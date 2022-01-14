Суммарная мощность переднего и заднего двигателей BMW iX M60 составит 532 л.с. и 1015 н•м крутящего момента. Мощность переднего двигателя 255 л.с., заднего 483 л.с. В режиме Sport Boost, суммарная мощность возрастет до 610 л.с.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Индустрия электромобилей стремится решить проблему редкоземельных металлов, добыча которых становится все более сложной с точки зрения этических норм, без ущерба для эффективности двигателя.

реклама

Электродвигатель BMW пятого поколения, которым будет оснащаться новый BMW iX M60, представляет собой решение, сочетающее в себе атмосферу старой школы и высокотехнологичные EV-технологии, что позволяет значительно повысить эффективность без использования редкоземельных минералов, поясняет в своем исследовании издание MotorTrends.

Никаких магнитов, большая мощность: электродвигатель BMW пятого поколения

Старые технологии повышают устойчивость электромобилей

Недавно компания BMW объявила, что стандартная совокупная мощность переднего и заднего двигателей нового iX M60 составит 532 лошадиные силы и 1015 ньютон-метр крутящего момента. Мощность переднего двигателя составит 255 лошадиных сил, в то время как мощность заднего двигателя в обычном режиме составит 483 лошадиные силы. При использовании режима Sport Boost, суммарная мощность возрастет до 610 лошадиных сил.

Новый электродвигатель BMW сочетает в себе старые и новые технологии. Источник: BMW

Чтобы достичь таких впечатляющих показателей, BMW разработала безмагнитный электропривод пятого поколения, который работает как 3-фазный синхронный двигатель переменного тока и в стиле ретро предусматривает использование щеток и коммутатора для питания обмоток ротора. Обычно в процессе работы щетки и коммутатор образуют пыль и изнашиваются, что требует их периодической замены. По этой причине большинство производителей электромобилей решили отказаться от их использования.

Двигатель BMW пятого поколения будет приводить в движение новый iX M60. Источник: BMW

Однако BMW надеется, что использование новейших материалов и высокотехнологичной герметизации позволит увеличить срок службы щеточного привода по сравнению с традиционным. Как сообщает MotorTrend, представитель BMW заявил, что щеточные модули нового двигателя размещены "в закрытой и герметичной камере, что предотвращает загрязнение пылью проводки статора/ротора".

Отказ от редкоземельных металлов

Редкоземельные металлы, используемые в двигателях с постоянными магнитами, все труднее добывать этичным способом, к тому же Китай контролирует более 90 процентов мировых запасов таких материалов. Пытаясь ослабить зависимость от Китая, а также улучшить показатели устойчивости отрасли, построенной в основном на обещании снизить потребление ископаемого топлива, такие компании, как немецкая фирма MAHLE и британская Bentley, разрабатывают высокоэффективные асинхронные двигатели без магнитов.

Презентация BMW iX M60

Компания BMW тоже последовала этому примеру, представив свой новый безмагнитный электродвигатель. По словам автопроизводителя, электродвигатель пятого поколения имеет высокую плотность энергии, более эффективное управление тепловыделением и более высокую частоту переключения. Все это, по словам компании, " позволяет увеличить число оборотов, крутящий момент и повысить мощность автомобиля".

Другими словами, BMW помогает индустрии электрических транспортных средств решить одну из основных задач, которая побуждает недоброжелателей утверждать, что электромобили не так безопасны для планеты, как их рекламируют. Причем делает это, обеспечивая впечатляющие технические характеристики, демонстрируемые новым iX M60.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Источники:

https://www.motortrend.com/news/bmw-ix-m60-brushed-electric-motor-tech-deep-dive

https://www.press.bmwgroup.com/middle-east/article/detail/T0363105EN/the-new-bmw-ix-m60