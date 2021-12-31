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Израиль проводит эксперимент по применению четвертой бустерной дозы вакцины от COVID-19
Некоторые выразили опасения, что повторное введение вакцины COVID-19 может вызвать "иммунную усталость". Это не так. "Бустеры - это одноразовый импульс для иммунной системы. Вот почему вы никогда не слышали об истощении после ежегодной прививки от гриппа - такого не бывает". Вирусолог Анжела Расмуссен
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В Израиле началось первое в мире внедрение четвертой дозы вакцины COVID-19. Первоначально программа ориентирована на пациентов с ослабленной иммунной системой, пока проводится крупное исследование, проверяющее безопасность и эффективность четвертой дозы на нескольких тысячах человек.

Внедрение четвертой дозы вакцины начинается с пациентов с ослабленным иммунитетом Lakshmiprasad/Depositphotos

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Еще в августе Израиль стал первой страной в мире, начавшей программу по введению третьей дозы вакцины COVID-19. В последние месяцы данные, полученные в ходе программы по введению третьей дозы, оказали важную помощь остальному миру, поскольку во многих странах эффективность вакцины начала снижаться примерно через четыре-шесть месяцев после введения второй дозы.

Однако теперь, перед угрозой доминирующего варианта Omicron, страна снова находится на фронте вакцинации с новой задачей. Поможет ли четвертая доза вакцины COVID-19 в борьбе с Omicron и безопасна ли эта дополнительная доза?

Поскольку многие жители страны уже четыре месяца не получают третью дозу вакцины, органы здравоохранения обеспокоены тем, что способность Omicron ускользать от прививочного иммунитета означает, что четвертая доза вполне может оказаться необходимой. Перед Рождеством группа медицинских экспертов рекомендовала израильскому правительству начать программу предоставления четвертой дозы вакцины группам риска и лицам старше 60 лет.

Намеченная на День подарков, программа по введению четвертой дозы вакцины была временно приостановлена Министерством здравоохранения Израиля после того, как поступившие из Великобритании данные показали, что вариант Omicron может быть менее тяжелым, чем Delta, и трех доз вакцины может оказаться достаточно для защиты. Но Нахман Эш, директор Министерства здравоохранения Израиля, объявил, что программа по введению четвертой дозы вакцины начнется исключительно для людей с ослабленным иммунитетом.

"Учитывая пробелы в имеющейся в мире информации относительно эффективности четвертой дозы в нынешних условиях, мы действуем осторожно и ответственно", - сказал Эш на недавней пресс-конференции.

Министерство здравоохранения также сотрудничает с Медицинским центром Шиба в рамках крупного испытания, в ходе которого будет проверена безопасность и эффективность четвертой прививки на 6 000 человек. Первые 150 испытуемых уже получили четвертую дозу вакцины. В эту первоначальную группу вошли медицинские работники, у которых после третьей дозы вакцины прошло не менее четырех месяцев.

"Это исследование позволит проверить влияние четвертой дозы вакцины на уровень антител, на профилактику заражения, а также убедиться в ее безопасности", - объясняет Гили Регев-Йохай из медицинского центра "Шиба". "Ожидается, что это исследование прольет свет на дополнительную пользу от введения четвертой дозы вакцины и поможет нам понять, стоит ли вводить четвертую дозу и кому именно".

В недавней статье New York Times, освещающей перспективную израильскую программу введения четвертой дозы, приводится ряд неназванных экспертов, которые выразили опасения, что повторное введение вакцины COVID-19 может вызвать "иммунную усталость". Эти весьма абстрактные опасения напоминают аналогичные дебаты о том, что бустерные прививки вызывают "иммунное истощение" несколькими месяцами ранее, когда обсуждалось введение третьей дозы вакцины.

Бустеры - это скорее одноразовый импульс для вашей иммунной системы. Вот почему вы никогда не слышали об истощении после ежегодной прививки от гриппа - такого просто не бывает.

В своем твиттере в ноябре вирусолог Анжела Расмуссен объяснила, что истощение Т-клеток иммунитета - это реальное явление, которое было в корне неверно описано людьми, сеющими сомнения в безопасности вакцин. Расмуссен отмечает, что истощение Т-клеток происходит, когда пациент испытывает длительную хроническую инфекцию, поэтому, если кто-то не гонится за недельной ревакцинацией против COVID-19, это не является реальной проблемой.

"Если Т-клетки хронически стимулируются постоянной инфекцией или злокачественной опухолью, они, по сути, прекращают свою работу", - объясняет Расмуссен. "Бустеры - это скорее одноразовый толчок для вашей иммунной системы. Вот почему вы никогда не слышали об истощении после ежегодной прививки от гриппа - такого не бывает".

Биохимик Эдвард Ниренберг повторил утверждения Расмуссена в ноябре, объяснив, что истощение Т-клеток - это реальная проблема, с которой иногда сталкиваются пациенты с онкологическими заболеваниями или хроническими инфекциями. Однако, поскольку мРНК-вакцины вырабатывают антигены в человеческом организме только в течение нескольких дней, для того чтобы добиться подобного результата, потребуется гораздо больше двух, трех или даже четырех доз вакцины в течение одного года.

Очевидно, сейчас обсуждается вопрос о том, что дополнительные дозы будут истощать иммунную систему, и я хочу сказать вам, что это на 100% не так. Вот объяснение.


Марк Хуфнагл из Вашингтонского университета в Сент-Луисе был еще более категоричен, назвав идею об иммунном истощении, вызванном вакцинами, " исключительной глупостью". Хуфнагл утверждает, что если кто-то действительно беспокоится об иммунном истощении, то он должен обязательно пройти вакцинацию, потому что если что и способно вызвать истощение Т-клеток, так это хроническая инфекция SARS-CoV-2.

Израильское исследование четвертой дозы вакцины позволит получить предварительные данные об антителах уже через две недели. Министерство здравоохранения Израиля еще не объявило, планирует ли оно более широко внедрять четвертые дозы вакцины среди других групп населения, включая пожилых людей.

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Всего неделю назад Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выдало компании Pfizer экстренное разрешение на применение противовирусного противовирусного препарата "Паксловид", который, как показали результаты исследований, снижает количество госпитализаций и смертность от Covid-19.

#covid-19 #вакцина #израиль
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