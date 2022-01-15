Прошло всего две недели с начала 2022 года, а он уже стал знаковым для электрических кемперов. Компания Winnebago вслед за Mercedes-Benz и Thor Industries объявила о планах по созданию полностью электрического автодома. Новый концепт Winnebago, дебют которого состоится всего через несколько дней, может стать первым полностью электрическим кемпером, если только он перейдет от концепции к производству.
реклама
Концепция нового электрического дома на колесах разрабатывалась подразделением компании Advanced Technology Group (ATG) в течение двух лет. ATG была создана в составе Winnebago Industries в 2019 году, ее задача - поиск и разработка новых технологий для использования в продуктах и услугах компании. Концепт электрического дома на колесах 2022 года станет первым публичным примером этой работы, заявили в Winnebago.
Собственно, это пока все подробности об автомобиле Winnebago, что дает основания для многочисленных предположений о том, каким будет этот дом на колесах. Наиболее очевидным выбором был бы фургон-кемпер (автодом класса B), потому что он будет меньше, легче и проще в управлении, чем более крупные автодома класса A или C. Линии решетки радиатора, фар и бампера передней части Winnebago, представленной выше, соответствуют Ford Transit, фургону, который в настоящее время используется в автодоме Winnebago Ekko класса B+/C и использовался в прошлых кемперах компании.
В ноябре компания Ford объявила о начале отгрузки предсерийных версий своего электромобиля E-Transit с дальностью пробега 126 миль (202 километра). Пилотная партия была разработана для того, чтобы компании могли протестировать работу автомобиля в своих автопарках. Хотя это маловероятно, но возможно, что Winnebago получила один из этих первых образцов и оперативно доработала его до концепции кемпера.
Также не исключено, что концепция Winnebago основана на ICE Transit, переоборудованном под электропривод какой-либо компанией вторичного рынка, например, колорадской Lightning eMotors. Такой вариант лучше вписывается в двухлетний цикл разработки и помог бы Winnebago оптимизировать спецификацию.
Компания Lightning может похвастаться несколькими преимуществами своих модификаций в сравнении с официальным E-Transit от Ford, и не последнее место среди них занимают варианты с увеличенной дальностью хода - 140 и 170 миль (225 и 273 км), что было бы очень полезно для путешествий.
Но это всё предположения... Более подробная информация о полностью электрическом концептуальном автодоме Winnebago будет представлена после его официального дебюта менее чем через четыре дня. Winnebago проведет прямую трансляцию в Facebook в 14:00 во вторник по восточному времени, 18 января, в день проведения выставки Florida RV SuperShow. Выставка в Тампе открывается для публики в среду, 19 января, и продлится до воскресенья, 23 января.
На днях мы сообщали, что немецкий производитель автомобилей BMW разработал безмагнитный двигатель пятого поколения и установил его в новый 610-сильный электрокар iX M60 с запасом хода в 566 километров по циклу WLTP.
Источники:
https://www.facebook.com/WinnebagoInd/
https://winnebago.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/winnebago-industries-reveal-all-electric-motorhome-concept