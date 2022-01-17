VTOL из углеродного волокна имеет размах крыльев 1 300 мм и весит 3,8 кг. Два двигателя питаются от литий-полимерного аккумулятора емкостью 12 Ач, одного заряда которого хватает на 60 минут полета

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Хотя беспилотники с фиксированным крылом могут летать дальше и быстрее, чем мультикоптеры, для их взлета и посадки обычно требуются взлетно-посадочная полоса. Летающий крылатый дрон Vetal решает эту задачу используя довольно необычный дизайн "хвостового оперения - tail-sitter".

Как сообщается, беспилотник Vetal готов взлететь всего через две минуты после того, как его установили на землю. HG Robotics реклама

Начнем с того, что уже существует множество дронов VTOL (вертикального взлета и посадки), которые используют несколько горизонтальных пропеллеров для взлета, как вертолет, а затем переключаются на один или несколько тянущих вертикальных пропеллеров и крыло для горизонтального полета. Хотя такая схема определенно работает, она может быть сложной с механической точки зрения, к тому же горизонтальные пропеллеры не используются, а лишь создают сопротивление и увеличивают вес.

Беспилотник Vetal, выполняющий вертикальный взлет. HG Robotics

Беспилотники типа "Tail-sitter" используют другой подход. Как следует из названия, при взлете и посадке они стоят на своей хвостовой части носом вверх. Чтобы перейти в режим полета вперед, они просто поворачиваются в воздухе вперед и те же пропеллеры, которые отрывали их от земли, теперь двигают их вперед.

Беспилотник Vetal на выставке. HG Robotics

Двухвинтовой Vetal, произведенный тайской компанией HG Robotics, является одним из новейших подобных дронов, появившихся на рынке. Разработанный для таких задач, как съемка сельскохозяйственных угодий и общее наблюдение, он имеет размах крыльев 1 300 мм (4,3 фута) и корпус из углеродного волокна, при этом вес летательного аппарата, составляет всего 3,8 кг (8,4 фунта). Два двигателя питаются литий-полимерной батареи емкостью 12 Ач, одного заряда которой хватает на 60 минут полета.

Как сообщается, вес беспилотника Vetal составляет всего 3,8 кг, без учета полезной нагрузки. HG Robotics

В прямом полете дрон развивает максимальную скорость 90 километров в час (56 миль в час) и крейсерскую скорость 54 километра в час (34 мили в час). Он может нести полезную нагрузку весом до 800 граммов (1,8 фунта), которая может состоять из различных типов датчиков и/или камер - все они могут быть установлены и сняты с помощью быстросъемного механизма.





Используя модуль 4G/5G, Vetal может поддерживать связь со своим оператором на расстоянии до 7 км (4 мили). Как и в случае с большинством промышленных дронов, им можно управлять дистанционно в режиме реального времени или запрограммировать его на следование по заранее заданному маршруту. В последнем случае для навигации используется комбинация GPS и GNSS (глобальная навигационная спутниковая система).

Дрон Vetal можно заказать уже сейчас на сайте HG Robotics. Как стало известно, цена начинается с 23 000 долларов США.

В том время как тайваньские специалисты разрабатывают небольшие БПЛА предназначенные в основном для сельскохозяйственных задач и общего наблюдения, военные США тестируют подводные дроны. Проект DARPA Manta-Ray уже вошел во вторую фазу испытаний.

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Сайт компания производителя: https://www.hiveground.com/vetal/vetal-specification/