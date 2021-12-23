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Военные США тестируют подводные дроны. Проект DARPA Manta-Ray вошел во вторую фазу
Военные по всему миру сосредоточились на воздушных беспилотниках. В рамках проекта DARPA планируется отправить беспилотник под воду на несколько месяцев
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Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA) подписало контракты на реализацию второй фазы своего проекта беспилотных подводных аппаратов (UUV) под названием Manta-Ray, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Демонстрационные концепты Manta Ray будут построены в ближайшее время. DARPA

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Когда речь заходит о беспилотниках, обычно на ум приходят воздушные аппараты. В интернете чуть ли не каждый день появляются новости о дронах всех размеров и форм, о тех, которые можно восстановить, о тех, которые являются одноразовыми и о многих других. Риск для жизни военнослужащих в военно-морских операциях ничем не отличается, поэтому в 2020 году DARPA начала программу Manta-Ray.

Как заявляет DARPA, целью программы является разработка подводного аппарата, способного работать без участия человека, в том числе в целях материально-технической поддержки или ремонта. UUV должны находиться под водой продолжительное время и поэтому должны обладать чрезвычайно высокой живучестью.

Как показано на видеоролике, UUV будет работать на предельных глубинах, а также способен нести дополнительную полезную нагрузку, которая будет выполнять различные задачи. Такие полезные нагрузки могут быть восстанавливаемыми, что означает, что UUV должен иметь инфраструктуру для их подзарядки и повторного использования. В своей ранней версии, судя по всему, UUV не будет выполнять боевые функции, однако ситуация может быстро измениться, как это уже было раньше с беспилотными летательными аппаратами.

В рамках программы Manta Ray планируется разработать беспилотные подводные аппараты (UUV), способные функционировать в течение длительного времени без необходимости в логистической или технической поддержке. DARPA

Фаза 1 программы включала предварительные испытания по регулированию энергопотребления, защитой от  коррозии и обрастания  на аппаратах, обходу препятствий во время миссий и завершилась проверкой качества конструкции, которая продемонстрировала ее надежность и готовность к переходу к следующей фазе. Два основных подрядчика, Northrop Grumman Systems Corporation и Martin Defense Group, заключили контракты на выполнение второго этапа программы, и будут разрабатывать полноразмерные демонстрационные аппараты.  

"Программа Manta Ray совершила значительный прорыв в создании автономных подводных аппаратов с полезной нагрузкой, способных работать независимо от экипажа или инфраструктуры поддержки. Manta Ray занимает уникальное положение, позволяющее одновременно представить новый класс подводного аппарата и одновременно содействовать внедрению ключевых технологий для реализации других стратегически важных подводных кампаний", - сказал руководитель проекта Manta Ray, CDR Кайл Ворнер.

Ранее в этом году ВМС США объявили о строительстве центра для испытаний надводных и подводных беспилотников, о чем сообщал Breaking Defense.

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Источник: https://www.darpa.mil/news-events/2021-12-20

#сша #darpa #manta-ray
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