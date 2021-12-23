Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA) подписало контракты на реализацию второй фазы своего проекта беспилотных подводных аппаратов (UUV) под названием Manta-Ray, сообщается в пресс-релизе ведомства.
реклама
Когда речь заходит о беспилотниках, обычно на ум приходят воздушные аппараты. В интернете чуть ли не каждый день появляются новости о дронах всех размеров и форм, о тех, которые можно восстановить, о тех, которые являются одноразовыми и о многих других. Риск для жизни военнослужащих в военно-морских операциях ничем не отличается, поэтому в 2020 году DARPA начала программу Manta-Ray.
Как заявляет DARPA, целью программы является разработка подводного аппарата, способного работать без участия человека, в том числе в целях материально-технической поддержки или ремонта. UUV должны находиться под водой продолжительное время и поэтому должны обладать чрезвычайно высокой живучестью.
Как показано на видеоролике, UUV будет работать на предельных глубинах, а также способен нести дополнительную полезную нагрузку, которая будет выполнять различные задачи. Такие полезные нагрузки могут быть восстанавливаемыми, что означает, что UUV должен иметь инфраструктуру для их подзарядки и повторного использования. В своей ранней версии, судя по всему, UUV не будет выполнять боевые функции, однако ситуация может быстро измениться, как это уже было раньше с беспилотными летательными аппаратами.
В рамках программы Manta Ray планируется разработать беспилотные подводные аппараты (UUV), способные функционировать в течение длительного времени без необходимости в логистической или технической поддержке. DARPA
Фаза 1 программы включала предварительные испытания по регулированию энергопотребления, защитой от коррозии и обрастания на аппаратах, обходу препятствий во время миссий и завершилась проверкой качества конструкции, которая продемонстрировала ее надежность и готовность к переходу к следующей фазе. Два основных подрядчика, Northrop Grumman Systems Corporation и Martin Defense Group, заключили контракты на выполнение второго этапа программы, и будут разрабатывать полноразмерные демонстрационные аппараты.
"Программа Manta Ray совершила значительный прорыв в создании автономных подводных аппаратов с полезной нагрузкой, способных работать независимо от экипажа или инфраструктуры поддержки. Manta Ray занимает уникальное положение, позволяющее одновременно представить новый класс подводного аппарата и одновременно содействовать внедрению ключевых технологий для реализации других стратегически важных подводных кампаний", - сказал руководитель проекта Manta Ray, CDR Кайл Ворнер.
Ранее в этом году ВМС США объявили о строительстве центра для испытаний надводных и подводных беспилотников, о чем сообщал Breaking Defense.