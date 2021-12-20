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amv212 За пост начислено вознаграждение
Volvo показала на видео, как работает автономная система экстренного торможения на тяжелом грузовике
Избежать столкновений без снижения качества вождения - вот главное испытание для автономных автомобилей. Volvo определенно движется в этом направлении
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Несмотря на то, что дискуссия вокруг беспилотного вождения не стихает, настоящим испытанием для системы является не то, как она прокладывает маршрут до места назначения, а то, насколько хорошо она умеет избегать аварий. Шведский автопроизводитель Volvo подготовился к такому испытанию, продемонстрировав на видео свою систему предупреждения столкновений и экстренного торможения.

Грузовик останавливается в нескольких сантиметрах от легкового автомобиля. Volvo Trucks/ Facebook

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На протяжении последнего десятилетия Volvo предлагала на своих автомобилях функцию City Safety, которая помогает избегать аварий при движении на невысоких скоростях. Оснащенная камерой и радаром, установленными в верхней части лобового стекла, система способна распознавать транспортные средства и пешеходов, с которыми может столкнуться ваш автомобиль. Она подготавливает тормозную систему и, если водитель не реагирует вовремя, чтобы предотвратить аварию, может полностью остановить автомобиль. Установлены ограничения скорости, при которых работает данная система.

В видеоролике показано как эта технология применяется на полностью загруженном 40-тонном грузовике. Хотя скорость движения автомобиля не уточняется, видно, что едет он довольно таки быстро. Также можно отметить, что вера Volvo в свою тормозную антиблокировочную систему (ABS) достаточно сильна, поскольку грузовик останавливается в последнюю секунду. Это хорошо видно из фрагмента видео, снятого в кабине грузовика, приближающегося к медленно движущемуся легковому автомобилю. 

Система подает нарастающий звуковой сигнал и снижает скорость грузовика по мере приближения к впереди идущему автомобилю. Благодаря этому у водителя есть время, чтобы сменить полосу движения и избежать столкновения, не прибегая к экстренному торможению. И только в том случае, если водитель не обращает внимания на усиливающиеся сигналы тревоги, система берет ситуацию под контроль и останавливает автомобиль.

Сам процесс заставляет немного поволноваться и слегка учащает сердцебиение, но в результате всё заканчивается хорошо: грузовик останавливается в последний момент, не задевая стоящий впереди автомобиль.

Как заметили некоторые пользователи в комментариях, было бы интересно посмотреть, насколько эффективно работает система в условиях дождя или снега.

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В начале месяца стало известно что Volvo инвестирует в израильскую компанию Spectralics, специализирующийся на оптических технологиях и технологиях обработки изображений. Компания собирается совершить революцию в сфере автомобильных технологий, превратив лобовое стекло автомобиля в head-up дисплей.

#volvo #city safety
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