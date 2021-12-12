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Этот непростой год был наиболее благоприятным для уменьшения размеров жилья, и сейчас, когда приближается 2022 год, новостное издание New Atlas выбрало самые любопытные, инновационные и тщательно продуманные примеры небольших домов, представленных в течение года.

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Подборка лучших миниатюрных домов 2021 года была тщательно отобрана, чтобы отразить то невероятное разнообразие, которое представлено в архитектуре крошечных домов.

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Так что наряду с классическими домами на колесах, размеры которых различаются от компактных моделей для регулярных поездок до огромных монстров, которые, скорее всего, никогда не покинут пределы своего участка, в список также вошли: инновационный дом, построенный с помощью 3D-принтера, жилище на базе морского контейнера и даже строение, которое можно сложить как конструктор для удобной транспортировки.

Magnolia V7 проект компании Minimaliste

Компания Minimaliste уже много лет совершенствует свою популярную модель Magnolia, и эта седьмая версия предназначена для тех, кто хочет жить на колесах, не жертвуя при этом пространством и комфортом традиционного дома.

Magnolia V7, от Minimaliste, имеет общую длину 11,7 метра. Minimaliste

Гостиная Magnolia V7 получает много естественного света благодаря панорамному остеклению. Minimaliste Внутри Magnolia V7 поддерживается комфортная температура с помощью потолочного вентилятора и двух энергоэффективных мини-сплит систем. Minimaliste Magnolia V7 оформлена в современном стиле, навеянном скандинавским дизайном интерьера. Minimaliste реклама

При длине 11,7 м Magnolia V7 предлагает просторный интерьер, напоминающий квартиру, с большой гостиной и спальней, а также хорошо укомплектованной кухней. К тому же он хорошо утеплен и обладает очень высоким уровнем герметичности, что позволяет ему хорошо справляться с экстремальными температурами, как в жару, так и в холод.

Gaia от компании Pin-Up Houses

Концепт Gaia от чешской компании Pin-Up Houses - это дом, созданный на базе морского контейнера, обеспечивающий полное автономное питание с помощью солнечной энергии и системы сбора дождевой воды.

В основе дома - контейнер размером 6 x 2,4 метра, который был оборудован тентом на крыше и опускающейся террасой, управляемой с помощью лебедки. Внутреннее пространство занимает одна комната, которая служит одновременно жилой и спальной зоной. Кроме того, здесь есть мини-кухня и раздельный санузел.

Gaia от Pin-Up Houses - это недорогой дом из морского контейнера, строительство которого обошлось всего в 21 000 долларов. Jakub Zdechovan реклама Оригинальные двери грузового контейнера Gaia были оставлены на месте и используются для доступа в жилище. Jakub Zdechovan Gaia оснащена опускающейся террасой, которая управляется с помощью ручной лебедки. Jakub Zdechovan Интерьер Gaia в целом представляет собой одну большую комнату, а компактный диван-кровать служит одновременно спальней и гостиной. Jakub Zdechovan

Brette Haus

Крошечный домик Brette Haus отличается довольно странным дизайном. Несмотря на свою портативность, это миниатюрное жилище не стоит на колесах, как многие крошечные дома, а просто складывается для более удобного перемещения на автомобиле. По словам архитекторов, дом рассчитан на 100 переездов.

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Монтаж на новом месте занимает всего три часа и не требует постоянного фундамента. Интерьер прост, в зависимости от планировки он включает в себя гостиную, кухню и спальную комнату на втором этаже. Существует несколько вариантов домика, различающихся по размеру и типу электропитания.

Brette Haus построен преимущественно из CLT (перекрестно-ламинированной древесины). Brette Haus

Складная конструкция Brette Haus была создана для облегчения транспортировки. Brette Haus

Стоимость представленной модели Rustic начинается от 18 700 евро (примерно 22 000 долларов США) за самую базовую модель. Brette Haus

Brette Haus производится в Латвии и доступен по всей материковой Европе и Великобритании. Возможна доставка в США и Австралию за дополнительную плату. Brette Haus

Casa Ojala проект архитектора Беатрис Бонзаниго

Созданный архитектором Беатрис Бонзаниго прототип Casa Ojala не похож ни на один другой мини-домик, который когда-либо нам доводилось видеть. Он отличается универсальной внутренней планировкой и компактной мебелью, а управляемые с помощью ручного привода раздвижные стены позволят любителям приключений расслабиться, поспать и даже искупаться на открытом воздухе.

