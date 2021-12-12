Поговорим о мини домах
Этот непростой год был наиболее благоприятным для уменьшения размеров жилья, и сейчас, когда приближается 2022 год, новостное издание New Atlas выбрало самые любопытные, инновационные и тщательно продуманные примеры небольших домов, представленных в течение года.
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Подборка лучших миниатюрных домов 2021 года была тщательно отобрана, чтобы отразить то невероятное разнообразие, которое представлено в архитектуре крошечных домов.
Так что наряду с классическими домами на колесах, размеры которых различаются от компактных моделей для регулярных поездок до огромных монстров, которые, скорее всего, никогда не покинут пределы своего участка, в список также вошли: инновационный дом, построенный с помощью 3D-принтера, жилище на базе морского контейнера и даже строение, которое можно сложить как конструктор для удобной транспортировки.
Magnolia V7 проект компании Minimaliste
Компания Minimaliste уже много лет совершенствует свою популярную модель Magnolia, и эта седьмая версия предназначена для тех, кто хочет жить на колесах, не жертвуя при этом пространством и комфортом традиционного дома.
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При длине 11,7 м Magnolia V7 предлагает просторный интерьер, напоминающий квартиру, с большой гостиной и спальней, а также хорошо укомплектованной кухней. К тому же он хорошо утеплен и обладает очень высоким уровнем герметичности, что позволяет ему хорошо справляться с экстремальными температурами, как в жару, так и в холод.
Gaia от компании Pin-Up Houses
Концепт Gaia от чешской компании Pin-Up Houses - это дом, созданный на базе морского контейнера, обеспечивающий полное автономное питание с помощью солнечной энергии и системы сбора дождевой воды.
В основе дома - контейнер размером 6 x 2,4 метра, который был оборудован тентом на крыше и опускающейся террасой, управляемой с помощью лебедки. Внутреннее пространство занимает одна комната, которая служит одновременно жилой и спальной зоной. Кроме того, здесь есть мини-кухня и раздельный санузел.
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Brette Haus
Крошечный домик Brette Haus отличается довольно странным дизайном. Несмотря на свою портативность, это миниатюрное жилище не стоит на колесах, как многие крошечные дома, а просто складывается для более удобного перемещения на автомобиле. По словам архитекторов, дом рассчитан на 100 переездов.
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Монтаж на новом месте занимает всего три часа и не требует постоянного фундамента. Интерьер прост, в зависимости от планировки он включает в себя гостиную, кухню и спальную комнату на втором этаже. Существует несколько вариантов домика, различающихся по размеру и типу электропитания.
Casa Ojala проект архитектора Беатрис Бонзаниго
Созданный архитектором Беатрис Бонзаниго прототип Casa Ojala не похож ни на один другой мини-домик, который когда-либо нам доводилось видеть. Он отличается универсальной внутренней планировкой и компактной мебелью, а управляемые с помощью ручного привода раздвижные стены позволят любителям приключений расслабиться, поспать и даже искупаться на открытом воздухе.
Этот дом цилиндрической формы имеет трансформируемый интерьер площадью 27 кв. м, в котором есть совмещенный санузел с ванной и душем. По лестнице можно попасть на открытую террасу, расположенную на крыше. Дополнительно предлагается базовая мини-кухня и солнечные батареи для энергоснабжения.
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Nomad проект компании Minimaliste
Многие миниатюрные дома компании Minimaliste, такие как уже упомянутая Magnolia V7, представляют собой достаточно просторные и комфортабельные жилища, рассчитанные на то, что их можно перевезти на автомобиле и оставить на месте.
В проекте Nomad компания сохранила свой фирменный стиль прочного всесезонного домика, но предложила его в более компактной и удобной для транспортировки модели.
При длине всего 7,3 метра доступ в мобильный дом осуществляется с помощью аккуратной моторизованной складной платформы. В домике есть столовая - гостиная, вмещающая до четырех человек, которая может превращаться в спальное место для гостей. Рядом находится кухня и ванная комната, а также ещё одна спальня.
Te Whare Nukunuku Tiny House от компании Build Tiny
Уместить в доме длиной всего 6 метров грамотно спроектированную гостиную и спальню может оказаться непростой задачей, поэтому компания Build Tiny просто не стала утруждать себя. Вместо этого фирма использовала оригинальную подъемную кровать, чтобы разумно оптимизировать пространство внутри компактного жилища.
Крошечное жилище Te Whare Nukunuku уместилось на одном этаже и в дополнение к удивительной кровати, которая спускается с потолка с помощью ручного подъемного механизма, когда приходит время ложиться спать. Дом также включает в себя диван-кровать, компактную гостиную, кухню и ванную комнату.
Fibonacci House от компании Twente Additive Manufacturing
Компания Twente Additive Manufacturing, занимающаяся 3D-печатью, создала первый в Канаде 3D-печатный дом Fibonacci House. Бетонный микро-дом площадью всего 35 квадратных метров рассчитан на двух взрослых и двух детей.
Этот дом был построен с помощью 3D-принтера, который в течение 11 дней слой за слоем подавал цементную смесь, формируя основной секционный каркас здания. После завершения процесса печати секции соединялись друг с другом рабочими, которые также монтировали оконные рамы, дверь, крышу и устанавливали мебель. Внутри дома есть кухня, гостиная и ванная комната, а также антресоль с двумя удобными спальными местами.
Permanent Camping 2 от компании Casey Brown Architecture
Permanent Camping 2 - это необычный крошечный дом, облицованный гофрированной медью, разработан австралийской архитектурной студией Casey Brown Architecture. Строение представляет собой двухэтажную башенную конструкцию, с раскрывающимися наружу фасадами.
Такая конструкция позволяет полностью закрывать дом, если он не используется, и одновременно защищает жилище от сурового австралийского климата. Основной интерьер площадью 9 квадратных метров, выполненный в морском стиле, включает в себя дровяной камин, небольшую столешницу с конфоркой для приготовления пищи, медную раковину с водостоком, открытые полки и скрытое под полом хранилище.
Gawthornes Hut от компании Cameron Anderson Architects
С первого взгляда можно подумать, что концепт Gawthornes Hut площадью 40 квадратных метров (430 квадратных футов) от компании Cameron Anderson Architects похож на обыкновенный навес для хозяйственных нужд - и в этом есть определенный смысл. Это роскошный домик был спроектирован так, чтобы гармонировать с действующими строениями австралийской фермы и работать автономно благодаря системе сбора дождевой воды и солнечной панели установленной на крыше.
Все свободное пространство дома в основном занято большой открытой зоной, объединяющей гостиную, спальню и кухню. Кухня включает в себя двухконфорочную плиту, работающую на пропане, раковину, шкафчики, холодильник и барную стойку на два места. Рядом находится ванная комната, из которой открывается прекрасный вид благодаря панорамному остеклению. Приятным элементом является кирпичный дымоход, сохранившийся на участке от старого дома.
Redukt Individual Design No. 3 от компании Redukt
Польская компания Redukt получила заказ на проектирование небольшого дома для семьи из четырех человек и создала компактную модель, которая компенсирует свои небольшие размеры тем, что открывается наружу с помощью больших застекленных дверей, установленных с обеих сторон дома. Кроме того, дом работает от солнечных батарей, что обеспечивает его полную автономность.
Дом имеет в длину 7,2 метра. Внутри находится гостиная, которая благодаря панорамному остеклению практически всегда наполнена светом, а также спальня и ванная комната. Здесь также есть кухонная зона и вторая спальня в мансардном исполнении. Доступ к ней осуществляется по аккуратным откидным ступенькам, которые если не используются, экономят место.
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