Этот архитектурный проект похож на город, который, как будто, прибыл из другого мира, и возможно, в один прекрасный момент опять отправится в иное измерение.

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Нет ничего удивительного в том, что многие любят архитектуру и чудеса инженерной мысли. В прошлом мы представляли вам интересные проекты домов и различные дизайнерские решения будь то роскошная суперяхта, вдохновленная дельфинами с необычным корпусом и большим проемом посередине, или концепт летающего катамарана на солнечных элементах для комфортных путешествий по воде или воздуху.

MAD Architects & China Academy of Building Research реклама

Сегодня мы представляем вам невероятное творение архитектурно-дизайнерской компании MAD Architects под руководством Ма Янсуна в сотрудничестве с Академией строительных исследований Китая (CABR - China Academy of Building Research). Эти организации совместными усилиями выиграли международный конкурс на разработку проекта международного круизного центра Cuntan для мегаполиса Чунцин, Китай, и его воплощение в жизнь не может не вызывать восхищения.

MAD Architects & China Academy of Building Research

Что же представляет собой это чудо архитектуры? Это грузовой терминал площадью 216 535 квадратных футов (66 000 квадратных метров), расположенный в новом районе Лянцзян города Чунцин на территории порта Кунтан, который открывает выход к реке Янцзы.

MAD Architects & China Academy of Building Research

"В Чунцине есть горы и много воды", - говорится в заявлении компании Yansong. "Однако река Янцзы - это не только естественный ландшафт Чунцина. Из-за деятельности людей, такой как судоходство и индустриальный транспорт, этот горный мегаполис пропитан энергией и движением. Наша цель - трансформировать эту энергию в Чунцине из энергии индустриального мира в энергию, которая стимулирует воображение. Люди могут почувствовать здесь кинетическую энергию города, а также увидеть общественное пространство будущего".

MAD Architects & China Academy of Building Research

MAD имеет амбициозные планы по превращению этой территории в современный круизный терминал площадью 216 535 квадратных футов (66.000 квадратных метров), в котором будет располагаться круизный порт площадью 4900 квадратных футов (15.000 квадратных метров) и торговые помещения площадью 164.000 квадратных футов (50.000 квадратных метров).

MAD Architects & China Academy of Building Research

Архитекторы MAD рассказали, что на разработку проекта, напоминающего инопланетный мир, их вдохновили огромные оранжевые мостовые краны транспортных терминалов. Янсун сказал, что он хотел, чтобы архитектура отражала промышленные цвета прошлого и создавала город, который как будто прибыл из другого мира и может быть однажды снова отправится в далекое путешествие.

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Строительство объекта должно начаться в ноябре 2022 года.