Этот дом цилиндрической формы имеет трансформируемый интерьер площадью 27 кв. м, в котором есть совмещенный санузел с ванной и душем. По лестнице можно попасть на открытую террасу, расположенную на крыше. Дополнительно предлагается базовая мини-кухня и солнечные батареи для энергоснабжения.

Дом Casa Ojala по проекту Беатрис Бонзаниго работает в автономном режиме и получает энергию от солнечных батарей. В нем также предусмотрена система сбора дождевой воды. Luca Miserocchi Стены Casa Ojala могут быть полностью открыты для тех, кто хотел бы спать и принимать ванну под открытым небом. Luca Miserocchi В Casa Ojala может быть оборудована ванная комната с ванной, раковиной и душем. Luca Miserocchi Площадь коттеджа Casa Ojala составляет всего 27 квадратных метров. Luca Miserocchi В Casa Ojala на крыше есть терраса, на которую можно подняться по лестнице. Luca Miserocchi

Nomad проект компании Minimaliste

Многие миниатюрные дома компании Minimaliste, такие как уже упомянутая Magnolia V7, представляют собой достаточно просторные и комфортабельные жилища, рассчитанные на то, что их можно перевезти на автомобиле и оставить на месте.

В проекте Nomad компания сохранила свой фирменный стиль прочного всесезонного домика, но предложила его в более компактной и удобной для транспортировки модели.

При длине всего 7,3 метра доступ в мобильный дом осуществляется с помощью аккуратной моторизованной складной платформы. В домике есть столовая - гостиная, вмещающая до четырех человек, которая может превращаться в спальное место для гостей. Рядом находится кухня и ванная комната, а также ещё одна спальня.

Nomad - компактный миниатюрный дом от фирмы Minimaliste длиной 7,3 м, предназначенный для путешествий в автономном режиме. Minimaliste Внутреннее пространство Nomad расположено на одном этаже и имеет общую площадь (примерно 15 кв. м). Minimaliste Кухня включает в себя плиту, работающую на пропане, духовку и стиральную машину. Minimaliste Вход в Nomad осуществляется через стеклянные раздвижные двери. Minimaliste

Te Whare Nukunuku Tiny House от компании Build Tiny

Уместить в доме длиной всего 6 метров грамотно спроектированную гостиную и спальню может оказаться непростой задачей, поэтому компания Build Tiny просто не стала утруждать себя. Вместо этого фирма использовала оригинальную подъемную кровать, чтобы разумно оптимизировать пространство внутри компактного жилища.

Крошечное жилище Te Whare Nukunuku уместилось на одном этаже и в дополнение к удивительной кровати, которая спускается с потолка с помощью ручного подъемного механизма, когда приходит время ложиться спать. Дом также включает в себя диван-кровать, компактную гостиную, кухню и ванную комнату.

Te Whare Nukunuku Tiny House, созданный компанией Build Tiny, имеет общую длину всего 6 м. Build Tiny Кровать в Te Whare Nukunuku Tiny House опускается на место, если его обитатели готовятся ко сну. Build Tiny Управление кроватью в Te Whare Nukunuku Tiny House осуществляется с помощью ручного механизма. Build Tiny Кухня включает холодильник/морозильник, микроволновую печь и посудомоечную машину. Build Tiny

Fibonacci House от компании Twente Additive Manufacturing

Компания Twente Additive Manufacturing, занимающаяся 3D-печатью, создала первый в Канаде 3D-печатный дом Fibonacci House. Бетонный микро-дом площадью всего 35 квадратных метров рассчитан на двух взрослых и двух детей.

Этот дом был построен с помощью 3D-принтера, который в течение 11 дней слой за слоем подавал цементную смесь, формируя основной секционный каркас здания. После завершения процесса печати секции соединялись друг с другом рабочими, которые также монтировали оконные рамы, дверь, крышу и устанавливали мебель. Внутри дома есть кухня, гостиная и ванная комната, а также антресоль с двумя удобными спальными местами.

