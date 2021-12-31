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Гиперкар Volar eVTOL будет летать на скорости 220км/ч на высоте до 1000м и поступит в продажу в 2028
Сейчас проходят летные испытания прототипа
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Британская компания Bellwether Industries испытала прототип своего уникального летательного аппарата Volar eVTOL построенного в половинном масштабе и в ближайшее время представит видеоматериалы о его создании. Это самый смелый футуристический дизайн, из всех представленных ранее, летающий гиперкар из утопии, о которой не смеет мечтать даже фантастика.

Bellwether Volar: летающий гиперкар для частных заказчиков. Bellwether Industries    

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Только посмотрите на этот гиперкар. Даже оставаясь на земле, он выглядит так, будто мчится на скорости 200 миль в час. Его линии выглядят элегантно и даже чувственно. Очертания профиля остры как бритва. Скошенные решетки выделяют ребристый корпус и намекают на космические скорости.  Заостренный профиль хвостового оперения напоминает истребитель, но сложная конструкция кузова и его роскошная, сверкающая отделка говорят о том, что это дизайн мира, надежды и амбиций.

Потрясающе спроектированный летающий суперкар для утонченного и благородного утопического будущего. Bellwether Industries

 

Этот дизайн будоражит воображение и вызывает бурю эмоций. Вы можете представить, как он вонзается в облака, оставляя мягко клубящиеся вихри в качестве единственной визитной карточки своего бесшумного полета. Вы можете представить, как он плавно опускается на вертолетную площадку на небоскребе, его гладкая стеклянная крыша складывается, чтобы выпустить даму и джентльмена, одетых для оперы и прибывших точно в срок.

Прототип Volar Antelope половинного масштаба был представлен на авиасалоне в Дубае в этом году.  Bellwether Industries

 

Volar  представляет собой большой мультикоптер. Его электрическая силовая установка в виде канальных вентиляторов скрыта от глаз за всем этим роскошным кузовом. Судя по некоторым снимкам, можно предположить, что у него всего четыре силовые установки, которые, по-видимому, зафиксированы и не могут менять тягу. С первого взгляда не видно ни круизной силовой установки, ни резервных двигателей, если только эти воздуховоды не содержат более одного вентилятора, установленных соосно.

Прототип Antelope половинного масштаба летал без страховочного троса на скорости около 40 километров в час (25 миль в час)".  Bellwether Industries

 

Рендеры выглядят как двухместное транспортное средство, которое действительно является имитацией прототипа, недавно совершившего полет. Bellwether, по всей видимости, хочет продавать его как частный самолет для внутригородских перемещений, но Джен Неванс рассказала корреспонденту eVTOL.com, что финальный прототип будет иметь от четырех до пяти мест, что увеличит его ширину до 3,2 метра (10,5 футов), то есть существенно больше, чем размер классического легкового автомобиля.

Тандемная двухместная кабина и агрессивные вентиляционные решётки.  Bellwether Industries    

 

Команда также заявила, что ее целью является достижение максимальной скорости около 220 километров в час (135 миль в час) и продолжительности полета в пределах 60-90 минут. Таким образом, скорость будет в два раза выше, a дальность хода в несколько раз больше, чем в существующих одно или двухместных мультикоптерах, таких как VoloCity, Jetson One и eHang 218. Это наводит на мысль либо о существовании волшебных батарей, работающих на электролитах из слёз единорога, либо о какой-то гибридной топливной системе. Также предполагается, что кузов не будет ограничивать поток воздуха к вентиляторам и влиять на эффективность работы, что довольно неплохо.

 

Volar предназначен для использования в городских условиях для индивидуальных владельцев.  Bellwether Industries

 

Планируется, что максимальный взлетный вес автомобиля составит 600 кг (1 320 фунтов), с учетом часового заряда батареи и весом всех пассажиров. Так что можете начинать экономить уже сейчас, чтобы быть готовыми к полету в 2028 году, поскольку Bellwether заявил, что хочет выпустить эту машину на рынок по цене примерно равной стоимости частного самолета. По данным Air Charter Service, самым дешевым частным самолетом на рынке в настоящее время является небольшой самолётик Cirrus Vision Jet, который выльется вам  в кругленькую сумму в 2 миллиона долларов США.

Если заглянуть под кузов, то можно разглядеть всего четыре силовые установки.  Bellwether Industries

 

Все любят красивый дизайн, но Bellwether Volar настолько стильный, что назовём его тем, чем он является: влажной мечтой дизайнера и большой проблемой для инженера.

Volar кажется слишком идеальным, чтобы быть правдой.  Bellwether Industries    

 

Когда в январе будут показаны первые лётные кадры  прототипа, работающего без страховочного троса, мы, возможно, узнаем больше, а пока это всего лишь большой квадрокоптер с красивой оболочкой.

   Модель Antelope - это первый в мире прототип " Volar", который дает представление о том, как компактный городской eVTOL со скрытой силовой установкой может повлиять на мир в благих целях. Процесс тестирования и проверки в течение последних лет был весьма важным и помог нашему бизнесу продвинуться в будущее, более ориентированное на человека.

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Сайт компаний производителя: https://www.bellwether-industries.com/ 

#bellwether #volar evtol
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