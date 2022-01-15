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Winnebago планирует построить первый в Америке полностью электрический дом на колесах
Концепт электрического автодома Winnebago будет представлен на выставке Florida RV SuperShow 2022. Прямую трансляцию можно будет увидеть в Facebook 18 января в 14:00 по восточному времени
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Прошло всего две недели с начала 2022 года, а он уже стал знаковым для электрических кемперов. Компания Winnebago вслед за Mercedes-Benz и Thor Industries объявила о планах по созданию полностью электрического автодома. Новый концепт Winnebago, дебют которого состоится всего через несколько дней, может стать первым полностью электрическим кемпером, если только он перейдет от концепции к производству.

Концепция Winnebago, судя по всему, похожа на электрический Ford Transit, но каким именно будет электрический Transit и в какой форме он будет представлять собой дом на колесах, еще предстоит выяснить. Winnebago

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Концепция нового электрического дома на колесах разрабатывалась подразделением компании Advanced Technology Group (ATG) в течение двух лет. ATG была создана в составе Winnebago Industries в 2019 году, ее задача - поиск и разработка новых технологий для использования в продуктах и услугах компании. Концепт электрического дома на колесах 2022 года станет первым публичным примером этой  работы, заявили в Winnebago.

Собственно, это пока все подробности об автомобиле Winnebago, что дает основания для многочисленных предположений о том, каким будет этот дом на колесах. Наиболее очевидным выбором был бы фургон-кемпер (автодом класса B), потому что он будет меньше, легче и проще в управлении, чем более крупные автодома класса A или C. Линии решетки радиатора, фар и бампера передней части Winnebago, представленной выше, соответствуют Ford Transit, фургону, который в настоящее время используется в автодоме Winnebago Ekko класса B+/C и использовался в прошлых кемперах компании.

Дом на колесах Winnebago Ekko на базе Ford Transit не является полностью электрическим, но он предлагает мощную автономную электрическую систему с литиевой батареей, заряжаемой от солнечных батарей, емкостью до 640 ампер-часов. Winnebago

 

В ноябре компания Ford объявила о начале отгрузки предсерийных версий своего электромобиля E-Transit с дальностью пробега 126 миль (202 километра). Пилотная партия была разработана для того, чтобы компании могли протестировать работу автомобиля в своих автопарках. Хотя это маловероятно, но возможно, что Winnebago получила один из этих первых образцов и оперативно доработала его до концепции кемпера.

Передняя часть Ford E-Transit для сравнения; компания Penske была одним из первых коммерческих клиентов, получивших E-Transit... может быть, и Winnebago тоже его получила? Ford

 

Также не исключено, что концепция Winnebago основана на ICE Transit, переоборудованном под электропривод какой-либо компанией вторичного рынка, например, колорадской Lightning eMotors. Такой вариант лучше вписывается в двухлетний цикл разработки и помог бы Winnebago оптимизировать спецификацию.

Компания Lightning может похвастаться несколькими преимуществами своих модификаций в сравнении с официальным E-Transit от Ford, и не последнее место среди них занимают варианты с увеличенной дальностью хода - 140 и 170 миль (225 и 273 км), что было бы очень полезно для путешествий.

Но это всё предположения... Более подробная информация о полностью электрическом концептуальном автодоме Winnebago будет представлена после его официального дебюта менее чем через четыре дня. Winnebago проведет прямую трансляцию в Facebook в 14:00 во вторник по восточному времени, 18 января, в день проведения выставки Florida RV SuperShow. Выставка в Тампе открывается для публики в среду, 19 января, и продлится до воскресенья, 23 января.

На днях мы сообщали, что немецкий производитель автомобилей BMW разработал безмагнитный двигатель пятого поколения и установил его в новый 610-сильный электрокар iX M60 с запасом хода в 566 километров по циклу WLTP.

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Источники: 
https://www.facebook.com/WinnebagoInd/
https://winnebago.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/winnebago-industries-reveal-all-electric-motorhome-concept

#winnebago
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