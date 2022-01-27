Это произойдет 4 марта, но с Земли столкновение нельзя будет увидеть

Вторая ступень одной из ракет Falcon 9 компании SpaceX вышла на окололунную орбиту и должна столкнуться с Луной 4 марта, сообщает Билл Грей, создатель программы, предназначенной для отслеживания астероидов, комет и других околоземных объектов (например, мусора при запуске).

реклама

Несмотря на то, что ни жизни людей, ни машины, ни научные миссии не пострадают, данные свидетельствуют о том, что Falcon 9 предназначен для "определенного удара", - говорится в сообщении Грея.

SpaceX впервые столкнется с Луной

Отработавшая свой срок ступень ракеты Falcon 9 должна упасть в районе экватора Луны 4 марта, но, к сожалению, мы не увидим даже слабых отблесков в ночном небе. "Для тех, кто спрашивает: да, старая вторая ступень Falcon 9, оставленная на орбите в 2015 году, врежется в Луну 4 марта", - написал в Твиттере известный астроном Джонатан Макдауэлл из Смитсоновского центра астрофизики Гарвардского университета. "Это конечно любопытно, но ничего особенного". Достаточно одного взгляда на поверхность Луны, чтобы понять, что он абсолютно прав: наш спутник подвергается ударам космических объектов с тех пор, как она сформировалась миллиарды лет назад. И мы ничего не можем с этим поделать".

В другом твите Макдауэлл сообщил, что "объекты, оставленные на цислунарной орбите (орбита между Землей и Луной), нестабильны - в конечном итоге они либо врежутся в Луну или Землю, либо будут выброшены на солнечную орбиту", таким образом, подтвердив, что это не было преднамеренное столкновение с Луной. Конкретно эта ракета Falcon 9 взлетела с мыса Канаверал во Флориде 11 февраля 2015 года, как и многие другие после нее. Данная миссия была уникальной поскольку это был первый запуск от компании Илона Маска, который вывел в космическое пространство исследовательский спутник.

.

Когда-нибудь мы сможем наблюдать как космический мусор падает на Луну

Обсерватория NOAA "Deep Space Climate Observatory", также называемая DSCOVR, успешно переместилась в первую точку Лагранжа (L1) между Солнцем и Землей.NOAA использует новейшее оборудование для мониторинга солнечных ветров в режиме реального времени, что является важнейшим аспектом. Космический аппарат DSCOVR прибыл в гравитационно нейтральную область находящуюся примерно в 932 000 миль (1,5 млн километров) от Земли, но ракета Falcon 9 не повторила его траекторию. Вторая ступень "находилась достаточно высоко, чтобы у нее не хватило топлива для возвращения в атмосферу Земли" и "не хватало энергии для выхода из гравитационной системы Земля-Луна, поэтому она двигалась по несколько хаотичной орбите" с 2015 года, говорится в отчете Ars Technica.

И теперь вторая ступень ракеты Falcon 9 врежется в поверхность Луны со скоростью 1,6 мили в секунду (2,59 километра в секунду). К сожалению, "сам удар мы не увидим", - пишет Грей в своем сообщении, поскольку " основная часть Луны закроет обзор, и даже если бы удар пришелся на ближнюю сторону, он произойдет через пару дней после Новолуния", то есть в более темной области. Но не стоит волноваться по этому поводу. В условиях стремительно растущего количества космического мусора на фоне ускоряющейся космической гонки, случайные обломки будущих космических миссий наверняка забросают нашего ближайшего соседа новыми кусками металла. Это лишь вопрос времени.

анонсы и реклама -37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 2060 12Gb подешевела на 21000р Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Недавно Илон Маск заявил, что изменение демографической обстановке на планете может нарушить его планы по освоению Марса. "Если уж на Земле мало людей, то для Марса их точно не хватит", написал он в твиттере. Неделей раньше он поделился видеокадрами своей мегабашни для запуска и улавливания космических аппаратов Starship /Super Heavy.