pratt & Whitney 545c, развивающие суммарную горизонтальную тягу в 8 200 фунтов.

Этим компактным вентиляторам придется потрудиться над максимальной взлетной массой (MTOW). Valkyrie Systems Aerospace

 

В результате, как утверждает Valkyrie, крейсерская скорость самолета будет составлять 340 миль в час (547 километров в час), максимальная скорость на трансзвуке - 700 миль в час (1127 километров в час), а продолжительность полета на высоте до 40 000 футов (12 192 метра) составит 15 часов.

Да это не самый маленький аппарат. При габаритах 7,3 x 9,1 x 1,8 метра он весит около 1900 килограмм без учета топлива и полезной нагрузки. Если учесть вес топлива, пилота и/или до 900 кг груза, то эта компактная система VTOL должна будет поднять самолет с максимальной взлетной массой 5 450 килограмм.

Valkyrie утверждает, что эти самолеты смогут работать в режимах амфибии и судна на воздушной подушке. Valkyrie Systems Aerospace

 

Это значительно тяжелее, чем Joby S4, который, как утверждается, весит около 4 000 килограмм, и при этом использует гораздо меньше двигателей. С другой стороны, поскольку самолёт будет работать в основном на реактивном топливе, хранение энергии не будет проблемой, а электрические системы могут быть настроены на высокую мощность, в ущерб экономичности.

Кроме того Guardian способен садиться на воду и могут работать в "трех режимах: самолет, судно на воздушной подушке и амфибия". Каким именно образом работает режим на воздушной подушке, на данный момент неясно, но самолет VTOL, способный взлетать и садиться практически на любую поверхность, а затем преодолевать звуковой барьер в воздухе, явно будет очень эффективной платформой.

Компания Valkyrie, основанная бывшими командирами подразделений спецопераций, предлагает передовую, современную систему управления и дистанционного контроля полетов для выполнения пилотируемых и беспилотных воздушных, наземных и морских задач для всех видов вооруженных сил страны. (ссылка на видео https://vimeo.com/434571430)

"Что делает Eagle уникальным", - заявляют в Valkyrie, - "это запатентованная система управления вектором тяги, запатентованная технология, которая позволяет ему работать практически на любой местности и/или в неблагоприятных условиях".

"Конкурс концепций HSVTOL выявил впечатляющий диапазон и калибр решений, которые помогут нам понять, как создать новый класс воздушных транспортных средств", - сказал Рид Мелвилл, директор по инновациям Исследовательской лаборатории ВВС (AFRL). "Мы считаем, что организации, отобранные для получения инвестиций в исследования рынка на данном этапе, обладают потенциалом для создания действительно революционных инноваций".

Недавно мы сообщали об американской компании Radian которая ведёт разработку космического аппарата горизонтального взлета и посадки. Космический самолет может приземлиться буквально на любую взлетно-посадочную полосу длиной около 3000 метров. Летательный аппарат сможет отправить в космос пять пассажиров или примерно 5 000 фунтов (2 268 килограмм) груза.

Транспортное управление Словакии официально выдали разрешение на эксплуатацию аэромобиля компании Klein Vision. Серийные образцы AirCar начнут эксплуатационные испытания уже в этом году. Автомобиль будет оснащен двигателем мощностью 300 лошадиных сил и будет развивать скорость до 186 миль/час (300 километров в час). Дальность полета транспортного средства составит 1000 километров.

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Источники: Valkyrie Systems Aerospace
 https://www.valkyrieuav.com/

#наука #техгология #evtol
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