Илон Маск переживает, что изменение демографической ситуации в мире может нарушить его планы по колонизации Марса. "Если на Земле мало людей, то на Марсе их точно не хватит", заявил он.

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Генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск написал в Твиттере, чтобы посетовать на возможный демографический коллапс, связанный с падением уровня рождаемости в мире. В своем Твиттере Маск также поделился сообщениями BBC и NPR за 2020 и 2021 годы, которые предупреждают о " снижении рождаемости".

Илон Маск - генеральный директор компаний Tesla и SpaceX. Daniel Oberhaus/Flickr реклама

Сокращение численности населения, вероятно, не самая худшая новость в мире, который уже ведет борьбу за воду и пока не придумал, как он сможет прокормить 10 миллиардов человек к 2050 году. Повышение глобальной температуры и сокращение площади лесов также являются проблемами, которые необходимо решать, и возможно мы почувствуем некоторое облегчение, если население не будет стремительно расти в ближайшее время.

Однако Маск, похоже, больше всех обеспокоен сокращением численности населения. В прошлом месяце издание Business Insider сообщило, что человеческая цивилизация может рухнуть, если не остановить падение рождаемости.

По данным Национального центра медицинской статистики, уровень рождаемости в США намного ниже коэффициента замещения, который необходим для смены поколения, сообщает NPR. Гипотетическая группа из 1000 женщин должна родить 2100 детей, чтобы достичь уровня замещения, но в настоящее время этот показатель составляет около 1600 рождений, что является самым низким показателем с 1979 года.

Показатели снижаются не только в США, но и в других частях мира, поскольку в 183 из 195 стран уровень рождаемости ниже уровня воспроизводства населения, сообщает Би-би-си. Ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Lancet, Би-би-си сообщает, что к 2100 году число 80-летних людей возрастет с нынешних 141 миллиона до 866 миллионов. Это создаст мир, сильно отличающийся от того, в котором мы живем сейчас, и потребует серьезного переосмысления глобальной политики и устройства общества.

Возможно, предупреждение Маска прозвучало на фоне этих событий, но он продолжил принижать их значение, связав с планами своей компании по отправке людей на Марс.

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Прогнозы ООН - полная чушь. Просто умножьте количество родившихся в прошлом году на продолжительность жизни. Учитывая тенденцию к снижению рождаемости, это лучший вариант, если он не изменится.

Всего пару дней назад Маск предупреждал, что проблема расширяющегося Солнца требует от людей изучения межпланетной жизни, но сокращение населения определенно ставит крест на его планах.

Однако неясно, осознает ли Маск причины сокращения населения или нет. За последние несколько десятилетий все больше женщин получили образование, вышли на рынок труда и стали финансово независимыми, получили доступ к контрацепции и, что самое главное, получили право голоса в вопросах рождения детей.

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BBC сообщила, что для повышения рождаемости страны пытались использовать материальные поощрения, дополнительные отпуска и бесплатный уход за детьми, что вряд ли понравится Маску. Поскольку генеральный директор Tesla по всей видимости не заинтересован в том, чтобы внести свой вклад, как это было в тот раз, когда Организация Объединенных Наций заявила о возникшем гуманитарном кризисе.

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