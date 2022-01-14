Усовершенствованный грузовик VNR Electric класса 8 может быть оснащен аккумуляторной батареей емкостью 565 кВт/ч, обеспечивающей до 440 километров пробега на одной зарядке

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Чуть более двух лет назад Volvo Trucks представила на рынке США электрический региональный грузовик VNR Electric, а теперь компания объявила о выпуске усовершенствованной версии - с увеличенным запасом хода на одной зарядке и более быстрой зарядкой.

Усовершенствованный грузовик VNR Electric может быть оснащен аккумуляторной батареей емкостью 565 кВт/ч, обеспечивающей до 275 миль пробега на одной зарядке. Volvo Trucks реклама

Электрический грузовик класса 8 является частью парка из шести полностью электрических тяжелых грузовиков в линейке Volvo Trucks и предлагается в версиях с четырьмя и шестью аккумуляторами, причем конфигурации первого варианта включают грузовики или тягачи с колесной формулой 4x2, 6x2 или 6x4, а конфигурация с шестью аккумуляторами предлагается в виде тягача с колесной формулой 6x2 или 6x4.

Емкость бортового накопителя энергии достигает 565 кВт*ч, что обеспечивает дальность хода на одной зарядке до 275 миль (440 километров) - это с декабря 2020 года на 85% больше, чем у VNR Electric. Энергия торможения может быть возвращена в аккумуляторные батареи, что позволяет увеличить запас хода прежде, чем потребуется заехать на зарядную станцию.

Volvo Trucks - Представляет новое поколение VNR Electric. "Наш электромобиль нового поколения VNRElectric позволит вам отправиться дальше, чем когда-либо прежде. С увеличенным до 275 миль запасом хода, еще более быстрой зарядкой и конфигурацией 6x4 мы ускоряем переход к более устойчивому будущему". Volvo Trucks



Грузовик поддерживает быструю зарядку мощностью 250 кВт, которая позволяет водителям грузовиков с четырьмя батареями достичь 80-процентной емкости за 60 минут, а с шестью батареями - за 90 минут.

Трансмиссия VNR Electric мощностью 455 лошадиных сил (340 кВт) может производить до 4 051 фунт-фут (5 492 Нм) пикового крутящего момента, оснащена двухступенчатой автоматической коробкой передач и развивает максимальную скорость на шоссе 68 миль/час (109 километров в час). Грузовик также оснащен системой предотвращения фронтального столкновения (FCA), которая использует радар и камеры, чтобы помочь водителю среагировать на изменение дорожной ситуации и снизить риск столкновения.

Производство усовершенствованного VNR Electric должно начаться во втором квартале этого года на заводе Volvo в Нью-Ривер-Вэлли, штат Вирджиния, и это еще один важный шаг на пути к реализации цели компании - к 2030 году доля электрических грузовиков в мировых продажах должна составить 50 процентов. Более подробная информация представлена на видео ниже.

Перед самым Новым годом компания Volvo Trucks показала на видео эффективность работы автономной системы экстренного торможения Volvo City Safety на своём огромном грузовике.

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Источник: Volvo Trucks Volvo Trucks