Британская компания Gravity Industries, уже проводившая тестовые полеты своего реактивного костюма в отдельных спасательных и военных демонстрациях, объединила их в рамках горных спасательных учений НАТО

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В дополнение к применению в военных целях, Gravity Industries считает, что реактивные костюмы обладают потенциалом для поисково-спасательных операций в суровой местности. После того, как британская компания уже провела полеты своего реактивного скафандра в отдельных спасательных и военных испытаниях, она решила использовать их в рамках учений НАТО по спасению в горных районах.

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Реактивный костюм демонстрировал скорость до 85,06 миль в час (136,89 километра в час). Gravity Industries via YouTube

Приводимый в движение пятью газотурбинными двигателями мощностью 1050 лошадиных сил и тягой 318 фунтов (144 килограмма), Jet Suit имеет дальность полета около 3 миль (5 километров) и летное время около четырех минут, (но обычно от одной до трех в зависимости от условий).

Это серьезные ограничения. Преимуществами же костюма являются скорость более 50 миль в час (80 километров в час) и способность поднимать пилота вертикально на высоту до 12 000 футов (3 658 метров) и приземляться на небольшую поверхность - возможности, которые могут быть полезны, когда необходимо быстро оказать помощь раненому человеку в горной местности.

Реактивный костюм во время демонстрации на одном из ранних этапов учений. Gravity Industries via YouTube

Именно это и продемонстрировал полет, проведенный в Словении в конце прошлого года в рамках учений НАТО по спасению в условиях горной войны. Основатель Gravity Industries и главный летчик-испытатель Ричард Браунинг надел реактивный костюм и доставил плазму крови "раненому" солдату, который в ходе учений был спасен из ущелья в горах Словении.

Чтобы минимизировать риск, Браунинг пилотировал костюм по известному маршруту, тем не менее, он приспособлен для перемещения по любой местности, что может быть полезно для тех, кто реагирует на чрезвычайные ситуации в труднодоступных местах. Конечно, для этого необходимо обучить медиков летать на таких машинах или же, наоборот, провести медицинскую подготовку пилотов.

Ричард Браунинг с плазмой крови на пути к "раненому солдату". Gravity Industries via YouTube

В связи с этим возникает вопрос: не проще ли и безопаснее было бы в случае тех же учений НАТО просто доставить плазму с помощью беспилотника? Ответ - несомненно "да". Так является ли реактивный костюм технологией, требующей практического применения? Дело в том, что люди всегда стремились подняться в небо, а поскольку реактивный костюм - это наиболее яркий и независимый образец полета человека, может быть, он и не должен использоваться на практике. В связи с этим компания сообщает о возможности скорого появления серии спортивных состязаний на реактивных костюмах.

На видео ниже можно посмотреть, как Браунинг и его реактивный костюм справляются со с поставленной задачей на учениях НАТО.

Источник: Gravity Industries

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