Как следует из названия, дом Fibonacci House, от компании Twente Additive Manufacturing, был создан под влиянием от последовательности чисел Фибоначчи .Twente Additive Manufacturing Площадь дома Фибоначчи составляет всего 35 кв. м, а его интерьер оформлен в простом, утилитарном стиле. Twente Additive Manufacturing Fibonacci House расположен в поселке Kootenay Lake Village в городе Проктер, Британская Колумбия, Канада. Twente Additive Manufacturing В доме Фибоначчи есть ванная комната с душем, раковиной и туалетом. Twente Additive Manufacturing

Permanent Camping 2 от компании Casey Brown Architecture

Permanent Camping 2 - это необычный крошечный дом, облицованный гофрированной медью, разработан австралийской архитектурной студией Casey Brown Architecture. Строение представляет собой двухэтажную башенную конструкцию, с раскрывающимися наружу фасадами.

Такая конструкция позволяет полностью закрывать дом, если он не используется, и одновременно защищает жилище от сурового австралийского климата. Основной интерьер площадью 9 квадратных метров, выполненный в морском стиле, включает в себя дровяной камин, небольшую столешницу с конфоркой для приготовления пищи, медную раковину с водостоком, открытые полки и скрытое под полом хранилище.

Permanent Camping 2, разработанный Casey Brown Architecture, состоит из двухэтажной башенной конструкции, которая раскрывается наружу с помощью распахивающихся фасадов. Andrew Loiteron Конструкция позволяет дому полностью закрываться, когда он не используется, защищая жилище от сурового австралийского климата. Andrew Loiteron

Интерьер домика выполнен в духе морской тематики. Andrew Loiteron Две террасы выходят на восток и запад, значительно увеличивая площадь дома. Andrew Loiteron

Gawthornes Hut от компании Cameron Anderson Architects

С первого взгляда можно подумать, что концепт Gawthornes Hut площадью 40 квадратных метров (430 квадратных футов) от компании Cameron Anderson Architects похож на обыкновенный навес для хозяйственных нужд - и в этом есть определенный смысл. Это роскошный домик был спроектирован так, чтобы гармонировать с действующими строениями австралийской фермы и работать автономно благодаря системе сбора дождевой воды и солнечной панели установленной на крыше.

Все свободное пространство дома в основном занято большой открытой зоной, объединяющей гостиную, спальню и кухню. Кухня включает в себя двухконфорочную плиту, работающую на пропане, раковину, шкафчики, холодильник и барную стойку на два места. Рядом находится ванная комната, из которой открывается прекрасный вид благодаря панорамному остеклению. Приятным элементом является кирпичный дымоход, сохранившийся на участке от старого дома.

Утилитарный дизайн Gawthorne's Hut, разработанный Cameron Anderson Architects, напоминает навес для сена, который был установлен на территории фермы, но был разрушен во время урагана. Amber Creative

Внутреннее убранство Gawthorne's Hut в основном отделано деревом, но кирпичная кладка в ванной вносит некоторое разнообразие. Amber Creative

Домик Gawthorne's Hut питается от солнечных батарей, расположенных на крыше и подключенных к аккумуляторам. Amber Creative

Домик Gawthorne's Hut имеет открытую планировку, и большая часть свободного пространства разделена между гостиной/спальной зоной и мини-кухней. Amber Creative

Жилище Gawthorne Hut было тщательно продумано так, чтобы его окна и двери выходили на юг и обеспечивали естественную вентиляцию. Amber Creative

Redukt Individual Design No. 3 от компании Redukt

Польская компания Redukt получила заказ на проектирование небольшого дома для семьи из четырех человек и создала компактную модель, которая компенсирует свои небольшие размеры тем, что открывается наружу с помощью больших застекленных дверей, установленных с обеих сторон дома. Кроме того, дом работает от солнечных батарей, что обеспечивает его полную автономность.

Дом имеет в длину 7,2 метра. Внутри находится гостиная, которая благодаря панорамному остеклению практически всегда наполнена светом, а также спальня и ванная комната. Здесь также есть кухонная зона и вторая спальня в мансардном исполнении. Доступ к ней осуществляется по аккуратным откидным ступенькам, которые если не используются, экономят место.

Индивидуальный дизайн № 3 от компании Redukt имеет длину 7,2 м и оснащен двойными дверями с каждой стороны. Redukt

Redukt individual design № 3 включает в себя небольшую и базовую мини-кухню с раковиной, двухконфорочной плитой и шкафами. Redukt

Окна Redukt individual design № 3 закрываются специальными ставнями. Redukt

В спальне на первом этаже есть место для хранения вещей. Redukt