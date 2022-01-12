Для Пьерпаоло Лаззарини не чуждо стремление к новым дизайнерским решениям будь то суперяхта, вдохновленная дельфинами, катамаран вдохновленный крабами, ретрофутуристические летающие электромобили или город из плавающих пирамид. Его последняя работа, Air Yacht, задумана для комфортных путешествий по воде или по воздуху на двух аэростатах наполненных гелием.
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Отступив от классического подхода к конструкции дирижабля в виде одного большого воздушного шара, Air Yacht больше похожа на гигантский катамаран с двумя аэростатами длиной 492 фута (150 метров), объединенными между собой центральной палубой длиной 80 и шириной 10 метров. На ней же располагается каюта владельца судна с 360-градусным панорамным видом, просторная обеденная зона и гостиная. На внешних бортах дирижаблей также располагаются смотровые окна, которые обеспечивают обзор из пяти отдельных апартаментов с ванными комнатами.
Эти сдвоенные воздушные корабли из углеродных волокон представляют собой сотовые "ульи", в которых хранится 14,1 млн. кубических футов (400 000 кубических метров) сжатого гелия, позволяющего перемещаться на скоростью 60 узлов (69 миль в час или 111 километров в час) в течение 48 часов. Восемь противовращающихся электро-двигательных установок расположенных по бокам получают энергию от сверхлегких солнечных панелей, которые украшают верхнюю часть судна.
Двигатели также будут поворачиваться, чтобы направлять дирижабль вниз и садиться на воду, а система сброса давления газа и балластных якорей будет поддерживать его на воде, где "надувной модуль" позволяет двигаться со скоростью до 5 узлов (6 миль в час, 9 километров в час). На верхней части центральной палубы есть место для размещения опциональной вертолетной площадки (а почему бы и нет!), что позволит добираться до мест, которые не смогут вместить массивный дирижабль-амфибию.
Лаззарини ориентируется скорее на частных заказчиков, чем на туристические компании. Принимая во внимание предполагаемую космическую цену на такое транспортное средство, если оно когда-нибудь вообще материализуется, этот рынок вероятно будет весьма ограниченным - особенно учитывая, что большинство миллиардеров в наши дни, похоже, вкладывают свои деньги в транспортные средства, которые поднимаются немного выше. Тем не менее, все это не мешает ему быть великолепным дизайнерским решением.
Сайт дизайн студии - Lazzarini Design Studio: https://www.lazzarinidesignstudio.com/projects