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UCLA: Просмотр учебных видеороликов на двукратной скорости не мешает усвоению материала
Новое исследование ученых Калифорнийского университета показало, что просмотр лекционного видео со скоростью, вдвое превышающей обычную, не влияет на усвоение студентами новой информации.
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Хорошая новость для тех, кто любит читать аудиокниги с удвоенной скоростью. Новое исследование, проведенное группой специалистов Калифорнийского университета, показало, что обучение и закрепление знаний не оказывает негативного влияния, если студенты смотрят записанные лекции на более высокой скорости воспроизведения. Однако было обнаружено, что понимание материала ухудшается, когда скорость воспроизведения возрастает в 2,5 раза.

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Новое исследование показало, что просмотр лекционного видео со скоростью, вдвое превышающей обычную, не влияет на усвоение студентами новой информации. IgorVetushko/Depositphotos

 

За последнее десятилетие цифровые ресурсы в образовании позволили студентам использовать ряд новых способов обучения. В частности, благодаря доступности записанных лекций студенты часто манипулируют скоростью воспроизведения видео, чтобы успеть вместить больше информации за более короткий период обучения. Но помогает или мешает ускоренное воспроизведение контента усвоению материала?

Недавно был проведен целый ряд исследований, посвященных изучению того, как скорость воспроизведения влияет на обучение и понимание материала, и до сих пор результаты были весьма неоднозначными. Одни исследования показывают, что ускорение видеозаписей лекций может привести к положительным результатам в обучении, в то время как другие указывают на то, что такая практика может помешать усвоению материала.

Новое исследование Калифорнийского университета, добавляет весомости аргументу о том, что ускоренное воспроизведение учебных материалов, по крайней мере, так же эффективно, как и обычная скорость воспроизведения. Главное, чтобы эти материалы не воспроизводились слишком быстро.

В ходе исследования 231 студент был распределен по четырем группам с разной скоростью воспроизведения (обычная скорость, 1,5X, 2X и 2,5X). Каждая группа смотрела пару коротких лекционных видеороликов, а затем сразу же выполняла тест на усвоение материала, состоящий из 40 вопросов.

Между группой с нормальной скоростью воспроизведения и группами с 1,5-кратной или двойной скоростью была обнаружена незначительная разница. Все они показали одинаковые результаты в тестах, но у группы, смотревшей видео со скоростью в 2,5 раза выше нормальной, наблюдались незначительные нарушения в обучении. Второй тест, проведенный через неделю, показал аналогичные результаты, свидетельствующие о том, что просмотр видео с более высокой скоростью не повлиял на краткосрочное или долгосрочное усвоение материала.

"Удивительно, но скорость воспроизведения видео практически не влияла на мгновенное и запаздывающее усвоение материала, пока скорость не превышала обычную в два раза", - объясняет ведущий автор исследования Диллон Мерфи.

В дополнительном эксперименте исследования изучался эффект от двукратного просмотра лекционного видео с удвоенной скоростью по сравнению с однократным просмотром с обычной скоростью. Никакой разницы в результатах тестов между этими двумя группами обнаружено не было, если только второй ускоренный просмотр не происходил через неделю, непосредственно перед экзаменом.

Poster Image Видео: Преподаватель говорит с нормальной скоростью — затем в 1,5 раза, в два раза и в 2,5 раза быстрее обычной. Диллон Мерфи/UCLA Psychology

Те, кто смотрел лекционные видео с удвоенной скоростью во второй раз непосредственно перед экзаменом через неделю, показали несколько лучшие результаты, чем те, кто просмотрел видео один раз с нормальной скоростью за неделю до этого.

"... Более высокие результаты на экзамене были только в том случае, если второй просмотр в группе с двукратной скоростью происходил незадолго до экзамена", - пишут авторы нового исследования. "Таким образом, учащиеся могут стратегически распределять свое учебное время для повышения успеваемости, просматривая лекционное видео дважды на 2-кратной скорости, но второй раз перед самым экзаменом".

При этом исследователи предупреждают, что более высокая скорость воспроизведения может оказаться бесполезной при изучении более сложных дисциплин. Более высокая скорость воспроизведения также может негативно сказаться на понимании при просмотре лекций, содержащих много визуального материала. В исследовании использовались темы лекций по истории Древнего Рима и оценке недвижимости.

Мерфи говорит, что студентам следует с осторожностью подходить к выбору оптимальной стратегии обучения. По словам ученого, если студенты решили ускорить воспроизведение лекций, им следует использовать сэкономленное время для дополнительного обучения.

"Хотя наше исследование не выявило существенных недостатков просмотра лекционных видеоматериалов на скорости, вдвое превышающей обычную, мы предостерегаем от использования этой практики для простой экономии времени", - говорит Мерфи. "Студенты могут повысить эффективность обучения, если потратят сэкономленное время на такие занятия, как изучение экзаменационных билетов или прохождение практических тестов".

Новое исследование было опубликовано в журнале "Прикладная когнитивная психология".

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Источники:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/acp.3899
Источник: Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе

#когнитивная психология
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